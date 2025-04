Z jednej strony mamy bezproblemowy i szybki dostęp do tych samych dóbr i treści, z drugiej – właśnie przez to cierpimy na powszechny brak oryginalności. Słuchamy tej samej muzyki, oglądamy te same seriale, nosimy te same ciuchy, używamy tych samych marek telefonów, przesyłamy sobie te same gify. Wydaje się, że nie ma ucieczki od popkultury. Nawet bowiem na awangardowy film w kinie studyjnym na godzinę przed seansem nie ma już biletów. Co więc w świecie, w którym nawet alternatywa jest popem? Jedyna nadzieja na indywidualizm kryje się w pełnej personalizacji. Czy zatem rower na zamówienie może stać się wyznacznikiem indywidualizmu?

Mieszczuchy na rowery!

Od kilku lat rower miejski stał się jednym z najpopularniejszych środków transportu i wyznacznikiem stylu życia alternatywnego wobec korzystania z samochodu. Dwa kółka służą już nie tylko jako sposób na aktywność w weekendy, ale po prostu do codziennych dojazdów do pracy. W przypadku wielkich miast skorzystanie z roweru potrafi zaoszczędzić czas tracony na stanie w korkach, nie mówiąc już o korzyściach dla zdrowia lub zbudowaniu i utrzymaniu formy.

Dowodem popularności i wszechobecności rowerów są ulice polskich miast. Kiedy tylko zaczynają się cieplejsze dni, roją się one od rowerzystów. Pojedynczy śmiałkowie wsiadają na rower także w okresie zimowym i w czasie gorszej pogody. Dwa kółka stały się dobrem powszechnym. Rower można kupić na każdym kroku za stosunkowo niewysoką cenę, dlaczego więc warto zainwestować w rower na zamówienie?

Rower na zamówienie – pasja z konieczności

Zacznijmy od początku, czyli od powodów założenia firmy Loca Bikes. Od kiedy rowery na dobre pojawiły się w naszym życiach – jakieś 15 lat temu – zawsze coś nam w nich nie pasowało. Lata mijały, zmienialiśmy się my, zmieniały się i nasze potrzeby, ale jedno pozostawało niezmienne – ból przesiadania się ze starego roweru na nowy.

Trwało to do momentu, w którym dotarło do nas, że rowery kupowane w sklepach nigdy nie będą w stanie spełnić naszych wymagań. Ich założeniem konstrukcyjnym była bowiem konieczność dostosowywania się użytkownika do nowego roweru, a nie przeciwnie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy da się inaczej – tak powstało Loca Bikes. Początkowo była to prowadzona hobbystycznie, rowerowa manufaktura, w której za cel obraliśmy sobie dopracowanie najdrobniejszych szczegółów wychodzących z naszych rąk rowerów.

Chodziło o wykończenie każdego pojazdu tak, aby wsiadłszy na siodełko nasi klienci poczuli się jak na spotkaniu ze starym przyjacielem. Efekt tych starań wspomina jedna z naszych klientek, Anna Wiosnowska: To była „miłość od pierwszego przejazdu”. (…) Po chwili rozmowy z Aleksandrem wiedziałam, że to jest to! To fachowcy i ludzie, którym naprawdę zależy, żeby ich klienci czuli się związani z rowerem!

Rower na zamówienie z Loca Bikes – co go wyróżnia?

Naszą pracę zaczynamy od rozmowy z klientem i w zależności od jego potrzeb oraz stylu życia proponujemy mu rower ostre koło lub rower miejski.

Części zamawiamy bezpośrednio u producentów i testujemy „na żywym organizmie” w zależności od upodobań klientów. Aleksander dobierał pode mnie każdą najmniejszą cześć i kazał testować różne rozwiązania – opowiada o pracy nad jej modelem Anna Wiosnowska.

Indywidualnie dopasowujemy też geometrię ram, dzięki czemu rowery Loca Bikes odznaczają się wyjątkową zwrotnością, precyzją reakcji na ruchy użytkownika i pozwalają na uzyskanie niewymuszonej aerodynamicznej pozycji

- Każdy dzień jazdy na nim to poezja. Jak kupujesz nowe auto i codziennie rano cieszysz się, że do niego wsiądziesz, efekt jest ten sam z rowerem od Loca Bikes. Każdemu kto jeździ na rowerze i szuka czegoś pod siebie polecam chłopaków – opowiada Wicher, który o Loca Bikes dowiedział się od znajomej.

Wisienką na torcie pracy nad Loca Bikes jest ręcznie malowana rama roweru. Życzysz sobie mieć na niej swoje imię, portret ulubionego bohatera komiksowego, czy niepowtarzalny deseń, który zawsze chodził Ci po głowie? Nie ma problemu! Mój rower jest wyjątkowy i wyjątkowo pasujący do mojej osobowości, bo złoty – śmieje się Anna Wiosnowska.

Twój, czyli wyjątkowy

Lata działalności Loca Bikes pokazały nam, jak bardzo klienci cenią sobie możliwość spersonalizowania własnego roweru. To z tej przyczyny zlokalizowana we Wrocławiu, mała polska manufaktura otrzymała zamówienia m.in. z Singapuru, Izraela czy Berlina.

Rowery Loca Bikes jeżdżą po całym świecie, wszędzie tam gdzie trafią, stając się wyznacznikami miejskiego, nowoczesnego stylu i tak poszukiwanego indywidualizmu. W planach naszych klientów jest też np. Bornholm, gdzie wyprawę planuje Michał Wasiński, kolejny klient i rowerowy kolekcjoner:

Mam dylemat, który rower tam zabrać: Loca czy Schindelka. Myślę, że tym razem przetestuję Loca ze względu na szybkość. (…) Rower jest leciutki, zwinny i daje dużo frajdy z jazdy. Zwracam zawsze uwagę na to jak jeździ, czy jest cichy i jak jest wykonany. A tu jest ze wszystkim bardzo dobrze.

- docenia Michał.

Każdemu, kto jeździ na rowerze i szuka czegoś pod siebie, polecam chłopaków – podsumowuje Wicher.

Jeśli marzysz o rowerze uszytym na miarę i wyrażającym Twoją osobowość to napisz do nas na hello@locabikes.com lub zadzwoń - 690433252.