Oficjalnie, w podręcznikach do biologii, cellulit nie jest jeszcze uznawany za typowo kobiecą cechę to jednak wkrótce się zmieni. Dlaczego? Według różnych źródeł od 90 do nawet 98% kobiet go ma! Ja też! A ty?

Reklama

Cellulit jest kobiecy!

Znam tylko jedną (!!!) kobietę, która nie ma cellulitu. Tak się składa, że to moja najlepsza przyjaciółka (buźka Angi), ale nie mam z tym problemu. Ty również nie powinnaś przejmować się zdjęciami fit z Instagrama czy z prasy kobiecej. Wiesz, jakie możliwości mają programy do obróbki zdjęć, które każda z nas może mieć w telefonie? Moja droga – wszystko da się zrobić! Biust w rozmiarze D? Proszę bardzo, dwa pociągnięcia palcem. Brak cellulitu? Zastosuj odpowiedni filtr – jedno kliknięcie! Tylko po co?

Antycellulitowa paranoja w balsamie

Usłyszałam kiedyś takie zdanie, które zapadło mi w pamięć i w 100% oddaje problem.

„Nawet kobiety z magazynów nie wyglądają jak…kobiety z magazynów”

Paranoja cellulitowa nie nakręca się bez przyczyny. Stoi za nią rynek kosmetyków i suplementów diety. Jeśli chcesz stosować balsam antycellulitowy rób to dla przyjemności i nawilżenia skóry! Tylko błagam cię nie nazywaj wrogiem, zmorą, koszmarem własnego ciała.

Cellulit jest bezpośrednio związany z wydzielaniem żeńskich hormonów płciowych i budową naszej tkanki łącznej. Chcesz się go pozbyć? Podejmujesz się syzyfowej pracy bez gwarancji efektu.

Dieta na cellulit, trening antycellulitowy?

Oczywiście to nie jest tak, że styl życia i sposób żywienia pozostaje bez znaczenia! Jeśli cały dzień siedzisz przed komputerem, a potem zamieniasz komputer na telewizor to widoczność cellulitu się zwiększa. Tak samo dzieje się, gdy jesz przetworzoną żywność popitą napojami słodzonymi i kawą.

Jednak nie daj sobie wmówić, że istnieje jakakolwiek specjalna, cud dieta antycellulitowa. Gdy im się bliżej przyjrzysz okaże się, że za tym hasłem kryją się urozmaicone, regularne posiłki oparte o niskoprzetworzoną żywność.

Najlepszy trening na cellulit? To połączenie ćwiczeń siłowych oraz cardio, które ujędrniają skórę i budują masę mięśniową. Dzięki temu twoje ciało jest bardziej „zbite”. Tylko czy to „odkrycie Ameryki”? Nie!

Chcesz mieć mniejszy cellulit? Jedz zdrowo i ruszaj się regularnie! W polki.pl przypominamy ci o tym codziennie i… przestań walczyć z cellulitem, bo to walka z kobiecością!

Reklama

Zobacz także:

Jak skutecznie schudnąć? 20 trików specjalisty!

Wybrałam dla was najlepsze i najskuteczniejsze diety odchudzające (TOP 3 dietetyka)!

Ile „powinnaś” ważyć? Czy idealna masa ciała istnieje?