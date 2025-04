10 marca - Dzień Mężczyzn. Za co ich kochamy?

Za co ich kochamy? Dzień Mężczyzn jest świętem młodszym od Dnia Kobiet o ponad 90 lat (ustanowiono je dopiero w 1999 roku). Z uwagi na ten fakt, nie ma się co dziwić, że nie jest tak popularne jak święto pań. Nie można jednak zapominać, że mamy równouprawnienie! Skoro kobiety wielbione są 8 marca, tak samo mogą porozpieszczać swoich facetów dwa dni później. Przecież mają za co im dziękować.