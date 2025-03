Wypróbuj nasze zupy na przeziębienie, którym, za pomocą przypraw, dodaliśmy działania przeciwzapalnego i wspomagającego walkę z katarem i kaszlem. Większość tych zup szykuje się szybko, bez dużego nakładu pracy. Można ugotować większą porcję i przechować na kolejne dni w zamrażalniku lub lodówce.

Nie ma lepszego domowego sposobu na przeziębienie. Dobrym pomysłem jest też sięganie po nie przez cały sezon zwiększonej zachorowalności na infekcje, aby działać zapobiegawczo i wspierać nimi odporność.

Spis treści:

Najlepsza zupa na przeziębienie to ta, którą chory dorosły lub dziecko zje ze smakiem, tym samym nawadniając się, dostarczając organizmowi mikroelementów i sił do walki z chorobą. Oczywiście w naszej kulturze królem zup na przeziębienie jest rosół, i słusznie bo działa przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Ale to nie jedyna zupa, jaką warto jeść przy infekcjach.

Tak naprawdę każda zupa może być dobrym posiłkiem podczas przeziębienia, o ile wzbogaci się ją o przyprawy wspomagające walkę z chorobotwórczymi drobnoustrojami i stanami zapalnymi. Do takich przypraw należą nie tylko cebula i czosnek. I tak:

kurkuma z pieprzem czarnym – dostarczają kurkuminy i piperyny o działaniu przeciwzapalnym, w dodatku pieprz zwiększa wchłanianie cennych substancji z kurkumy,

– dostarczają kurkuminy i piperyny o działaniu przeciwzapalnym, w dodatku pieprz zwiększa wchłanianie cennych substancji z kurkumy, imbir – zawiera gingerol i shoagol, które wspomagają odpowiedź immunologiczną organizmu,

– zawiera gingerol i shoagol, które wspomagają odpowiedź immunologiczną organizmu, goździki – zawarty w nich eugenol ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

– zawarty w nich eugenol ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. majeranek – zmniejsza obrzęki i przekrwienie błon śluzowych,

– zmniejsza obrzęki i przekrwienie błon śluzowych, tymianek – działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, rozkurcza oskrzela, redukuje kaszel i katar.

Zupa na przeziębienie dla dzieci

Ponieważ dzieci trudniej przekonać do zjedzenia zdrowej zupy, jeśli im ona nie smakuje, kluczowe jest przygotowanie posiłku, który dziecko zje ze smakiem. Polecamy dla dzieci zupy kremy, np. naszą dyniową czy cebulową (ma delikatny smak), ale czosnkowa raczej im przez gardło nie przejdzie.

Łagodny w smaku jest rosół z ryżem dla dzieci. Ale jeszcze więcej maluchów kocha zupę pomidorową. Polecamy na przeziębienie przygotować ją na bazie rosołu, wmiksowując w niego pomidory bez skórki i całość redukując poprzez odparowanie części wody. Na szybko taką pomidorówkę można przygotować, dodając do bulionu passatę.

Chińska zupa na przeziębienie to idealny sposób na rozgrzanie organizmu i wspomaganie walki z infekcją. Potrawa te właściwości zawdzięcza m.in. czosnkowi i imbirowi.

Składniki:

4 szklanki bulionu drobiowego lub warzywnego,

1 nieduża cebula,

1 łyżka oliwy,

1 łyżeczka curry,

2-3 cm korzenia imbiru,

2-3 ząbki czosnku,

2 jaja,

2 szklanki liści szpinaku,

sól (lub sos sojowy), pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na oliwie. Przeciśnij przez praskę korzeń imbiru oraz czosnek i dodaj na 1 minutę do cebuli na patelni. Dodaj curry i rozmieszaj, a następnie wlej bulion i wymieszaj. Dodaj sól i gotuj na wolnym ogniu. Wybij jaja do miseczki, dodaj pieprz i dobrze roztrzep. Szpinak posiekaj i na pół minuty wrzuć do zupy. Po tym czasie wlewaj masę jajeczną do zupy, cały czas dość energicznie mieszając. W razie potrzeby dopraw solą lub sosem sojowym i posyp natka pietruszki, jeśli chcesz.

fot. Rozgrzewająca zupa na przeziębienie/ Adobe Stock, SafwanAbdRahman

Oto przepis na zupę krem na przeziębienie z dodatkiem przeciwzapalnie działającej kurkumy i goździków. Koniecznie dopraw potrawę pieprzem, aby zwiększyć wchłanianie kurkuminy.

Składniki:

4 szklanki bulionu warzywnego,

600 g dyni bez skórki,

2 łyżki oliwy,

2 duże jabłka,

2 łyżki kurkumy,

duża szczypta pieprzu,

szczypta mielonych goździków,

4 łyżki łuskanych nasion dyni.

