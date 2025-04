Życie w biegu a odżywianie

Szybkie tempo życia , natłok codziennych obowiązków i wyzwań powodują, że zdrowe nawyki żywieniowe często ulegają zapomnieniu. Stawianie na karierę zawodową, dbanie o rodzinę i bliskich, niekończąca się lista "to do" sprawia, że nie wystarcza ci czasu na zaspokojenie swoich własnych potrzeb, nie wspominając już o przyjemnościach. Paradoksalnie to właśnie czas staje się naszym największym luksusem.