Z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy On Board Think Kong aż 75 % Polaków nie zna pojęcia żywności funkcjonalnej. A to bardzo szybko rozwijający się segment na naszym rynku.

Czym jest żywność funkcjonalna?

Żywność funkcjonalna jest inaczej nazywana żywnością nutraceutyczną. Najprościej mówiąc, są to produkty, które oprócz funkcji odżywczej wykazują naukowo udowodnione pozytywne działanie prozdrowotne, np. wzmacniają układ odpornościowy, obniżają poziom cholesterolu czy zmniejszają ryzyko chorób serca.

Produkty tego typu idealnie wpisują się w potrzeby, które ma spełniać żywość XXI wieku – ma być smaczna, łatwo dostępna, a co najważniejsze – dawać korzyści zdrowotne. Takie produkty mogą pochodzić ze specjalnych hodowli lub wyselekcjonowanych odmian. Często dodaje się do poszczególnych produktów 1 lub 2 składniki bioaktywne, które nie występują w nich naturalnie lub pojawiają się, ale w bardzo małych ilościach.

Jakie naturalne składniki są wykorzystywane w żywności funkcjonalnej?

Wprowadzenie do sprzedaży tego typu produktów ma na celu zmniejszenie niedoborów składników odżywczych występujących w społeczeństwie, które zostały potwierdzone w badaniach epidemiologicznych. W Polsce żywność funkcjonalna to np:

Produkty probiotyczne - zwierają żywe kultury bakterii, które odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie, m.in. regulują naturalną florę bakteryjną układu pokarmowego, wspomagają trawienie, poprawiają odporność, likwidują wzdęcia i zaparcia;

- zwierają żywe kultury bakterii, które odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie, m.in. regulują naturalną florę bakteryjną układu pokarmowego, wspomagają trawienie, poprawiają odporność, likwidują wzdęcia i zaparcia; Żywność z kwasami omega-3 - wielonienasycone kwasy tłuszczowe hamują procesy zapalne, przeciwdziałają chorobom układu krążenia, poprawiają pracę mózgu, chronią przed chorobami serca;

- wielonienasycone kwasy tłuszczowe hamują procesy zapalne, przeciwdziałają chorobom układu krążenia, poprawiają pracę mózgu, chronią przed chorobami serca; Produkty z dużą ilością błonnika - ok. 30 g błonnika dziennie zapobiega miażdżycy, zmniejsz ryzyko nowotworu jelita grubego, pomaga oczyścić organizm z toksyn i metali ciężkich i zapobiega zaparciom.

Na co zwracać uwagę kupując żywność funkcyjną?

Mamy coraz większą wiedzę na temat żywienia. Świadomie wybieramy produkty, które lądują na naszych talerzach, szukamy nowych przepisów, rozmawiamy o trendach kulinarnych i z zaciekawieniem przeglądamy nowości pojawiające się na sklepowych półkach.

- Cały czas rośnie świadomość i oczekiwania Polaków względem kupowanych produktów. Zwracamy uwagę na etykiety i walory prozdrowotne oferowanej żywności, ale jednocześnie nadal ważnym czynnikiem pozostaje smak i cena. Producenci żywności, którzy chcą dopasować się do wymagań stawianych przez współczesnych konsumentów, powinni wziąć te czynniki pod uwagę, poszerzając portfolio swoich produktów i podejmując decyzje związane z budowaniem rozpoznawalności marki - komentuje Dorota Ciszek, Sector Expert, Media, Culture & Entertainment Grupa On Board Think Kong.

Kupując żywność funkcyjną, warto pamiętać, że w Polsce nie ma uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Dlatego producenci często nadużywają tego zagadnienia i przypisują swoim produktom działanie zdrowotne. Więc zanim kupisz żywność funkcyjną, upewnij się, że z takim produktem masz do czynienia. Dlatego warto dokładnie czytać etykiety!

