Dołeczki Wenus dla niektórych ludzi to jedna z cech decydująca o atrakcyjności partnera. Przypisuje im się, że są dowodem na dobry stan zdrowia i dobrego ukrwienia miednicy mniejszej. Tymczasem z medycznego punktu widzenia są jedynie punktami orientacyjnymi, pozwalającymi lekarzom i rehabilitantom odszukiwać konkretne struktury położone w dolnej części pleców.

Reklama

Spis treści:

Dołeczki Wenus to zagłębienia w dolnej części pleców człowieka. Ma je 20-30% ludzi. Położone są symetrycznie nad prawym i lewym pośladkiem, powyżej szpary międzypośladkowej, bezpośrednio nad okolicą stawów krzyżowo-biodrowych. Czasami nazywa się je dołkami sakralnymi, gdyż położone są w pobliżu kości krzyżowej, która po łacinie nazywana jest sacrum.

Ich nazwa pochodzi od greckiej bogini piękności – Wenus. Co ciekawe, najsłynniejsza rzeźba Wenus, Wenus z Milo, prawie nie ma tych dołeczków.

Dołeczki Wenus mają swoją anatomiczną, łacińską nazwę: fossae lumbales laterales, co po przetłumaczeniu brzmiałoby: wgłębienia boczne lędźwiowe. Dołeczki te powstają dzięki krótkim więzadłom, które łączą kolce biodrowe tylne górne ze skórą.

Nie u wszystkich ludzi dołeczki Wenus są wyraźnie zaznaczone. Mogą występować u mężczyzn i kobiet, przy czym częściej pojawiają się na ciałach kobiet. Dołeczki Wenus u mężczyzny noszą nazwę dołeczków Apolla, czyli pięknego greckiego boga.

Dołeczki Wenus po prostu są... lub ich nie ma. Ich obecność może być uwarunkowana genetycznie, choć do końca tego nie wiadomo.

Dla pewnych osób obecność dołeczków Wenus jest cechą zwiększającą atrakcyjność partnera. Niektórzy, zupełnie błędnie, wiążą ich obecność z większym popędem seksualnym. Tymczasem, o ile gust nie podlega dyskusji, tak można z pewnością stwierdzić, że łączenie występowania tych dołków z popędem seksualnym jest całkowicie mylne.

Także przekonanie, że te zagłębienia są jakąś wyjątkową strefą erogenną nie jest prawdą. I choć niektórzy nazywają je „dołeczkami na kciuki” i wierzą, że pobudzanie tych punktów może zwiększyć doznania erotyczne partnerki, to w takich stwierdzeniach nie ma ani ziarnka prawdy.

Ale dołeczki Wenus przydają się do jednego. Dzięki nim łatwiej zlokalizować kolce biodrowe tylne górne oraz stawy krzyżowo-biodrowe. Korzystają z tego medycy i fizjoterapeuci.

fot. Co oznaczają dołeczki wenus/ Adobe Stock, Oscar Brunet

Zupełnie nic. Ich obecność wcale nie świadczy o zbyt dużej ilości tłuszczu – nawet osoby bardzo szczupłe mogą mieć te zagłębienia nad pośladkami.

Dołeczki Wenus nie wskazują na dobry lub zły stan zdrowia, nie świadczą o słabo lub dobrze ukształtowanych pośladkach, ani o lepszej cyrkulacji krwi w miednicy mniejszej – są ludzie, którzy w to wierzą. Wierzą też, że te dołeczki wraz z lepszym ukrwieniem miednicy są zapowiedzią intensywniejszych orgazmów. Ale i takie stwierdzenia można między bajki włożyć.

Czy można sobie wyćwiczyć dołeczki Wenus?

Przykro nam, ale NIE, dołeczki Wenus nie u każdego mogą być wyeksponowane. Osoby szczupłe i pozbawione tych zagłębień w skórze nie zdołają ćwiczeniami ich uzyskać. Dlaczego? Bo nie ma tam żadnego mięśnia, który można by wyćwiczyć, rozbudować czy wyrzeźbić. Zatem ćwiczeń na dołeczki Wenus nie ma, a ćwiczenia na pośladki nie pozwolą ich uzyskać.

Wiadomo natomiast, że u niektórych osób z nadwagą pozbycie się zbędnych kilogramów pozwala uzyskać bardziej widoczne dołeczki Wenus. Jednak dotyczy to tylko tych ludzi, którzy zostali tą cechą, czyli dołeczkami, obdarzeni przez naturę.

Ponieważ dołeczki Wenus tak silnie łączone są z życiem erotycznym i wielu ludziom się podobają (może dlatego, że ma je mniejszość ludzi), można poddać się operacji plastycznej, która pozwoli uzyskać te tak przez niektórych pożądane zagłębienia.

Ból w okolicy dołeczków Wenus często świadczy o dolegliwościach w stawach krzyżowo-biodrowych. Może występować po obu stronach lub tylko po jednej. Bardzo często dolegliwość ta jest przyczyną tzw. bólów pleców w okolicy krzyżowej.

U jej podłoża mogą leżeć różne przyczyny – od tzw. blokady stawu krzyżowo-biodrowego po chorobę zwyrodnieniową tego stawu. Pierwszą przyczynę dość łatwo zlikwidować, druga jest nieuleczalna, choć nie zawsze daje dolegliwości uprzykrzające życie.

W przypadku wystąpienia dolegliwości najlepiej zgłosić się do fizjoterapeuty lub ortopedy. Ten pierwszy czasami potrafi „od ręki” usunąć ból lub zaproponować terapię, która go złagodzi. Drugi pomoże ustalić przyczynę dolegliwości, co jest zwykle tylko punktem wyjścia do ewentualnego leczenia.

Reklama

Czytaj także:

Wybór partnera – jak dobieramy się w pary?

Jak powiększyć pośladki? Nie tylko ćwiczenia są ważne

Ćwiczenia z gumą na pośladki i uda