Chciałabyś, żeby twoje pośladki były jędrne i miały ładny kształt? Nic prostszego! Nasza trenerka Joanna Zając-Borowicka podpowiada, jakie ćwiczenie pomoże ci to osiągnąć w ekstremalnie krótkim czasie!

Jak się pozbyć cellulitu na pupie?

Jak wygląda najlepsze ćwiczenie na zgrabną pupę?

Jeśli jesteś ciekawa, jak wykonywać najlepsze ćwiczenie na jędrną pupę, koniecznie obejrzyj nasz materiał video.

Asia pokazuje w nim kilka różnych wersji tego samego ćwiczenia - wszystko po to, byś dobrała odpowiednią kombinację do swojego stopnia zaawansowania. Nie przeceniaj swoich możliwości! Lepiej powolutku zacząć od łatwiejszej wersji, niż od razu postawić na tę najtrudniejszą. Wtedy będziesz miała pewność, że wykonujesz to ćwiczenie poprawnie technicznie.

Pamiętaj, że efekty pojawią się tylko wtedy, jeśli będziesz ćwiczyć regularnie (minimum 3 razy w tygodniu). Już teraz dołącz to ćwiczenie do codziennego treningu! Sprawi ono, że twoja pupa nabierze apetycznego kształtu, cellulit się zmniejszy, a ty sama z przyjemnością będziesz zakładać obcisłe dżinsy!

