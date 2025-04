Szukasz ryb dobrej jakości, pozyskanych z poszanowaniem środowiska naturalnego? Zlokalizowanie takich wyrobów na sklepowych półkach nie jest trudne: wypatruj niebieskiego znaku MSC. To odznaczenie dowodzi, że ryby i owoce morza, które możesz kupić, zostały pozyskane zgodnie ze ścisłymi wymogami środowiskowymi. Sprawdź, czy ryba, którą kupujesz na święta może poszczycić się tym znakiem i co dokładnie on oznacza.

Zauważyłaś, że niektóre produkty rybne mają na opakowaniach niebieskie oznaczenie ze skrótem MSC i zastanawiasz się, co to dokładnie oznacza? To tylko dobre informacje! Znak MSC informuje, że ryba lub owoc morza pochodzi ze zrównoważonych połowów, które nie eksploatują nadmiernie środowiska przyrodniczego.

Niebieski certyfikat MSC znajduje się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. Gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my, jak i przyszłe pokolenia. - informuje Marine Stewardship Council (MSC).

fot. Oznaczenie MSC/ Materiały prasowe

Zapotrzebowanie na ryby ciągle rośnie, a światowe zasoby dzikich ryb nieustannie się kurczą. Eksperci szacują, że już ok. 1/3 stad ryb jest dotknięta nadmiernymi połowami. Ryby są zdrowe i smaczne, ale czy powinnyśmy dla własnych korzyści eksploatować do granic możliwości ten naturalny zasób?

Przez stulecia ludziom wydawało się, że morza i oceany stanową niewyczerpane źródło ryb i owoców morza, tymczasem nadmierne połowy mogą prowadzić do zachwiania równowagi ekosystemów morskich i wymierania gatunków. Nie jest to tylko problem ekologiczny, ale również ekonomiczno-społeczny. Jego konsekwencje odczuwają miliony ludzi, dla których ryby stanowią podstawowy element pożywienia oraz których byt zależy od rozwoju gospodarki rybackiej. - mówi Anna Dębicka, dyrektor programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Jeśli nie jesteś obojętna na ten problem i chcesz swoimi wyborami konsumenckimi przyczynić się do poprawy sytuacji, mamy proste rozwiązanie: sięgaj po produkty sygnowane znakiem MSC. Nie musisz czytać etykiet, sprawdzać pochodzenia ryb i obszaru połowu, a także główkować, czy dany produkt jest etyczny. Jeśli zauważysz na opakowaniu niebieski znak, możesz śmiało kupić dany produkt bez wyrzutów sumienia.

W polskich sklepach jest aż ponad 400 produktów, które są oznaczone niebieskim znakiem MSC. Są to np.:

ryby świeże : dzikie łososie, miruna, dorsz, mintaj, halibut, dorsz czarny, morszczuk, tuńczyk;

: dzikie łososie, miruna, dorsz, mintaj, halibut, dorsz czarny, morszczuk, tuńczyk; owoce morza : krewetki, homary, małże;

: krewetki, homary, małże; produkty mrożone (wszystkie wymienione ryby i owoce morza);

(wszystkie wymienione ryby i owoce morza); ryby i owoce morza w puszkach (np. szprotki, tuńczyk);

(np. szprotki, tuńczyk); ryby wędzone ;

; ryby w słoikach ;

; potrawy z dodatkiem ryb (np. sałatki z tuńczykiem);

(np. sałatki z tuńczykiem); suplementy diety z dodatkiem ryb, skorupiaków i owoców morza.

Certyfikat MSC nie jest nadawany raz na zawsze. Na skutek zmian środowiska certyfikat MSC utraciło niedawno wiele łowisk śledzi - ukochanej przez Polaków ryby świątecznej. W sklepach dalej można spotkać śledzie certyfikowane znakiem MSC, pochodzą z połowów na Morzu Północnym, ale to coraz większa rzadkość. Warto dokładnie przygadać się etykietom kupowanych śledzi i wybierać te charakterystycznym niebieskim znakiem.

Jeśli martwisz się stanem oceanów, mórz i nie chcesz przyczyniać się do nadmiernej eksploatacji ich zasobów, a jednocześnie nie masz zamiaru odmawiać sobie ryby na święta, znak MSC bardzo cię zainteresuje. To gwarancja pochodzenia i dobrej jakości wyrobu. Oto inne zalety wybierania ryb i owoców morza z tym oznaczeniem:

Ochraniasz całe ekosystemy morskie - ekosystemy są bardzo wrażliwe na zmiany gatunkowe. Wstrzymując się od zwiększania popytu na niezrównoważone produkty spożywcze pochodzące z morza, pośrednio ochraniasz cały ekosystem oceanów i mórz.

- ekosystemy są bardzo wrażliwe na zmiany gatunkowe. Wstrzymując się od zwiększania popytu na niezrównoważone produkty spożywcze pochodzące z morza, pośrednio ochraniasz cały ekosystem oceanów i mórz. Masz gwarancję, że kupujesz ryby pochodzące z legalnych źródeł i połowów . Aż 25% ryb, które trafiają na talerze konsumentów, pochodzi z nielegalnych połowów, nie gódź się na to!

. Aż 25% ryb, które trafiają na talerze konsumentów, pochodzi z nielegalnych połowów, nie gódź się na to! Nie musisz czytać etykiet i analizować , czy dane miejsce połowu jest zrównoważone: eksperci stojący za znakiem MSC zrobili to za ciebie i możesz w sklepie podjąć szybką decyzję.

, czy dane miejsce połowu jest zrównoważone: eksperci stojący za znakiem MSC zrobili to za ciebie i możesz w sklepie podjąć szybką decyzję. Ryby MSC wcale nie są droższe , niż ryby bez tego oznaczenia. Wśród produktów sygnowanych tym znakiem znajdują się oczywiście produkty premium (homary, kawior), ale też śledzie czy szproty w puszce.

, niż ryby bez tego oznaczenia. Wśród produktów sygnowanych tym znakiem znajdują się oczywiście produkty premium (homary, kawior), ale też śledzie czy szproty w puszce. Pokazujesz, że zamiany są ważne. Dokonując takiego wyboru konsumenckiego, dajesz znać, że ekologia jest dla ciebie ważna. Informujesz przemysł, że nie godzisz się na kierunek, w którym zmierza obecna eksploatacja zasobów naturalnych środowiska morskiego.

