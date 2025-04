Zupy dla cukrzyka wymagają pewnych modyfikacji. Jakie zupy dla cukrzyka są najzdrowsze? Oto 5 przepisów

Zupy dla cukrzyka to ważny element diety. Dostarczają błonnika, który pomaga obniżać poziom cukru we krwi i przyczynia się do dłuższego utrzymywania się uczucia sytości po posiłku. Są też bogate w witaminy i mikroelementy, a także dostarczają białka. Jednak szykując zupę dla cukrzyka warto tak dobierać składniki, aby niepotrzebnie nie podnosić indeksu glikemicznego posiłku lub wręcz go obniżać. Robi się to np. poprzez zwiększenie ilości białka w przepisie, dodając do niej mięso, ryby, jaja lub tofu, ale także poprzez zwiększenie porcji tłuszczu.