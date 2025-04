Najlepszy trening na odchudzanie ud do wykonania w domu

Nasza rada: Na początku staraj się wykonywać każde ćwiczenie w trzech seriach po 12 – 15 powtórzeń. Rób minutowe przerwy, popijając wodę. Z czasem, kiedy twoja forma się poprawi, zwiększ liczbę powtórzeń.

1. Przysiady

Najbardziej angażują mięśnie ud i pośladków. Choć ćwiczenie wydaje się proste, często popełniamy błędy. Gdy schodzimy do przysiadu, za bardzo wysuwamy kolana do przodu, narażając je na nadmierne obciążenia. Dlatego warto zacząć od półprzysiadów: stań tyłem do krzesła i opuszczaj biodra (ciężar ciała na piętach) tylko do momentu, kiedy pośladki dotkną siedzenia.

2. Szerokie przysiady

W tej pozycji mocniej pracuje wewnętrzna część uda, tzw. przywodziciele. Stań w szerokim rozkroku i skieruj stopy na zewnątrz. Ręce ułóż na biodrach. Zachowując proste plecy, schodź do przysiadu tak, by kolana pozostawały skierowane na zewnątrz, tak jak stopy.

3. Wykroki

Wzmacniają wszystkie mięśnie ud i pośladków, a dodatkowo trójgłowy łydki. Stań w lekkim rozkroku, dłonie oprzyj na biodrach. Zrób krok w tył, stawiając tylną nogę na śródstopiu. Uginaj jednocześnie oba kolana, starając się utrzymać tułów w prostej linii. Nie przenoś ciężaru ciała na nogę z przodu.

4. Wznosy bioder

Angażują przede wszystkim tylną ścianę mięśni ud, pośladki, a także prostownik grzbietu. Połóż się na plecach na karimacie, zegnij nogi w kolanach, stopy oprzyj płasko na ziemi, ramiona wzdłuż tułowia. Unoś biodra do momentu, aż uda i tułów utworzą linię prostą. Przytrzymaj chwilę, a następnie opuść. Trudniejszy wariant tego ćwiczenia to wznosy bioder na jednej nodze, z drugą opartą na kolanie.

5. Wznosy nóg w leżeniu

Wzmacniają pośladki i mięśnie wewnętrznej strony ud. Tym razem zrób 15 – 20 powtórzeń w każdej serii.

Opcja 1. Połóż się na boku, podpierając głowę na dłoni lub ramieniu. Dolna noga ugięta, górna wyprostowana. Biodra, podobnie jak barki, powinny być w jednej linii. Unoś wyprostowaną nogę, starając się trzymać stopę równolegle do podłogi.

Połóż się na boku, podpierając głowę na dłoni lub ramieniu. Dolna noga ugięta, górna wyprostowana. Biodra, podobnie jak barki, powinny być w jednej linii. Unoś wyprostowaną nogę, starając się trzymać stopę równolegle do podłogi. Opcja 2. W tej samej pozycji, zegnij górną nogę w stawie kolanowym (pod kątem prostym) i wykonuj wznosy tak, aby ruch odbywał się tylko w stawie biodrowym.

W tej samej pozycji, zegnij górną nogę w stawie kolanowym (pod kątem prostym) i wykonuj wznosy tak, aby ruch odbywał się tylko w stawie biodrowym. Opcja 3. Leżąc na boku, wyprostuj dolną kończynę, a górną zegnij i oprzyj z przodu na podłodze. Unoś wyprostowaną nogę, zatrzymując ją za każdym razem w górze na 2 – 3 sekundy.

Najlepszy trening na odchudzanie ud do wykonania na siłowni

Nasza rada: na początku wszystkie ćwiczenia wystarczy wykonywać w 3 seriach po 12 – 15 powtórzeń, aż do uczucia delikatnego „pieczenia” mięśni.

1. Maszyna do ćwiczenia przedniej części ud (mięśni czworogłowych)

W pozycji siedzącej umieść stopy pod wałkiem i ustaw obciążenie (lepiej zacząć ostrożnie). Powoli prostuj, a następnie uginaj nogi w stawach kolanowych. Na podobnej maszynie, ale do wzmacniania tylnej części ud, umieść stopy na wałku, a potem płynnie uginaj i prostuj nogi w stawach kolanowych. Oba ćwiczenia najlepiej łączyć i wykonywać na zmianę po jednej serii. Wtedy efekty są najlepsze.

2. Suwnica

Angażuje zarówno mięśnie czworogłowe, pośladkowe, jak i dwugłowe ud. Leżąc na plecach, umieść stopy na platformie (równolegle, na szerokość bioder), odblokuj zabezpieczenia, a następnie płynnie zginaj i prostuj nogi w stawach biodrowych i kolanowych. Obciążeniem, szczególnie na początku, może być sama platforma, która waży ok. 30 kg.

3. Maszyna do ćwiczeń mięśni odwodzicieli i przywodzicieli uda

Usiądź i oprzyj plecy. Kolana umieść między specjalnymi poduszkami, a następnie wykonaj ruch odwodzenia w stawie biodrowym. W momencie maksymalnego napięcia mięśni zatrzymaj ruch na 1 – 2 sekundy, a potem powoli wróć do pozycji wyjściowej. Jeśli chcesz wzmocnić wewnętrzną część ud, przesiądź się na podobną maszynę, w której opór pojawia się w momencie, gdy chcemy skierować kolana do środka. Ruchy powinny być płynne, niezbyt szybkie i bez szarpania, wtedy mięśnie będą pracować najintensywniej.

