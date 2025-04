Spory obwód bioder i tłuszczyk odkładający się na udach... Niestety tak kobiece ciało zaprojektowała matka natura. Martwisz się, że już na zawsze jesteś skazana na niezadowolenie z wyglądu tych części ciała? Nic bardziej mylnego! Dowiedz się, jak to zrobić!

Jeśli pragniesz schudnąć z ud i pupy, mamy dla ciebie kilka ważnych wskazówek, które przybliżą cię do osiągnięcia wytyczonego celu. Jeśli będziesz się ich sumiennie trzymać, w ciągu miesiąca zobaczysz zdecydowaną różnicę w wyglądzie swojego ciała!

6 złotych zasad, które pomogą ci schudnąć z ud i pupy

1. Zrezygnuj z siedzenia

Godziny spędzone w fotelu i oglądanie telewizji na pewno nie przybliżą cię do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Pamiętaj, że siedzący tryb życia sprzyja zanikowi mięśnia pośladkowego, bez którego nie zgubisz tłuszczyku, który odłożył się w tej części ciała. Zamiast siedzieć wyjdź na spacer!

2. Zacznij ćwiczyć na siłowni

Trening pod okiem trenera ZAWSZE przynosi efekty. Musisz być tylko sumienna i ćwiczyć przynajmniej 2 razy w tygodniu. Ekspert podpowie ci, jak schudnąć z ud i pupy.

3. Przejdź na dietę

Odchudzanie poprzez same ćwiczenia nie ma racji bytu, jeśli nie zmienisz swojego sposobu odżywiania. Pamiętaj, że najgorszym pomysłem, jaki może wpaść ci do głowy (a niestety wpada na niego wiele kobiet...) jest przejście na dietę, która dostarcza mniej niż 1400 kcal na dobę. To nie sposób odżywiania, które możesz kontynuować przez kolejne lata, a głodówka, na której wytrwasz nie więcej niż 2-3 miesiące! Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie możesz być pewna, że pojawi się efekt jojo. A kilogramy, które zgubiłaś wrócą z nawiązką, którą bardzo ciężko będzie ci ponownie zgubić.

4. Chodź po schodach

Twoje pośladki ci za to podziękują. Serio!

5. Zacznij biegać

To najlepszy trening na wysmuklanie całego ciała, a szczególnie właśnie ud i pośladków. Zanim ruszysz w plener lub na bieżnię zmierz obwody swojego ciała. Następnie zrób to za miesiąc. Gwarantujemy, że efekt będzie powalający! Biegaj 3-4 razy w tygodniu po min. 30 minut.

6. Stosuj kremy wyszczuplające

Wspomaganie odchudzania z ud i pupy kosmetykami zawsze jest dobrym pomysłem. Po wieczornym treningu, po wyjściu spod prysznica nałóż na pośladki i nogi wyszczuplający krem lub serum. W ten sposób ujędrnisz skórę i przyspieszysz spalanie tkanki tłuszczowej.

