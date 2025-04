Pamiętajmy o regularnych posiłkach

Podstawą naszego codziennego jadłospisu powinna być regularność spożywanych posiłków. Tym samym, musimy zadbać aby przerwy między kolejnymi posiłkami nie były dłuższe niż 3-4 godziny. W jaki sposób zastosować się do tej zasady, w przypadku gdy znaczną część dnia spędzamy poza domem - w szkole, czy w miejscu pracy? Znając swój grafik zajęć powinniśmy dokładnie zaplanować następny dzień, uwzględniając w nim od 4 do 5 posiłków. Najważniejszym z nich jest śniadanie. To właśnie porcja porannej energii zapewnić ma nam siłę do prawidłowego funkcjonowania przez wiele następnych godzin. Dlatego jeśli dotychczas nie mieliśmy czasu aby rano zjeść coś treściwego – przesuńmy pobudkę o kilka minut wcześniej. Na sam początek dnia odpowiednie będą musli z mlekiem i owocami, czy też chleb pełnoziarnisty z szynką drobiową, żółtym serem i papryką.

Reklama

Jeśli dysponujemy większą ilością czasu, możemy przygotować jajecznicę lub omlety. Nie zapominajmy również o wypiciu szklanki np. wody albo zielonej herbaty. Poranny napój obudzi nasz przewód pokarmowy do pracy. Prawdziwy problem rozpoczyna się wtedy, gdy następne posiłki należy spożyć w czasie pracy. Często całkowicie z nich rezygnujemy, lub jako zamiennik wybieramy niezdrowe przekąski typu: wyroby cukiernicze, paluszki, orzeszki ziemne. Brak czasu nie może być wytłumaczeniem dla porzucenia drugiego śniadania. Wystarczy rano, ewentualnie dzień wcześniej przygotować pożywną sałatkę. Może składać się ona z ryżu, kawałków kurczaka, marchewki, sałaty, pietruszki i oliwy z oliwek. Jeśli jest to niemożliwe, zaopatrzmy się w jogurt naturalny, orzechy włoskie i nasiona słonecznika. Do tego zestawu dodajmy świeży sok warzywny.

Zapominamy o fast-foodach

Godziny pracy zazwyczaj nie pozwalają nam na spożycie pełnowartościowego obiadu. Jednakże z tego względu nie decydujmy się na żywność typu fast-food. Jeśli mamy możliwość odgrzania w miejscu pracy wcześniej przygotowanej przez nas potrawy – skorzystajmy z tego. Jeśli nie – musimy znaleźć alternatywne rozwiązanie. Możemy zabrać ze sobą w termosie ugotowaną zupę, w której dodatek mleka w proszku, mięsa, czy też ryżu zdecydowanie zwiększy jej wartość odżywczą. W przypadku gdy korzystamy ze stołówki lub restauracji – wybierajmy dania oparte szczególnie na kaszy, ryżu, makaronach, chudym drobiu i rybach. Zadbajmy także aby nie zabrakło na talerzu warzyw. Po powrocie do domu przygotujmy ciepłą obiadokolację. Może być to zapiekanka makaronowa, risotto, od czasu do czasu produkty mączne takie, jak pyzy, knedle, pierogi.

2-3 godziny przed snem możemy spożyć chleb razowy z serkiem twarogowym, szczypiorkiem i pomidorem. Nie zaszkodzi nam również napar z mięty czy melisy.

Nawet, gdy prowadzimy intensywny tryb życia i jesteśmy wciąż w biegu, możliwe jest stosowanie się do zasad zbilansowanej diety. Kluczowym elementem jest zaplanowanie dnia następnego. Pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie odpowiednich dań lub zaopatrzenie się w potrzebne produkty. Ważnym jest, abyśmy nie rezygnowali z żadnego z posiłków i spożywali je o stałych porach. Znaczenie ma także wzbogacenie naszej diety w warzywa i owoce, które dostarczą nam wielu witamin i składników mineralnych. Przyczynią się one do właściwego funkcjonowania organizmu – uregulują działanie układu nerwowego, pracy serca, a także obniżą ciśnienie krwi. Nie możemy również zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu.

Pamiętajmy, że stres powoduje pocenie się, a tym samym utratę wody. Zaleca się wypijać około 2-3 litry płynów dziennie. Jednocześnie zrezygnujmy z niezdrowych przekąsek i zastąpmy je pokrojoną w słupki marchewką, nasionami dyni, kiełkami brokułów, orzechami i suszonymi owocami – w ograniczonych ilościach.

Gdy uda nam się wprowadzić opisane powyżej zmiany, z pewnością odczujemy pozytywne efekty i zagwarantujemy naszemu organizmowi pokaźny zastrzyk sił witalnych.

Reklama

Zobacz także: O której godzinie jeść śniadanie?