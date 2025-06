Nie masz czasu na pełny trening? A może długo siedzisz przy biurku i masz uczucie ciężkości w nogach? Wystarczy krzesło i pięć minut dziennie, by poczuć się lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przy okazji możesz wyszczuplić uda i wzmocnić mięśnie.

Dlaczego warto ćwiczyć pilates na krześle?

Chociaż pilates nie jest rodzajem treningu ukierunkowanym na spalanie kalorii, to regularne ćwiczenia na krześle poprawiają metabolizm i mogą zachęcić do wdrożenia zdrowszych nawyków.

Ćwiczenia na krześle poprawiają krążenie. Jest to zwłaszcza przydatne dla osób przebywających długo w pozycji siedzącej. Specjaliści zalecają regularne przerwy i nawet niewielką aktywność w trakcie pracy przy biurku.

Jest to aktywność łagodna dla stawów i kręgosłupa, a jednocześnie wzmacnia mięśnie. Ćwiczenia pilates aktywują zwłaszcza mięśnie głębokie odpowiadające za stabilizację ciała i właściwą postawę.

Pilates na krześle poprawia elastyczność i zmniejsza napięcie w ciele. Przy tym redukuje stres, co może być pomocne podczas pracy lub w okresach wzmożonego niepokoju.

Zestaw ćwiczeń pilates na krześle na uda i szybszy metabolizm

Poniżej znajdziesz przykłady ćwiczeń pilates na krześle na uda. Ten minitrening zajmuje nie więcej niż 5 minut. Warto go powtarzać albo włączyć do dłuższego treningu. Wybierz do ćwiczeń stabilne, twarde krzesło (nie nadaje się fotel, ani krzesło z kółkami, bo mogą przyczynić się do kontuzji). Możesz też wykorzystać sprzęty, takie jak piłka lub obręcz do pilatesu, aby zwiększyć wysiłek.

Ćwiczenie 1. Usiądź prosto i połóż ręce na udach. Wyprostuj prawą nogę i unieś ją równolegle do podłogi. Wytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. Opuść. Powtórz 10-15 razy z każdą nogą.

Usiądź prosto i połóż ręce na udach. Wyprostuj prawą nogę i unieś ją równolegle do podłogi. Wytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. Opuść. Powtórz 10-15 razy z każdą nogą. Ćwiczenie 2. Chwyć dłońmi siedzisko krzesła po bokach. Unieś powoli wyprostowane nogi przed siebie, następnie rozszerz je na boki i połącz z powrotem. Opuść stopy na podłogę. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund.

Chwyć dłońmi siedzisko krzesła po bokach. Unieś powoli wyprostowane nogi przed siebie, następnie rozszerz je na boki i połącz z powrotem. Opuść stopy na podłogę. Powtarzaj ćwiczenie 30-60 sekund. Ćwiczenie 3. Unieś wyprostowaną nogę przed siebie. Rób małe pulsowanie nogą przez 30 sekund. Powtórz z drugą nogą.

Unieś wyprostowaną nogę przed siebie. Rób małe pulsowanie nogą przez 30 sekund. Powtórz z drugą nogą. Ćwiczenie 4. Chwyć rękami siedzisko po obu stronach. Unieś wyprostowane nogi około 10-15 cm nad podłogę i wykonuj naprzemienne nożyce. Powtarzaj 30-60 sekund.

Chwyć rękami siedzisko po obu stronach. Unieś wyprostowane nogi około 10-15 cm nad podłogę i wykonuj naprzemienne nożyce. Powtarzaj 30-60 sekund. Ćwiczenie 5. Unieś wyprostowaną nogę przed siebie i wykonuj w powietrzu okrężne ruchy stopą. 10 razy na każdą stronę. Następnie powtórz ćwiczenia z drugą nogą.

Komu polecany jest pilates na krześle?

Pilates na krześle może praktykować każdy, chociaż jest to forma ruchu polecana szczególnie niektórych grupom.

Osoby pracujące przy biurku mogą ćwiczyć nawet bez wstawania z krzesła. Taki minitrening jest świetny na rozciągnięcie i poprawę krążenia w nogach.

mogą ćwiczyć nawet bez wstawania z krzesła. Taki minitrening jest świetny na rozciągnięcie i poprawę krążenia w nogach. Osoby mające problem z równowagą . Dzięki pomocy krzesła ćwiczenia są łatwiejsze do wykonania.

. Dzięki pomocy krzesła ćwiczenia są łatwiejsze do wykonania. W przypadku problemów ze stawami . Pilates jest łagodną dla stawów formą ruchu.

. Pilates jest łagodną dla stawów formą ruchu. Seniorzy i ludzi po kontuzjach . Dodatkowe wsparcie może być dla tych grup niezbędne.

. Dodatkowe wsparcie może być dla tych grup niezbędne. Osoby początkujące ze słabą kondycją powinny sobie poradzić z ćwiczeniami pilates na krześle.

ze słabą kondycją powinny sobie poradzić z ćwiczeniami pilates na krześle. Osoby szukające prostych ćwiczeń bez sprzętów i maty.

