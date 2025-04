Od dłuższego czasu widzimy go wszędzie - w programach telewizyjnych, reklamach i teledyskach największych gwiazd. Twerking - bo o nim mowa - to nic innego, jak rodzaj tańca polegający na seksownym trzęsieniu pupą w rytm muzyki. Zaawansowani tancerze do "zwykłego" twerku często dołączają jeszcze skomplikowane figury akrobatyczne, które gwarantują niezapomniany spektakl dla widza.

Reklama

Warto podkreślić, że twerking to dość kontrowersyjny rodzaj tańca. Choć przez wielu jest uznawany za sztukę, w innych często budzi zgorszenie. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, ponieważ najczęściej twerking możemy oglądać w teledyskach ociekających seksem (np. w teledyskach takich gwiazd jak Beyonce, Iggy Azaela, Rihanna, Ciara, czy Nicki Minaj).

Twerking to jednak nie tylko sexy taniec. To również doskonały trening wydolnościowo-wzmacniający, który gwarantuje rozwój mięśni pośladków w ekstremalnie szybkim tempie! Chciałabyś nauczyć się jego podstaw? Prezentujemy szybki przewodnik po nauce twerkingu.

Jak zacząć naukę twerkowania?

Twerking bardzo mocno angażuje do pracy dolne partie ciała (pośladki, nogi), a także talię. Naprawdę warto go spróbować - te ćwiczenia ujędrnią pupę i sprawią, że nabierzesz pewności siebie dobrze się przy tym bawiąc.

Twerkowanie w przód i w tył

To podstawowa wersja twerkingu. Włącz rytmiczną muzykę, ugnij nogi w kolanach w pozycji niepełnego półprzysiadu i zacznij poruszać pośladkami w przód i w tył (tak jakbyś chciała usiąść na krześle). Pilnuj, by twoje kolana nie przekraczały palców stóp, a nogi były rozstawione na większą szerokość niż barki. Jak opanujesz umiejętność płynnego ruchu w tych kierunkach, możesz przejść do kolejnego stopnia zaawansowania.

Twerk, czyli trzęsienie biodrami i tyłkiem, sprawi, że poczujesz się bezczelna i seksowna!

Twerkowanie na boki i dookoła osi

Ustaw nogi w tej samej pozycji co poprzednio i zacznij poruszać pośladkami na boki, mocno akcentując ruch spięciem mięśni nóg i pupy. Pamiętaj, że w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, górna część ciała powinna być nieruchoma. Pamiętaj, że im bardziej pochylisz swój tułów do przodu, tym bardziej efektownie będzie wyglądać twerking.

Reklama

Polecamy! Świat oszalał na jego punkcie! Jak wykonać trening animal flow?

Podpowiadamy, jak powiększyć pupę! Dzięki tym 5 radom osiągniesz sukces