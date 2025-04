Czy wiesz, że drobne decyzje podejmowane każdego dnia i twoje nastawienie do świata mają decydujący wpływ na wewnętrzną kondycję organizmu? Gonitwa za codziennymi obowiązkami, stresogenne sytuacje i przede wszystkim brak czasu dla samej siebie sprawiają, że często tracimy balans pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a własne potrzeby spychamy na drugi (a nawet i trzeci) plan.

Wyjście z tego błędnego koła jest jednak możliwe. Prezentujemy 5 sposobów na odzyskanie wewnętrznej równowagi, dzięki którym znajdziesz przestrzeń dla samej siebie, zadbasz o dobre samopoczucie i zbudujesz odporność organizmu, która pozwoli ci czerpać z życia garściami!

Zadbaj o balans pomiędzy tym, co MUSISZ, a tym, co CHCESZ robić

fot. Adobe Stock

Przytłaczająca ilość obowiązków domowych lub związanych z pracą zawodową może dać początek potężnej frustracji, która nawet największym tytanom pracy odbierze energię do działania. Aby uniknąć takiego scenariusza, naucz się wyznaczać granice.

Nie zgadzaj się na pracę po godzinach i jednocześnie wyjaśnij domownikom, że w określonych porach nie masz możliwości odbierania telefonów. Każdego wieczoru spisuj na kartce listę rzeczy do wykonania - dzięki takiemu schematowi nie stracisz kontroli nad płynącym czasem i nie wpadniesz w wir dodatkowych (i często niepotrzebnych) aktywności. Naucz się również prosić o pomoc. Jeśli jest ci trudno wygospodarować czas na realizację własnych planów i marzeń, powiedz o tym bliskim i poproś ich o wsparcie. Masz do tego pełne prawo! Zarówno w pracy, jak i w domu, gra zespołowa sprawdzi się zdecydowanie lepiej, niż bycie sam na sam z listą zadań do wykonania.

Grunt to pozytywne myślenie

fot. Adobe Stock

To, z jakim nastawieniem zaczynasz dzień i podchodzisz do codziennych zadań, ma ogromny wpływ na jakość twojego życia. Uśmiech, dobre słowo wypowiedziane do lustra i wdzięczność za każdy mały sukces sprawi, że zaczniesz myśleć pozytywnie nie tylko o samej sobie, ale i o otaczającym cię świecie. Nie rozpamiętuj porażek, nie skupiaj się na trudnościach. Metoda małych kroków i dobre nastawienie na start pozwolą ci zmierzyć się z każdym, nawet najbardziej skomplikowanym zadaniem!

Pozwól sobie na małe przyjemności

fot. Adobe Stock

To właśnie o ich ogromnej mocy najczęściej zapominamy. Małe przyjemności są niezwykle istotne, bo to one przypominają, dlaczego warto jest na co dzień mierzyć się z mniejszymi i większymi problemami. Jeśli lubisz pić kawę w ciszy i spokoju o poranku, pilnuj tego rytuału. Niech towarzyszy ci każdego dnia. Raz w tygodniu zrób coś dla swojego ciała - może być to wyjście na godzinny jogging, długa kąpiel w pachnącej pianie, masaż relaksacyjny lub zwykłe leniuchowanie pod kocem z dobrą książką, czy ulubionym serialem. Jeśli zależy ci na zakupie fajnej torebki czy nowych jeansów, po prostu to zrób i nie miej z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia! Małe przyjemności należą się każdej z nas. Nie odbierajmy ich sobie!

Zdystansuj się do tego, na co nie masz wpływu

fot. Adobe Stock

Niestety większość z nas ma w zwyczaju martwić się na zapas, tworząc w głowie same czarne scenariusze. Prawda jest taka, że zadręczanie się sytuacjami, na które kompletnie nie mamy wpływu, nie tylko nie wnosi nic do naszego życia, ale wręcz zrzuca na barki ogromne brzemię, które ciężko dźwignąć. Jak się uporać z taką skłonnością? Jeśli w twoim życiu pojawi się problem, rozłóż go na czynniki pierwsze i zastanów się, na który jego aspekt masz wpływ. Jeśli po analizie okaże się, że jego rozwiązanie zależy od kogoś lub czegoś innego, po prostu odpuść i złap dystans. To czas najczęściej okazuje się najlepszym doradcą w sytuacjach, które tylko pozornie są bez wyjścia.

Zadbaj o siebie poprzez zdrową dietę

fot. Adobe Stock

Codzienna, dobrze zbilansowana dieta wpływa nie tylko na zdrowie organizmu, ale przede wszystkim pozwala zachować równowagę psychiczną i decyduje o dobrym samopoczuciu. Z pewnością zauważyłaś, jak czujesz się po zjedzeniu fast-fooda. Ospałość, uczucie ciężkości i brak energii to tylko część dolegliwości, jakie pojawiają się po takim posiłku.

By poprawić swoje samopoczucie i jednocześnie zbudować odporność psychofizyczną, postaw w swoim menu na różnorodne warzywa i owoce, dobrej jakości nabiał i pełnoziarniste węglowodany. Każdy poranek zaczynaj od śniadania i jedz od 3 do 5 posiłków dziennie o stałych porach. Wybieraj różnorodne produkty, dzięki którym dostarczysz sobie niezbędnych do prawidłowego działania układu odpornościowego witamin i składników mineralnych, jak witamina A, C, D, B6, B12 czy cynk. Podziękują Ci za to także Twoje jelita, które nie bez powodu są nazywane drugim mózgiem. To właśnie w nich kryje się największa siła organizmu - w błonie śluzowej jelita znajduje się bowiem 70-80% wszystkich komórek immunokompetentnych1. Dieta wywiera szczególny wpływ na skład mikrobioty jelitowej, co potwierdziły badania Jak wspomóc ten organ w prawidłowej pracy? Wpleć w codzienny jadłospis także produkty obfitujące w bakterie probiotyczne (np. fermentowane produkty mleczne - maślanki, kefiry i jogurty) oraz takie, które wspierają rozwój korzystnej mikroflory jelitowej, jak szparagi, czosnek, cykoria, cebula, produkty skrobiowe, nasiona roślin strączkowych warzywa i owoce a także kakao i zielona herbata. Nie zapominaj przy tym o odpowiednim nawodnieniu – na co dzień doskonale sprawdzi się woda źródlana lub mineralna o niskiej i średniej mineralizacji.

Zadbaj o swoje jelita z Activią

fot. Materiały prasowe

Spośród produktów mlecznych warto wybierać te bez dodatku cukru, np. jogurt ACTIVIA o smaku brzoskwinia-ananas-banan lub ACTIVIA czereśnia-jabłko-banan. Każda butelka zawiera żywe kultury bakterii Bifidus ActiRegularis, tylko naturalnie występujące cukry pochodzące z mleka i owoców, miliardy bakterii probiotycznych i wapń, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.

Jogurt pitny ACTIVIA o smaku brzoskwinia-ananas-banan to dobra propozycja przekąski dla zabieganych osób, którym zależy na dobrym samopoczuciu i zdrowych jelitach. Z łatwością weźmiesz ją w drogę lub zabierzesz do pracy.

Jeśli jesteś ciekawa nowości, wypróbuj jogurt pitny ACTIVIA o smaku czereśnia-jabłko-banan, który poza bogatym w bakterie probiotyczne składem nie zawiera cukru dodanego iz powodzeniem może być włączony do diety osób starających się ograniczyć spożycie cukru i dbających o linię. Ponadto zawiera wapń, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych. Niech żyją jelita!

Materiał reklamowy we współpracy z marką Activia.

