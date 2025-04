Wykrok naprawdę warto włączyć do swoich treningów. Jest to ćwiczenie na uda i pośladki, które wzmacnia całe nogi – nogi od pośladków aż po łydki. Opanowanie poprawnej techniki nie jest trudne, ale trzeba zwracać uwagę, na kilka bardzo istotnych elementów, które omawiamy w tym materiale. Opisujemy nie tylko to, jak robić wykroki w różnych wersjach, ale też wskazujemy najczęstsze błędy, których należy unikać, aby ćwiczyć skutecznie i bez ryzyka kontuzji.

Technik robienia wykroków jest kilka: wykroki w miejscu, wykroki marszowe, wykroki w bok. Poniżej omawiamy je każdy z osobna.

Wykroki w miejscu

Początkowa pozycja: stań prosto, z nogami ustawionymi na szerokość bioder. Wyprostuj plecy (łopatki ściągnij do kręgosłupa i w dół pleców), unieś głowę i patrz przed siebie. Lekko wciągnij i napnij brzuch. Ramiona powinny być luźno opuszczone wzdłuż ciała lub dłonie oparte na biodrach.

Krok w przód: zrób spory krok w przód jedną z nóg, zachowując ich rozstawienie na szerokość bioder. Postaw na podłożu całą stopę, pięta tylnej nogi odrywa się od podłoża. Tułów wyprostowany, nie przechylaj się w przód lub w tył.

Ugięcie kolan: zegnij oba kolana – kolano przedniej nogi ugina się do kąta prostego, nie dalej, i pozostaje nad kostką. Kolano tylnej nogi nie dotyka podłoża.

Powrót do pozycji wyjściowej: naciśnij piętą przedniej nogi na podłoże i mocno pracując pośladkiem, udem i łydka przedniej nogi, odepchnij się od podłoża, aby wrócić po pozycji wyjściowej.

fot. Wykroki w miejscu/ Adobe Stock, dusanpetkovic1

Najczęstsze błędy podczas robienia wykroków:

zbyt wąskie rozstawienie stóp,

przechylanie przedniego kolana do środka,

obracanie się tylnej stopy lub kolana tylnej nogi na zewnątrz,

wysuwanie kolana przedniej nogi nad palce stopy lub dalej,

pochylanie tułowia do przodu.

Wykroki w miejscu są najlepszą propozycją dla początkujących. Można wykonywać naprzemiennie – raz lewą raz prawą nogą lub najpierw wykonać wszystkie powtórzenia jedną, a następnie drugą – to jest opcja intensywniejsza.

Wykrok chodzenie

Wykroki chodzone od tych wykonywanych w miejscu różnią się tym, że wykonuje się je wyłącznie na przemian, bo jest to rodzaj marszu dużymi krokami, a po każdym kroku następuje ugięcie kolan. Ten sposób robienia wykroków jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Technika wykonywania wykroków chodzonych:

Stań prosto, z nogami ustawionymi na szerokość bioder. Wyprostuj plecy, unieś głowę i patrz przed siebie. Lekko wciągnij i napnij brzuch. Ramiona powinny być luźno opuszczone wzdłuż ciała lub dłonie oparte na biodrach. Zrób spory krok w przód prawą nogą. Postaw na podłożu całą stopę, pięta tylnej nogi odrywa się od podłoża. Tułów wyprostowany, nie przechylaj się w przód lub w tył. Zegnij oba kolana – kolano przedniej nogi ugina się do kąta prostego, nie dalej, i pozostaje nad kostką. Kolano tylnej nogi nie dotyka podłoża. Oderwij od podłoża tylną nogę i przenieś ją w przód od razu wykonując krok do przodu. Zegnij oba kolana. Kolano przedniej nogi ugina się do kąta prostego i pozostaje nad kostką. Kolano tylnej nogi nie dotyka podłoża. Wędruj w ten sposób w przód aż wykonasz odpowiednią liczbę powtórzeń każdą nogą.

Wykrok w bok

Wykroki w bok polegają na odstawianiu nogi do boku (czubek buta skierowany lekko na zewnątrz) i uginania kolana odstawianej nogi. Biodra mocno się cofają, tułów pochyla nieco do przodu, a druga noga pozostaje prosta. Ugięte kolano odstawianej nogi „celuje” tam, gdzie czubek buta i albo pozostaje nad stopą, albo nieznacznie ja wyprzedza. Dla zachowania równowagi, można ręce unieś w przód.

Wykroki w bok można robić na przemian lub najpierw jedną nogą, a następnie drugą.

fot. Wykroki w bok/ Adobe Stock, fizkes

Czym się różni wykrok od zakroku?

Pozycja końcowa jest dla wykroku i zakroku taka sama. Wykrok jednak polega na robieniu kroku w przód, a zakrok zapoczątkowuje się cofnięciem nogi.

Osoby początkujące powinny zaczynać od wykroków bez obciążenia, choćby po to aby nauczyć się poprawnej techniki ruchu. Gdy okaże się, że wymagana w treningu liczba powtórzeń i serii nie męczy w wystarczający sposób nóg, warto sięgnąć po obciążenie, którym mogą być np. hantle, kettle lub sztanga.

Wykrok z hantlami

Technika ruchu pozostaje bez zmian. Najczęściej hantle trzyma się w opuszczonych po bokach tułowia rękach, tak jak widać to na poniższym zdjęciu:

fot. Wykrok z hantlami/ Adobe Stock, mapo

Wykrok z kettlem

Pojedynczy kettle podczas wykroków trzyma się oburącz przy klatce piersiowej. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w czasie wykroków w miejscu i wykroków chodzonych. Chwyt kettla i wykonywany z nim wykrok widoczne są na poniższym zdjęciu. Technika samego wykroku pozostaje niezmienna.

Przy dwóch kettlach trzyma się je tak jak hantle, w opuszczonych rękach.

fot. Wykrok z kettlem/ Adobe Stock, mad_production

Wykroki ze sztangą

Sztangę do robienia wykroków umieszcza się na górnej części pleców, tuż nad łopatkami. Trzyma się ją oburącz nachwytem. Wykroki ze sztangą można robić w miejscu i wędrując w przód, raczej nie robi się z nią wykroków w bok. Wykrok ze sztangą widać na poniższym zdjęciu:

fot. Wykrok ze sztangą/ Adobe Stock, Syda Productions

Jest ich więcej niż może się wydawać! Wykroki są bardzo niedocenianym ćwiczeniem wielostawowym, funkcjonalnym. Zapewniają:

większą siłę i szybkość, np. podczas biegu,

wyższą sprawność kończyn dolnych,

lepszą stabilizację tułowia,

poprawę równowagi i postawy,

zapobieganie bólom krzyża,

łatwiejsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

Wykroki mogą wzmacniać i budować mięśnie nóg, przede wszystkim mięśnie:

pośladkowe wielkie,

wielkie, grupę kulszowo-goleniową (mięśnie tylnej części ud),

czworogłowe (mięśnie przodów ud),

(mięśnie przodów ud), brzuchate łydki,

płaszczkowate (mięśnie łydek).

Grupa kulszowo-goleniowa oraz mięśnie brzuchate łydek poza tym, że biorą udział w ruchu, pracują też jako dynamiczne stabilizatory stawu kolanowego. Za stabilizację całej sylwetki są podczas ćwiczenia odpowiedzialne są mięśnie tułowia.

Artykuł pierwotnie opublikowano 27.06.2017 r.

