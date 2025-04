Zastanawiasz się, jak zorganizować imprezę, którą wszyscy zapamiętają? Domówka z motywem przewodnim to jest to! Masz nieograniczone pole do popisu. Ty najlepiej znasz swoich znajomych i wiesz, co może ich bawić.

Jeśli nie masz zbyt dużych funduszy postaraj się zorganizować zabawę niskobudżetową. To nie znaczy, że ma być gorsza od wypasionej imprezki kupionej w firmie organizującej tego typu przyjęcia. Wszystko w twoich rękach. Na początek poszukaj inspiracji.

Pomysły na imprezę tematyczną

Pomyśl, co lubią zaproszone osoby, co je łączy, co mogłoby im sprawić przyjemność. Motyw nie może być zbyt wymyślny – chodzi o to, aby uczestnicy zabawy nie musieli wydawać fortuny na obowiązujące stroje. Oto najpopularniejsze ostatnio motywy:

hawajskie party

noc w kasynie gry

Bollywood

disco w stylu lat 80.

oskarowy blichtr.

Jak się przygotować do imprezy?

Tego typu motywy nie wymagają specjalnych wydatków na przystosowanie pomieszczenia, gdzie impreza będzie się odbywać – latem to może być altana albo namiot ogrodowy!

Pomyśl, jak oświetlić miejsce spotkania – odpowiednio rozmieszczone oświetlenie załatwi połowę dekoracji. Resztę ozdób potrzebnych do wytworzenia wybranego klimatu możesz przygotować sama. Zadbaj o to, żeby podczas imprezy powstały klimatyczne zdjęcia.

Jeśli nie chcesz zmywać naczyń (albo dopuścić do ich wytłuczenia, kiedy imprezka się rozkręci) kup papierowe talerzyki, plastikowe szklaneczki i kieliszki. To dopuszczalne na ogrodowych imprezach. Najważniejsza jest dobra atmosfera i towarzystwo!

