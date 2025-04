Skąd wzięła się popularność spacerów z kijkami?

Spacer z kijkami sprawdza się zarówno na prostym terenie, jak i w górach. Wystarczy, że kupisz specjalne kije. Nordic walking trochę przypomina narciarstwo biegowe. W podmiejskich lasach w każdy weekend można spotkać całe grupy spacerowiczów uprawiających nordic walking.

Są wśród nich osoby w każdym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Bo nordic walking to świetny sposób na zwiększenie aktywności fizycznej, również dla osób z chorymi stawami i problemami z kręgosłupem. Można się go nauczyć dosłownie w kilka minut i uprawiać przez cały rok.

Jakie efekty przynosi spacer z kijkami?

Wzmacnia mięśnie całego ciała W trakcie zwykłego chodzenia pracują tylko nogi i pośladki. Podczas marszu z kijkami aktywnych jest 650 (czyli 90 procent) mięśni całego ciała (m.in. ramion, barków, pleców, brzucha) Pozwala na szybkie zrzucenie kilogramów Podczas marszu z kijkami spalamy o 25% kalorii więcej niż podczas zwykłego spaceru (nawet 400 kcal w ciągu godziny); Oszczędza stawy kolanowe Podczas biegania i intensywnego chodzenia bez kijków są one narażone na duże obciążenia. Ale gdy maszerujemy z kijkami, nacisk na stawy jest o 5–10 kg mniejszy, niż gdy idziemy bez nich; Rozluźnia mięśnie barków i szyi napięte z powodu stresu lub długotrwałego siedzenia za biurkiem; Poprawia postawę Nordic walking często poleca się osobom z wadami kręgosłupa, bo sport ten wzmacnia mięśnie pleców i łagodzi bóle; Poprawia wydolność organizmu i kondycję Badania wykazały, że podczas nordic walking dostarczamy organizmowi o 20–58% tlenu więcej niż w czasie tradycyjnego szybkiego marszu Wzmacnia serce, redukować zbyt wysokie ciśnienie, obniżać poziom „złego” cholesterolu we krwi Reguluje stężenie cukru we krwi. Dzięki temu zapobiega cukrzycy Poprawia koordynację ruchową Osoby starsze czują się pewniej, chodząc z kijkami, zwłaszcza po śliskim i nierównym podłożu

Jak przygotować się do treningu?

Typowe kijki do nordic walking mają stałą długość – nie można ich regulować. Są za to bardzo lekkie. Poleca się je do chodzenia po płaskim terenie, na krótkie trasy. Długość kijków powinna wynosić 70% wysokości naszego ciała, by łokcie były ugięte pod kątem prostym. Pamiętaj również, że przed każdym treningiem trzeba zrobić rozgrzewkę.

na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Vita