Przysiady, gdy już opanujesz właściwą technikę, są prostym, a jednocześnie niezwykle skutecznym ćwiczeniem na jędrne pośladki. Wzmacniają nie tylko pupę, ale też mięśnie nóg. Ważne, by wykonywać je regularnie i zmieniać wersje wykonywanych przysiadów. Przygotowaliśmy dla ciebie 30-dniowe wyzwanie z przysiadami.

Wyzwanie przysiady – na czym polega?

Plan jest taki: codziennie wykonujesz konkretną, z góry ustaloną liczbę przysiadów. Staraj się zrobić powtórzenia bez zatrzymywania, jednak jeśli się zmęczysz, możesz zrobić krótką przerwę. Lepiej zrobić plan na raty, niż męczyć się kosztem techniki. W rozpisce przewidzieliśmy też czas na odpoczynek.

Jak prawidłowo wykonywać przysiady? Technika jest ważna, żeby nie nabawić się kontuzji i nie popsuć sobie kolan.

Plecy staraj się trzymać proste, nie przyciągaj barków do uszu. Stań ze stopami na szerokość bioder. Wyciągając ręce przed siebie, wypchnij biodra do tyłu - wykonując przysiad. Zejdź nisko pupą do utworzenia przez uda i łydki kąta prostego. Z wydechem mocno napnij pośladki i wróć do pozycji wyjściowej.

Pamiętaj, żeby kolana nie wychodziły poza linię palców u stóp. To bardzo ważne. Trzymaj te napięty brzuch.

Wyzwanie przysiady – rozpiska

Możesz zacząć dowolnego dnia tygodnia. Zrób szybką rozgrzewkę i do dzieła!

Dzień 1 – 50 przysiadów

Dzień 2 – 55 przysiadów

Dzień 3 – 60 przysiadów

Dzień 4 – odpoczynek

Dzień 5 – 70 przysiadów

Dzień 6 – 75 przysiadów

Dzień 7 – 80 przysiadów

Dzień 8 – odpoczynek

Dzień 9 – 100 przysiadów

Dzień 10 – 105 przysiadów

Dzień 11 – 110 przysiadów

Dzień 12 – odpoczynek

Dzień 13 – 130 przysiadów

Dzień 14 – 135 przysiadów

Dzień 15 – 140 przysiadów

Dzień 16 – odpoczynek

Dzień 17 – 150 przysiadów

Dzień 18 – 155 przysiadów

Dzień 19 – 160 przysiadów

Dzień 20 – odpoczynek

Dzień 21 – 180 przysiadów

Dzień 22 – 185 przysiadów

Dzień 23 – 190 przysiadów

Dzień 24 – odpoczynek

Dzień 25 – 220 przysiadów

Dzień 26 – 225 przysiadów

Dzień 27 – 230 przysiadów

Dzień 28 – odpoczynek

Dzień 29 – 240 przysiadów

Dzień 30 – 245 przysiadów

Rodzaje przysiadów

Jeśli znudzi ci się robienie klasycznych przysiadów, możesz dorzucić ich wariacje.

Przysiad plie

Stań ze stopami szerzej niż na szerokość bioder, palce stóp skieruj lekko na zewnątrz. Oprzyj dłonie na biodrach, wyprostuj plecy i napnij brzuch. Zrób przysiad schodząc pupą tak nisko, dopóki nie znajdą się równolegle do podłogi. Z wydechem napnij mięśnie pośladków i wróć do pozycji wyjściowej.

Przysiad z wykopem

Ustaw się jak do przysiadu klasycznego - stopy na szerokość bioder, plecy proste, ręce na biodrach. Zrób przysiad. Z wydechem wyprostuj się, jednocześnie wykonując kopnięcie do przodu na wysokość klatki piersiowej. Wykonuj kopnięcia na zmianę – to prawą, to lewą nogą.

Przysiad z wymachem

Stań ze stopami na szerokość bioder i wykonaj przysiad. Wyprostuj się i w tym momencie unieś w bok prawą nogę. Nie rzucaj nią, tylko pociągnij silą mięśni. Następnie znów zrób przysiad i prostując się zrób wymach w bok lewą nogą. Rób tak dalej na zmianę.

Jeśli i to dla ciebie za mało, możesz spróbować treningu z obciążeniem.

Wyzwanie przysiady – efekty

Po skończonym wyzwaniu powinnaś zauważyć efekty ćwiczeń - po pierwsze powinnaś czuć więcej siły w nogach, a twoja pupa powinna zrobić się twardsza. Po miesiącu dostrzeżesz, że twoje pośladki są bardziej jędrne i uniesione. Jeśli dodałabyś do wyzwania z przysiadami 3 razy w tygodniu trening kardio, jest szansa, że dodatkowo schudłabyś.

Jeśli zależy ci na podtrzymaniu efektów, ćwicz dalej – regularne przysiady działają cuda.