Sposób przygotowania:

Dynię pokrój w kostkę i zeszklij na patelni. W garnku zagotuj bulion. Dodaj do bulionu zeszkloną dynię oraz kurkumę i przyprawy. Obierz jabłka, wydrąż, pokrój na kawałki i wrzuć do zupy. Gotuj 10 minut na małym ogniu. Po tym czasie zdejmij zupę z ognia i zmiksuj ręcznym blenderem na gładką zupę-krem. Podawaj z pestkami dyni.

fot. Szybka zupa na przeziębienie/ Adobe Stock, Yulia

Zupę cebulową na przeziębienie możesz przygotować bez miksowania lub miksując ją na zupę krem. W obu postaciach potrawa mocno rozgrzewa.

Składniki:

4 szklanki bulionu warzywnego lub mięsnego,

500 g zwykłej cebuli,

1,5 łyżki oleju rzepakowego lub masła,

łyżka suszonego majeranku,

szczypta soli i pieprzu,

2 łyżeczki mąki pszennej (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Cebule obierz i pokrój w cienkie, nie za długie paseczki. Zeszklij ją na tłuszczu. Wlej bulion, dodaj przyprawy, przykryj i gotuj na wolnym ogniu 10 minut. Jeśli chcesz podać zupę bez miksowania, zabiel ją mąką rozrobioną w kubeczku z wodą i zahartowaną porcją gorącego bulionu. Po wlaniu mąki do zupy pogotuj ją jeszcze 10 minut na wolnym ogniu. Zarówno do zupy zmiksowanej jak i niemiksowanej możesz podać grzanki lub groszek ptysiowy albo podać ją posypaną szczypiorem.

fot. Zupa cebulowa na przeziębienie/ Adobe Stock, Maria_Galushkina

Czosnek pod wpływem wysokiej temperatury traci właściwości bakteriobójcze, dlatego polecamy część ząbków czosnku podać w zupie w postaci świeżej.

Składniki:

2 główki czosnku,

4 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowego,

4 średnie ziemniaki,

1 cebula,

łyżka świeżego siekanego tymianku (lub suszonego),

sok z ½ limonki lub cytryny,

pieprz i sól do smaku,

oliwa.

Sposób przygotowania:

Obierz czosnek. Odłóż 4 ząbki na bok, a resztę poukładaj na blaszce do pieczenia, skrop oliwą i upiecz w temp. 170 stopni (wystarczy 20 minut). W tym czasie obierz cebulę i ziemniaki. Opłucz kartofle. Pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Wlej bulion do garnka, włóż ziemniaki i cebulę oraz przyprawy, i gotuj do miękkości. Dodaj do zupy upieczone ząbki czosnku, sok z cytryny i całość dokładnie zmiksuj na gładką zupę. Przed podaniem wciśnij do ciepłej, lecz nie gorącej zupy, przeciśnięte przez praskę surowe ząbki czosnku. Dokładnie wymieszaj i podawaj. Dla dekoracji możesz posypać zupę siekaną natką pietruszki lub kolendrą.

fot. Zupa czosnkowa na przeziębienie/ Adobe Stock, chalongrat

Oto obok zupy dyniowej wege zupa na przeziębienie. Jest bogata w białko i mikroelementy, odżywcza i daje organizmowi siłę do walki z infekcją. Szczególnie polecamy zupę z dodatkiem grzybów shiitake, co wydłuża czas przygotowania, ale dodaje jej mocy tych składników, które stymulują układ odpornościowy.

Składniki:

400 szklanki bulionu warzywnego,

4 łyżki jasnej pasty miso,

200 g naturalnego tofu,

pęczek cebuli dymki,

2 arkusze glonów nori,

1 kapusta pakchoy,

sos sojowy do smaku,

garść grzybów shiitake (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Jeśli decydujesz się użyć shiitake, namocz je w wodzie przez noc. Zagotuj bulion. W międzyczasie pokrój w nie za duże kwadraciki glony nori. Wrzuć glony do bulionu i zdejmij z ognia. Wlej do kubeczka trochę bulionu i dokładnie rozmieszaj w nim pastę miso, a następnie wlej ją do garnka. Wstaw go na ogień, doprowadź do wrzenia i utrzymuj na małym ogniu. Jeśli chcesz użyć grzybów, pokrój je na plasterki, wrzuć do zupy teraz i gotuj 10 minut. Posiekaj pęczek dymki oraz pakchoy i wrzuć do zupy. Dopraw sosem sojowym. Potrzymaj na ogniu 2-3 minuty i podawaj.

fot. Japońska zupa na przeziębienie/ Adobe Stock, Yulia

