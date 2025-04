Kształtne łydki i smukłe kostki to ideał. Nie każdy ma szczęście takie otrzymać w darze od natury. Co zrobić, gdy łydki są zbyt obfite, jak wyszczuplić łydki? Wszystko zależy od tego, co sprawiło, że są za duże. Sprawdź, jakie są przyczyny „grubych” łydek i co można spróbować zrobić, żeby je wyszczuplić.

Duże łydki mogą wynikać z trzech przyczyn: uwarunkowań genetycznych, nadmiernego otłuszczenia, rozwiniętej muskulatury łydek.

Duże łydki wynikające z uwarunkowań genetycznych można rozpoznać po tym, że inni członkowie rodziny też mają duże łydki i nie są one spowodowane intensywnymi ćwiczeniami. Po prostu niektórzy ludzie rodzą się „zaprogramowani” na duże łydki. W takim przypadku zmniejszenie ich rozmiaru może okazać się trudne, choć nie jest pozbawione szans na nieznaczne zmniejszenie ich obwodu.

Druga przyczyna – otłuszczenie łydek – w teorii to dość prosta sprawa. Wystarczy schudnąć. Problem polega jednak na tym, że organizm, zwłaszcza kobiecy, dość opornie pozbywa się tłuszczu z nóg, a zwłaszcza z łydek. Potrzeba cierpliwości i niewygórowanych oczekiwań, aby odnieść sukces.

Powód trzeci – zbyt rozwinięta muskulatura łydek – jeśli jest efektem treningów, wystarczy zaprzestać ćwiczeń. Nietrenowane mięśnie dość szybko zmniejszają objętość. Niestety, gdy muskularne łydki to efekt genów, szanse na sukces maleją.

Tak. Nadwaga może spowodować, że łydki staną się zbyt obfite. Podjęcie kuracji odchudzającej powinno pomóc. W jej efekcie zmniejszy się ilość tłuszczu w całym ciele, na łydkach także, choć akurat łydki to nie jest miejsce, w którym ciało zwykle tłuszcz gromadzi. Z tego też względu łydki wyszczuplają się opornie, nie w pierwszej kolejności. Dlatego trzeba wykazać się cierpliwością w stosowaniu zdrowej diety odchudzającej i aktywności fizycznej.

Rzadko zbyt otłuszczone łydki są skutkiem lipoedemy, czyli obrzęku tłuszczowego. W takim przypadku otłuszczone są także uda, pośladki, a nawet stopy. Tu zwykła kuracja odchudzająca nie pomoże. Trzeba zgłosić się po pomoc do lekarza i zastosować specyficzne leczenie.

W innych przypadkach – zbyt duża masa mięśniowa łydek lub duże łydki na tle genetycznym – odchudzanie nie pomoże. Zmniejszenie obwodu łydek nie będzie polegało na redukcji warstwy tłuszczu, dlatego trudno tu mówić o ich odchudzaniu.

Jak odróżnić, czy duże łydki to wina tłuszczu czy nadmiernie rozwiniętych mięśni?

Pierwszy sposób to sprawdzenie poziomu tkanki tłuszczowej w ciele (np. za pomocą wagi z opcją pomiaru tłuszczu za pomocą bioimpedancji). Kobiety sportowcy mają w ciele zwykle 14-20% tłuszczu, a aktywne, ćwiczące kilka razy w tygodniu panie – 21-24%. Taka ilość tłuszczu świadczy o tym, że raczej nie nadmiar tkanki tłuszczowej jest przyczyną obfitych łydek.

Drugi sposób to napięcie łydek. Wszystko, co jest twarde, to mięśnie, reszta – to tłuszcz. Jeśli „tego mięciutkiego” jest dużo, najprawdopodobniej łydki są otłuszczone i warto spróbować odchudzania. Jeżeli tłuszczu jest mało, za to łydka to „kawał mięsa”, w dodatku wykształconego treningami, najlepiej przestać wykonywać treningi, które doprowadziły do takiego rozrostu mięśni.

Na kształt łydki i kostki mają wpływ przede wszystkim dwa mięśnie – brzuchaty łydki oraz płaszczkowaty. Brzuchaty ma kształt dwóch brzuśców ulokowanych w górnej połowie łydki. Mięsień płaszczkowaty jest bardziej płaski, ale schodzi niżej po bokach łydki. Jeśli jest bardzo rozwinięty, może optycznie pogrubiać dolną część łydki.

rys. Jak wyszczuplić łydki/ Adobe Stock, Andrea Danti

Dlatego, jeśli ktoś chce wyszczuplić całe łydki, nie powinien wykonywać intensywnych ćwiczeń siłowych na te partie ciała. To wszystkie ruchy polegające na wspięciu na palce. Mięsień brzuchaty łydki mocno pracuje przy wyprostowanym kolanie, za to płaszczkowaty przy kolanie ugiętym. Dlatego wyszczuplanie kostek powinno polegać m.in. na unikaniu wzmacniania mięśnia płaszczkowatego.

rys. Jak wyszczuplić łydki/ Adobe Stock, Joaquin Corbalan

Zastanawiasz się, jak zmniejszyć mięśnie łydek albo wyszczuplić łydki bez zwiększania objętości mięśni? Postaw na ćwiczenia aerobowe o niskiej intensywności – marsze, pływanie, jazdę na rowerze, taniec itp. Możesz także w ramach ćwiczeń ujędrniających wypróbować pilates albo jogę – oba te rodzaje ćwiczeń nie powodują zwykle zwiększenia masy mięśniowej.

Unikaj intensywnych treningów kardio: szybkie bieganie, sprinty, angażujące łydki treningi HIIT, ćwiczenia pliometryczne – dynamiczne, np. podskoki, wyskoki.

Przy redukcji tkanki tłuszczowej koniecznie zastosuj dietę – bez niej będzie bardzo trudno uzyskać efekty. Możesz także spróbować zwiększyć ilość ćwiczeń rozciągających łydki i włączyć w swoją rutynę rolowanie łydek, co mniejsza napięcie mięśni.

Jeżeli zbyt umięśnione łydki są skutkiem uprawianego sportu, wystarczy zamienić go na inny, taki, który nie wymaga intensywnych ćwiczeń rozwijających łydki. Z miesiąca na miesiąc powinny się zmniejszać, bo organizm nie ma w naturze utrzymywania dużej masy mięśniowej niećwiczonych partii ciała.

Odpowiedź na to pytanie jest równocześnie odpowiedzią na pytania: jak szybko wyszczuplić łydki oraz jak wyszczuplić łydki w tydzień – szybko da się to zrobić tylko optycznie. Pozostałe zabiegi mające na celu zmniejszenie warstwy tłuszczu czy masy mięśniowej wymagają czasu.

Do sposobów na optyczne wyszczuplenie łydek zalicza się noszenie:

długich spodni w kant,

spodni z rozszerzającą się nogawką,

rozkloszowanych sukienek i spódnic o długości do kolan,

butów na wysokim obcasie (byle nie za kostkę),

butów w typie muszkieterek,

rajstop ze szwem z tyłu nogawek, w pionowe lub ukośne paski.

