Samsung Electronic prezentuje światu swoje najnowocześniejsze smartfony – Samsung Galaxy S6 edge+ oraz Galaxy Note5. Pierwszy model posiada odpowiednio zakrzywiony wyświetlacz, co wprowadza użytkownika w nowy wymiar multimedialnych wrażeń. Drugi, Galaxy Note5 wyposażony został w zestaw narzędzi użytkowych i jest dostosowany do wykonywania wielu zadań naraz. A co wyróżnia oba urządzenia? Przedstawiamy 10 powodów, dla których warto zdecydować się na telefon z serii Samsung Galaxy.

1. Technologia szybkiego ładowania bezprzewodowego

Zarówno Galaxy S6 Edge+, jak i Note5 można w pełni naładować ładowarką przewodową, w ciągu 90 minut oraz bezprzewodową, np. firmy Samsung, w ok. 120 minut. Technologia ładowania bezprzewodowego jest kompatybilna praktycznie z każdą dostępną obecnie ładowarką.

2. Niezwykła głębia obrazu

Galaxy S6 Edge+ oraz Note5 mają najbardziej zaawansowany wyświetlacz - Quand HD Super AMOLED, o przekątnej 5,7 cala. Ekran o głębszym kontraście i liczbie szczegółów dostarcza bardziej realistycznych wrażeń multimedialnych!

3. Nowe funkcje wideo

Wyraźny, stabilny cyfrowo obraz mobilnego wideo gwarantuje specjalna funkcja Steady Video, która zapewnia wysoką jakość edytowanych filmów.

Oba smartfony posiadają również funkcję 4K Video i Live Broadcast. Dzięki niej można błyskawicznie, strumieniowo przesłać, bezpośrednio z telefonu, wideo Full HD do każdej osoby, grupy, a nawet publicznie przez YouTube!

4. Nowoczesny aparat

Wysoką jakość zdjęć i filmów umożliwia zaawansowany system kamery Samsung, w tym automatyczna technika fotograficzna High Dynamic Range (HDR), działająca w czasie rzeczywistym oraz optyczna stabilizacja obrazu Smart Optical Image Stabilization (OIS). Dodatkowo, dwukrotne kliknięcie przycisku Start uruchamia kamerę natychmiast, bo w 0,6 sekundy!

5. Powiększona pamięć RAM

Szybsze publikowanie treści w serwisach społecznościowych, płynną wielozadaniowość, a także korzystanie z gier, bez uciążliwych opóźnień gwarantuje zwiększona ilość pamięci RAM – 4GB. Dzięki temu Galaxy S6 Edge+ oraz Note5 mają imponującą moc obliczeniową i niezrównane możliwości.

6. Integracja smartfona z komputerem PC

Specjalna aplikacja - SideSync umożliwia przewodową oraz bezprzewodową integrację smartfona z komputerem PC, tabletem i tym samym uzyskanie łatwego dostępu do plików i danych na wszystkich urządzeniach.

7. Ochrona danych osobowych

Prywatne dane: służbowe, osobowe zabezpieczają rozszerzone funkcje z KNOX Active Protection i My KNOX. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w obecnych czasach, gdzie różne programy i aplikacje próbują uzyskać dostęp do wszelkich informacji na temat użytkowników.

8. Usługa płatności mobilnych – Samsung Pay

To pierwsza na rynku, bezpieczna i łatwa w użyciu, propozycja płatności bez użycia kart. Będzie zainstalowana fabrycznie w nowym Galaxy S6 edge+ i Galaxy Note5.

Użytkownicy po prostu przesuwają palec w górę po ekranie smartfona, skanują swoje linie papilarne i płacą. Usługa ogranicza ryzyko, związane z bezpieczeństwem kart. Jest dostępna dla większości punktów handlowych, bez względu na to jakich terminali POS używają.

Samsung Pay początkowo dostępny będzie w Korei, a od 28 września w Stanach Zjednoczonych. Samsung planuje uruchomić usługę również w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Chinach.

9. Darmowe hotele

Każdy posiadacz Smartfonu Galaxy S6 oraz S6 edge może pobrać specjalną aplikację HRS, która gwarantuje jeden bezpłatny nocleg, z soboty na niedzielę, w sieci hoteli Novotel, dla dwóch osób! To jednak nie koniec atrakcji.

Wybierając w aplikacji HRS stawkę „Samsung Rate” można uzyskać aż do 30% zniżki na pobyt w wybranym hotelu w Polsce i na całym świecie. Promocja ruszyła 18.08.2015 r., oferta nie dotyczy urządzeń zakupionych u operatorów sieci komórkowych. Więcej szczegółów oraz informacje o specjalnych voucherach, uprawniających do spędzenia dwóch nocy ze śniadaniami w pokoju dwuosobowym, znajdziecie na stronie www.galaxys6.hrs.de

10. Stylowy design

Nowe smartfony Samsung Galaxy są również niezwykle stylowe. Połączenie dwóch tafli szkła metalowymi krawędziami prezentuje się bardzo dobrze i pasuje do eleganckich, modnych dodatków. Smartfony występują aż w czterech interesujących wersjach kolorystycznych do wyboru: perłowa biel (White Pearl), szafirowa czerń (Black Sapphire), platynowe złoto (Gold Platinum) i tytanowe srebro (Silver Titanium).

Z okazji premiery Galaxy S6 edge+ oraz Galaxy Note5 wzięły udział w sesji zdjęciowej Stevena Kleina, słynnego fotografa mody, w której gwiazdami były znane modelki: Bella Hadid i Xiao Wen Ju. Nad projektem czuwał dyrektor kreatywny V Agency – Stephen Gan. Zdjęcia z sesji możecie obejrzeć w naszej galerii. Zobaczcie efekty ich pracy!