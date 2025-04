Marzy ci się smukła i pięknie wyrzeźbiona pupa, która cudownie będzie prezentować się w obcisłych, jeansowych szortach? To naprawdę da się zrobić! Aby zmniejszyć obwód w pośladkach musisz jedynie zacząć przestrzegać trzech złotych zasad, które niżej opisałyśmy. Gwarantujemy, że po 2-3 tygodniach zauważysz pierwsze efekty - twoje pośladki staną się bardziej jędrne, a skuteczne ćwiczenia na pupę sprawią, że znacząco się uniosą zmniejszając przy tym swój obwód. Odmień swój wygląd już dzisiaj!

Jak zmniejszyć pupę? 3 najlepsze porady

1. Zacznij przygodę z treningiem kardio

To najlepszy sposób na spalenie tkanki tłuszczowej. Pamiętaj, by trening kardio nie przebiegał w zbyt wysokiej strefie tętna - wtedy nie będziesz w stanie wykonywać go dłużej (czyli np. przez 45 minut- 1 godzinę), a tylko taki czas przyniesie najlepsze rezultaty.

Aby zmniejszyć pupę w ekspresowym tempie, najlepiej będzie jeśli zaczniesz biegać lub ćwiczyć na orbitreku. To najlepsze propozycje treningu kardio, które pomogą ci osiągnąć wymarzony cel.

2. Przejdź na dietę redukcyjną

Jeśli chcesz zmniejszyć pupę, musisz stracić na wadze. A jeśli chcesz stracić na wadze, bez przejścia na dietę nie uda ci się tego zrobić. Najważniejsze, by nie zwariować i nie korzystać z żadnych głodówek.

Najlepszą dietą będzie taka, która dostarcza minimum 1500 kcal. Nie będziesz w jej trakcie odczuwać głodu, a to zwiększy szansę na powodzenia planu zmniejszania rozmiaru pośladków :)

3. Zacznij podnosić ciężary

Trening siłowy to absolutny must-have dla każdej kobiety, która chce zmienić wygląd swojego ciała w zdrowy sposób. Czas wdrożyć go w życie! Nie wierz ludziom, którzy twierdzą, że twoja masa rozrośnie się na wzór kulturystki. To absolutnie niemożliwe!

Pamiętaj, by ćwiczenia na siłowni z obciążeniem zawsze wykonywać pod okiem trenera. Tylko on pokaże ci prawidłową technikę i będzie pilnował, byś dawała z siebie 100% przy każdym powtórzeniu. Gwarantujemy, że w ciągu miesiąca stracisz w obwodzie pupy nawet 5-6 cm!

