Na czym opiera się technika chodzenia nordic walking?

Pewnie nieraz zastanawiałaś się, jak chodzić z kijkami. To wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje! Tutaj znajdziesz wszystkie instrukcje potrzebne do rozpoczęcia treningów chodzenia nordic walking z kijkami krok po kroku!

Chodzenie z kijkami: zbiór porad dla samouków

Dopasuj kijki do swojego wzrostu i zapoznaj się z podstawami marszu. Masz do wyboru 2 techniki – szybkościową i siłową. W obu przypadkach wysuwaj do przodu na przemian lewą rękę i prawą nogę, a potem – prawą rękę i lewą nogę. Przed rozpoczęciem treningów wzmocnij i rozgrzej mięśnie nóg, aby uniknąć kontuzji.

Dowiedz się więcej na temat chodzenia z kijkami:

Jak chodzić z kijkami?

napisane na podstawie artykułu zamieszczonego w miesięczniku Vita