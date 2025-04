W ostatnich latach naturalne składniki roślinne zyskują na popularności jako środki wspierające zdrowie. Przykładem jest szafran, który można wykorzystać do przygotowania popularnego napoju mlecznego wywodzącego się z ajurwedy.

„Złote” szafranowe mleko. Dlaczego warto je pić?

Głównym składnikiem tego tradycyjnego indyjskiego napoju jest szafran (łac. Crocus sativus). To nie tylko jedna z najdroższych przypraw na świecie, ale także lek ziołowy. Mleko szafranowe najlepiej pić przed snem, ponieważ działa relaksująco i ułatwia zasypianie. W szafranie skrywa się bogactwo karotenoidów i terpenów. Jego składniki mają silne właściwości przeciwutleniające (zawiera ponad 100 antyoksydantów) i przeciwzapalne.

Właściwości mleka szafranowego:

poprawia jakość snu,

wspomaga pamięć i inne umiejętności poznawcze,

poprawia nastrój,

łagodzi objawy lękowe,

łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego jak drażliwość i ból głowy,

wspiera układ oddechowy,

wspiera układ krążenia,

działa korzystnie na wzrok,

poprawia wygląd skóry,

zmniejsza stany zapalne,

może pomagać w redukcji wagi.

Składniki mleka szafranowego w badaniach

Ogólnie skład chemiczny szafranu, a dzięki temu również mleka szafranowego, zapewnia wiele różnorodnych działań korzystnych dla zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się na pozytywny wpływ na mózg. Według badań roślina może zapobiegać niektórym chorobom związanym z wiekiem, w tym demencji. Jedna z metaanaliz wskazuje, że spożywanie szafranu może mieć korzystny wpływ na łagodne pogorszenie funkcji poznawczych, a nawet może pomagać w hamowaniu postępu choroby Alzheimera.

Badania dowiodły również, że przyjmowanie 30 mg szafranu każdego dnia zmniejszało nasilenie różnych rodzajów depresji (łagodnej i umiarkowanej) Warto wspomnieć, że w jednej z prac podawano uczestnikom około 100 mg szafranu w formie suplementu dziennie, aby uzyskać efekt w postaci poprawy jakości snu.

Jak zrobić mleko szafranowe?

Tradycyjne mleko szafranowe składa się z pełnotłustego mleka, szafranu i innych dodatków.

Składniki:

250 ml mleka (lub napoju roślinnego),

6 nitek szafranu,

pół łyżeczki migdałów w płatkach

3 posiekane orzechy nerkowca,

3 posiekane pistacje,

1 łyżeczka białego maku (opcjonalnie),

1 łyżeczka miodu, syropu klonowego (albo mniej kalorycznego erytrolu lub ksylitolu).

Przygotowanie:

Szafran zalej 2 łyżkami mleka, wymieszaj i namocz przez 2 godziny. Przechowuj w tym czasie w lodówce. Podgrzej mleko lub napój roślinny w rondelku, dodaj namoczony szafran, orzechy, migdały, mak oraz miód lub syrop klonowy. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut, często mieszając. Podawaj mleko szafranowe ciepłe lub zimne po wcześniejszym schłodzeniu.

Czy mleko szafranowe może być szkodliwe?

Mleko szafranowe jest uważane za napój bezpieczny dla zdrowia, jednak trzeba zaznaczyć, że spożywanie dużych ilości przyprawy może działać szkodliwie na organizm. Przyjmuje się, że toksyczna dawka szafranu wynosi co najmniej 5 g. Ze względu na wysoką cenę do zatruć dochodzi rzadko.

