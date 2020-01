Jak wybrać nawilżacz powietrza: funkcje, rodzaje urządzeń, ceny

fot. Adobe Stock

Optymalny poziom wilgotności powietrza to 40 - 60%. Nawilżacz powietrza najbardziej przydaje się w sezonie grzewczym, a więc jesienią i zimą, kiedy poziom wilgotności powietrza spada nawet do kilku procent.

Suche powietrze sprzyja rozwojowi wirusów i bakterii, podrażnia gardło, oczy i nos, a także negatywnie wpływa na jakość snu.

Na rynku dostępne są różne rodzaje tych urządzeń. Można je podzielić z uwagi na sposób działania:

Parowy nawilżacz powietrza - jego sposób działania jest prosty: para wodna powstaje w wyniku podgrzewania wody w pojemniku.

nawilżacz powietrza - jego sposób działania jest prosty: para wodna powstaje w wyniku podgrzewania wody w pojemniku. Ultradźwiękowy - do rozbijania cząsteczek wody znajdującej się w pojemniku wykorzystywane są ultradźwięki. Większość urządzeń tego typu nie nagrzewa powietrza , choć takie też występują. Para wodna wydostaje się pod postacią mgiełki.

- do rozbijania cząsteczek wody znajdującej się w pojemniku wykorzystywane są ultradźwięki. Większość urządzeń tego typu , choć takie też występują. Para wodna wydostaje się pod postacią mgiełki. Ewaporacyjny (mechaniczny) - uznawany za najlepszy wybór. Urządzenie jest wyposażone w odpowiedni wiatrak oraz filtr/matę. Zasysa powietrze i wypuszcza je w formie chłodnej mgiełki.

Oprócz wymienionych 3 typów nawilżaczy możesz spotkać także najprostszy nawilżacz powietrza na kaloryfer. Nie jest wprawdzie tak wydajny jak urządzenia podłączane do prądu, jednak zdecydowanie najtańszy.

Do typów nawilżaczy powietrza o "złej prasie" należą nawilżacze ultradźwiękowe. Czy jednak należy się ich obawiać? I tak i nie. Nawilżacze ultradźwiękowe, do których wlejesz wodę kranową pełną minerałów, rozpylają także szkodliwy pył w postaci mgiełki, która trafi do płuc. Wraz z mgiełką nawilżacz rozpyli również pleśń, bakterie i chemikalia.

Używanie wody destylowanej, niestosowanie olejków zapachowych, regularne czyszczenie urządzenia naturalnymi sposobami zwiększą bezpieczeństwo jego użytkowania.

Te funkcje nawilżacza powietrza mogą ci się przydać:

higrostat - dzięki niemu możesz samodzielnie ustawić poziom wilgotności powietrza, do którego urządzenie ma dążyć;

timer;

tryb nocny - dzięki niemu urządzenie w nocy pracuje ciszej;

sterowanie Wi-Fi;

podgrzewanie wody.

Niektóre nawilżacze powietrza automatycznie dostosowują moc pracy do poziomu wilgotności powietrza. Gdy będzie dostatecznie nawilżone, urządzenie przejdzie w stan spoczynku.

Jeśli zależy ci nie tylko na nawilżeniu powietrza, lecz także na wyraźnej poprawie jego jakości, kup oczyszczacz powietrza. Możesz wybrać model 2w1, który nie tylko oczyszcza powietrze, lecz także dodatkowo je nawilża.

Suche powietrze w sypialni wcale nie oznacza, że w twoim mieszkaniu nie pojawi się pleśń. Najczęściej pojawia się w łazience. Wówczas przyda ci się także pochłaniacz wilgoci.

Tani nawilżacz powietrza wcale nie oznacza złego wyboru, a najdroższe urządzenie nie gwarantuje w pełni zdrowego użytkowania.

Jeśli masz niewielki budżet, nie musisz inwestować w nawilżacz za 1000 złotych. Nawilżacz ewaporacyjny znanej marki kupisz już za 350 złotych. Do ceny urządzenia należy oczywiście doliczyć koszt filtrów, których wymiana musi odbywać się regularnie, wg zaleceń producenta.

Kupując nawilżacz powietrza kieruj się jego wydajnością - lepiej zainwestować w sprzęt, który szybko nawilży pomieszczenie, a jeśli zamierzasz przenosić go z jednego pokoju do drugiego na to, czy jest odpowiednio mały i poręczny.

Na koszt użytkowania nawilżacza powietrza ma wpływ także zużycie energii. Parowe nawilżacze powietrza zużywają najwięcej prądu, za to nawilżacze ultradźwiękowe wymagają wymiany wkładu odwapniającego oraz zakupu wody destylowanej lub jej filtrowania.

