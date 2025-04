Czarna rzepa (Raphanus sativus var. niger) jest ceniona za swoje korzyści zdrowotne, ale może także powodować pewne skutki uboczne, zwłaszcza przy nadmiernym spożyciu. Zawsze warto odbyć konsultację z lekarzem przed regularnym stosowaniem czarnej rzepy, zwłaszcza u osób z istniejącymi problemami zdrowotnymi lub przyjmujących leki. Sok z czarnej rzepy na włosy nie jest szkodliwy, ale suplementy z tego warzywa to już zupełnie inna sprawa, bo przyjmuje się je doustnie i zawierają skoncentrowana dawkę substancji pozyskanych z warzywa. Oto kilka potencjalnych skutków ubocznych czarnej rzepy, na podstawie badań naukowych.

Spis treści:

Skutki uboczne czarnej rzepy mogą dawać objawy ze strony układu pokarmowego, hormonalnego oraz odpornościowego. Zawsze po wystąpieniu jakichkolwiek objawów niepożądanych, nawet tu niewymienionych, należy zaprzestać suplementacji lub jedzenia czarnej rzepy.

Spożywanie dużych ilości czarnej rzepy lub suplementów z wyciągami z niej może prowadzić do podrażnień żołądka i jelit, powodując objawy takie jak bóle brzucha, nudności, wzdęcia i biegunka. Jest to związane z wysoką zawartością glukozynolatów, które mogą być drażniące dla przewodu pokarmowego.

U niektórych osób czarna rzepa może wywoływać reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk, a w skrajnych przypadkach reakcję anafilaktyczną. Osoby z alergią na rośliny z rodziny Brassicaceae (kapustowate) powinny unikać jedzenia rzepy i robionych z niej suplementów lub przyjmować je pod kontrolą lekarza.

Czarna rzepa, podobnie jak inne warzywa krzyżowe, zawiera goitrogeny, które mogą zaburzać funkcjonowanie tarczycy poprzez zakłócanie wchłaniania jodu. Może to prowadzić do powiększenia tarczycy (wole) i innych problemów związanych z niedoborem jodu, zwłaszcza u osób z już istniejącymi zaburzeniami pracy tarczycy.

Czarna rzepa wpływa na pracę wątroby, co może zmieniać metabolizm niektórych leków, zwłaszcza tych metabolizowanych przez enzymy wątrobowe. Może to prowadzić do zmiany skuteczności leków i powodować działania niepożądane.

U osób nieprzyjmujących leków, stymulujące działanie detoksyfikacyjnych funkcji wątroby wpływa na ten narząd korzystnie. Nie można więc powiedzieć, że czarna rzepa szkodzi wątrobie, jest dla niej zdrowa. Co nie znaczy, że zawsze można ją stosować.

Badania wykazują, że ekstrakt z czarnej rzepy może zwiększać aktywność układu immunologicznego. To jest korzystne w kontekście zwalczania infekcji, ale u osób z chorobami autoimmunologicznymi może nasilać objawy tych chorób).

fot. Skutki uboczne czarnej rzepy/Adobe Stock, JPC-PROD

Przeciwwskazania do stosowania czarnej nie są liczne, ale należy brać je pod uwagę i w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. Ze stosowania czarnej rzepy wykluczyć mogą: