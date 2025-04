Chcesz przytyć w pupie? Chciałabyś, by twoja pupa była kształtna i wystająca, a nie płaska jak deska? W dzisiejszych czasach wiele kobiet ma dokładnie ten sam problem... Wszystkiemu winny jest siedzący tryb życia.

Reklama

Spis treści:

Nie ruszając się regularnie, jeżdżąc wszędzie samochodem, korzystając z windy i ruchomych schodów, sami przyczyniliśmy się zanikania naszych mięśni pośladkowych, które w założeniu powinny stanowić fundament trzymający nasze plecy wyprostowane.

Wszystko w naszym ciele jest ze sobą powiązane, a problemy z jedną częścią ciała często przyczyniają się do pojawienia kolejnych (w tym wypadku np. zanik mięśnia pośladkowego może skutkować bólem pleców i skrzywieniem kręgosłupa).

Niestety prawda jest taka, że nie da się przytyć tylko w pupie, tak samo jak np. schudnąć tylko z brzucha. Utrata wagi lub jej przyrost wiąże się z rozłożeniem kilogramów proporcjonalnie na całe ciało. W dużej części to zależne od genów. Tak więc - jeśli nie zamierzasz korzystać z usług chirurga plastycznego - zapomnij o tym, że uda ci się przytyć tylko w pupie. Dobra informacja jest jednak taka, że istnieją sposoby, by powiększyć pośladki w naturalny sposób. Podpowiadamy, jak osiągnąć taki efekt!

Podpowiadamy, w jaki sposób sprawić, by twoja pupa stała się większa, bardziej kobieca i sexy. Sprawdź!

Ogranicz siedzenie na rzecz bycia aktywną

Siedzenie na krześle lub w fotelu to największy wróg zgrabnej i umięśnionej pupy. Dlatego nie pozwalaj sobie na takie spędzanie wolnego czasu. Zamiast jeździć windą, wybieraj schody, auto zamień na spacer, a krzesło przy komputerze niech zastąpi piłka. Każda aktywność twoich mięśni jest na wagę złota.

Zacznij ćwiczyć

Bieganie, rower, jazda na rolkach, marsz - te rodzaje aktywności pomogą ci w uruchomieniu do pracy mięśni pośladkowych. Pamiętaj, że są one dość duże, zatem i aktywność, którą wybierzesz, powinna cię porządnie zmęczyć. A jeśli po treningu poczujesz zakwasy to znak, że odwaliłaś kawał dobrej roboty.

Możesz też wykonywać sprecyzowane ćwiczenia na pośladki, np. ćwiczenia wzmacniające pośladki z gumą.

fot. Adobe Stock, Sergey Chumakov

Skorzystaj z dodatkowego obciążenia

Ćwicz siłowo, to najlepszy trening rozbudowujący pośladki i pozwalający ci przytyć w pupie. Mowa o dodatkowym obciążeniu na siłowni.

Przysiady ze sztangą,

martwy ciąg z ketlem w rękach,

ciężarki przyczepiane do nóg,

te wszystkie przyrządy znajdujące się na sali do ćwiczeń pomogą ci osiągnąć wymarzony efekt powiększenia pupy! Nie wiesz, jak z nich skorzystać? Doświadczony trener podpowie ci, jak powinien wyglądać trening na zgrabną pupę.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 11.04.2018.

Reklama

Czytaj także:

Działa na wyobraźnię i spala kalorie w ekspresowym tempie! Na czym polega twerking?

Mamy dla was łatwe i skuteczne ćwiczenia na pośladki. Sprawdziłyśmy je na własnej skórze!