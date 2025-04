Najlepsze źródło potasu? Pomidory – taką odpowiedź poda wielu ludzi. Tymczasem, choć pomidory są bogate w potas, to nie są nawet w pierwszej piątce produktów najbogatszych w ten pierwiastek. Okazuje się, że w celu uzupełnienia tego mikroelementu lepiej sięgać po inne łatwodostępne produkty spożywcze.

Reklama

Spis treści:

W poniższej tabeli zamieszczamy produkty uważane za dobre źródła potasu. Umieszczamy je w niej w kolejności wzrastającej zawartości tego pierwiastka. Oddzielnie, w kolejnej części tekstu, wymieniamy produkty najbogatsze w potas.

Produkty bogate w potas – tabela:

Bogata w potas jest też rzeżucha (606 mg). Potas pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. To dzięki niemu m.in. komórki mogą przekazywać sobie impulsy elektryczne, a napięcie mięśni i ciśnienie krwi, pozostaje w normie. Pomaga zachować równowagę kwasowo-zasadową i kontrolować ilość wody w organizmie. To pierwiastek bardzo ważny dla zdrowia, dlatego warto tak komponować dietę, aby go w niej nie brakowało. W Polsce od lat głównym źródłem potasu w diecie są ziemniaki.

Do produktów zawierających potas w największej ilości (powyżej 1000 mg tego pierwiastka w 100 g produktu) należą następujące pokarmy:

soja – 2100 mg potasu w 100 g suchych ziaren,

– 2100 mg potasu w 100 g suchych ziaren, kakao – 1900 mg potasu w 100,

– 1900 mg potasu w 100, morele suszone – 1700 mg potasu w 100 g,

– 1700 mg potasu w 100 g, fasola – 1200 mg potasu w 100 g suchych ziaren,

orzechy pistacjowe – 1100 mg potasu w 100 g,

koncentrat pomidorowy – 1070 mg potasu w 100 g.

fot. Co ma najwięcej potasu/ Adobe Stock, samael334

Dzienne zapotrzebowanie na potas dla dorosłych mężczyzn i kobiet (także kobiet w ciąży) wynosi 3500 mg. Tymczasem jak pokazują statystyki, wciąż dostarczamy go sobie za mało (około 2600 mg/dobę).

W 2017 roku Instytut Żywności i Żywienia, doprecyzował zalecenia dotyczące dziennego zapotrzebowania na potas dla różnych grup wiekowych i dla kobiet w okresie laktacji. Wynoszą one odpowiednio:

niemowlęta: 400 - 750 mg,

dzieci 1 - 3: 800 mg,

dzieci 4 - 6: 1100 mg,

dzieci 7 - 9: 1800 mg,

nastolatki 10 - 12 lat: 2400 mg,

nastolatki 13 - 15: 3000 mg,

nastolatki 16 - 18: 3500 mg,

kobiety karmiące: 4000 mg.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy nie masz niedoboru lub nadmiaru potasu w organizmie, możesz wykonać badanie stężenia potasu we krwi. Normy potasu różnią się w zależności od wieku.

Szukając źródeł potasu, nie sięgaj w pierwszej kolejności po suplementy – wiele cennych składników twój organizm przyswaja z produktów spożywczych. Można także zamienić zwykłą sól na sól potasową. Poniżej kilka przykładów potraw bogatych w potas wraz z zawartością tego pierwiastka w 1 porcji:

zupa pomidorowa z warzywami i oregano – 1178 mg,

– 1178 mg, papryka czerwona nadziewana mięsem z kurczaka z curry – 988 mg,

– 988 mg, zupa z soczewicy z ziemniakiem i pomidorem – 932 mg,

– 932 mg, chłodnik z awokado – 825 mg,

krupnik z suszonymi grzybami – 757 mg,

sałatka nicejska z tuńczykiem i cukinią zamiast ziemniaków – 638 mg,

gazpacho – 636 mg,

sałatka z pomidorów, rzodkiewek, pieczarek i soczewicy z tymiankiem – 542 mg,

bitki wołowe z selerem naciowym i lubczykiem – 517 mg,

łosoś z imbirem i koperkiem, grillowany – 459 mg.

Przy znacznych niedoborach potasu, lekarz może zalecić przyjmowanie preparatów z tym pierwiastkiem, aby szybko podnieść jego poziom w organizmie.

Wypłukiwanie potasu może być spowodowane fizjologią lub stanami chorobowymi. U zdrowego człowieka potas wypłukiwany jest wraz z potem, a więc jego utratę z organizmu potęguje wysiłek fizyczny i upały. Także niektóre napoje i przyprawy nasilają ucieczkę potasu z ciała. Należą do nich: herbata, kawa, niektóre herbaty ziołowe oraz sól. Kolejnym czynnikiem jest przewlekły stres.

Nasilone wypłukiwanie potasu towarzyszy też następującym stanom:

niedobór witamin z grupy B (też kwas foliowy),

biegunki,

przyjmowanie niektórych leków nasercowych,

przyjmowanie niektórych leków przeciwalergicznych i na astmę,

przyjmowanie leków moczopędnych,

nadpotliwość.

Niedobór potasu w organizmie nosi nazwę hipokalemii. Objawia się ona bardzo różnie w zależności od nasilenia niedoboru. Mogą występować:

zaparcia ,

, osłabienie mięśni,

zaburzenia rytmu serca,

drżenie mięśni ,

, mrowienie i drętwienie w kończynach,

nadpobudliwość,

apatia ,

, zakwaszenie organizmu wskutek gromadzenia się kwasu mlekowego i pirogronowego.

Znaczny niedobór potasu uważany jest za stan zagrożenia zdrowia lub życia i wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.

Źródła:

1. Kunachowicz H. i wsp.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005

2. Cichocka A: Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2. Wyd. Medyk Sp. z o.o., Warszawa 2010

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 2.02.2021 r. przez Beatę Jasinę-Wojtalak.

Reklama

Czytaj także:

Nadmiar potasu a kawa – czy i jaką można pić?

Potas we krwi – normy, przyczyny nadmiaru i niedoboru

Co jeść przy wysokim potasie? Zasady diety ubogopotasowej