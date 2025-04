Złe węglowodany – to miano, którym „ochrzczono” całą grupę węglowodanów. Jak się zaraz przekonasz, nie same „złe węglowodany” są złe, ale szkodliwa jest ich duża ilość. Znaczenie też ma, z jakich produktów trafiają do organizmu. Oto sekrety cukrów i produktów, których lepiej w diecie unikać.

Spis treści:

Węglowodany są niezbędnym elementem diety, dostarczającym organizmowi energii. Jednak nie wszystkie węglowodany są korzystne dla zdrowia. Tak zwane złe węglowodany charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym oraz brakiem błonnika i mikroelementów. Ich nadmierne spożycie prowadzi do zaburzeń metabolicznych, cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego.

Nie wszystkie węglowodany i nie w każdej ilości mają negatywny wpływ na zdrowie. Jednak szczególnie niekorzystne w znacznych ilościach są:

Gdybyśmy przyjrzeli się, o jakie produkty spożywcze chodzi, lista obejmie:

A teraz kluczowa sprawa: węglowodany jako takie nie są ani złe, ani dobre. Największe znaczenie ma to, w jakiej ilości znajdą się w diecie i z jakich produktów spożywczych będą pochodzić.

Najgorsze są węglowodany proste (monosacharydy, disacharydy), które są tzw. pustymi kaloriami, czyli pochodzą z produktów o niskiej wartości odżywczej.

Np. fruktoza, cukier prosty, czyli monosacharyd, w jabłku nie będzie złym węglowodanem ani pustą kalorią, bo wchodzi w skład zdrowego produktu spożywczego, który dostarcza wielu cennych dla zdrowia składników. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że jabłko jest niezdrowe. Natomiast fruktoza jako substancja słodząca w słodkim napoju będzie już niezdrowym węglowodanem.

Drugi przykład — glukoza. To cukier prosty, który można by wrzucić do worka ze złymi węglowodanami. Jednak to cukier, który jest paliwem dla mózgu i mięśni, jest nam niezbędny. W odpowiedniej ilości jest niegroźny, ale w nadmiarze zdrowiu szkodzi.

Mamy nadzieje, że już rozumiesz, że nie ma konieczności całkowitego eliminowania cukrów prostych z diety. Czasami są one prawdziwym sprzymierzeńcem człowieka. Na przykład szybko podniosą zbyt niski poziom cukru u cukrzyka i dostarczą szybkiej energii sportowcowi. Ważne są też w diecie lekkostrawnej.

Według specjalistów z WHO w diecie zdrowego człowieka nie powinno więcej niż 10% energii pochodzić z cukrów, czyli tych złych węglowodanów zwanych mono- i disacharydami. Ograniczenie ich udziału w kaloryczności diety do 5% przynosi dalsze korzyści, czyli jest jeszcze lepsze. To oznacza, że jeśli twoja zdrowa dieta dostarcza 2000 kcal, to dobrze jest ograniczyć ilość cukrów do 50 g dziennie, a jeszcze lepiej do 25 g. Zaznaczamy – chodzi o cukry, nie o węglowodany ogółem!

Oto lista złych węglowodanów, czyli produktów, które dostarczają duże ilości cukrów prostych i przetworzonych polisacharydów:

Wyżej wymienione źródła złych węglowodanów należy bardzo ograniczać. To leży w twoim najlepszym interesie. Chodzi zarówno o zdrowie jak i figurę.

Znasz już rodzaje węglowodanów, które potocznie uznaje się za złe, oraz ich źródła. Najprostszy podział na dobre węglowodany i te złe to podział na węglowodany proste (złe) i węglowodany złożone (dobre). Jak już wiesz to duży skrót, ale posłużymy się nim w tej tabeli. Jednak, zamiast podawać listę nazw chemicznych, która będzie dla ciebie bezużyteczna, w tej tabeli z najzdrowszymi węglowodanami i złymi węglowodanami skupimy się na ich wpływie na organizm. To powinno cię przekonać, że naprawdę warto ograniczać w diecie ilość cukrów prostych.