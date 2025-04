Ty też narzekasz na wygląd swoich ud? Na szczęście tę strefę ciała bardzo łatwo jest wysmuklić. Kluczem do sukcesu są odpowiednie ćwiczenia, które w połączeniu z treningiem kardio dają naprawdę rewelacyjne rezultaty! Nie wierzysz? To musisz spróbować. Do dzieła!

Jak wyszczuplić wewnętrzną partię ud?

Nasza trenerka Barbara Urzędowicz pokazuje, w jaki sposób powinnaś ćwiczyć, by w szybkim czasie dostrzec pierwsze efekty w postaci zmniejszenia obwodu uda.

Niestety to właśnie w wewnętrznej partii ud odkłada się najwięcej tłuszczyku... Dlatego jeśli marzą ci się zgrabne nogi bez cellulitu, już dziś zacznij z nami ćwiczyć! Uda ci się osiągnąć sukces, jeśli będziesz wykonywać ten krótki trening codziennie, a co 2-3 dzień wpleciesz w swój plan ćwiczenia kardio (stepper, orbitrek, bieżnia).

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo!

Basia Urzedowicz pokaże ci, jak osiągnąć wymarzony cel i poprawić wygląd twoich nóg!

Więcej informacji o Basi znajdziesz na instagram.com/fitby_b

