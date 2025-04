Staramy się dobrze odżywiać, regularnie uprawiać sport i dbać o zdrowie. Jednak mimo wysiłków zdarza się nam popełniać błędy. Czy one naprawdę są takie złe? Nie daj się zwariować! Przecież możesz sobie pozwolić na małe grzeszki. Teraz tym bardziej! Dlaczego? Bo okazuje się, że wiele z nich ma bardzo dobry wpływ na ciebie, twoje samopoczucie i sylwetkę.

Badania zatoczyły koło i okazało się, że niektóre zachowania, które kiedyś były uważane za szkodliwe i niezdrowe mają pozytywny wpływ na zdrowie. Od dzisiaj bez wyrzutów sumienia pijemy kawę, leniuchujemy i odkładamy wszystko na ostatnią chwilę.

Tutaj odwołuje się do waszego zdrowego rozsądku. Nie można teraz przegiąć w drugą stroną. Kluczem do sukcesu jest umiar! Więc, jakie "złe" nawyki są dla nas tak naprawdę dobre?

1. Spożywanie pełnotłustych produktów mlecznych

Już od jakiegoś czasu dietetycy sugerują, że “dobre” tłuszcze są naszym przyjacielem. Jednak teraz okazuje się, że nawet tłuszcze nienasycone, które znajdują się w produktach mlecznych, mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie. W ostatnim czasie naukowcy połączyli pełnotłuste produkty mleczne z niższym ryzykiem wystąpienia otyłości i mniejszym przyrostem masy ciała, w stosunku do produktów o niskiej zawartości tłuszczu mleczarskiego.

Jednak zawartość tłuszczu to tylko drobnostka przy innych właściwościach tych produktów. Kefir zawiera probiotyki, które mają zbawienny wpływ na florę bakteryjną żołądka, a jogurt grecki i twaróg są znakomitym źródłem białka. Do codziennej porcji sera i jogurtu warto dodać nasiona, owoce, warzywa, orzechy lub oleje roślinne. Moim uzależnieniem w ostatnich tygodniach jest twaróg z gruszką, orzechami włoskimi i miodem. Aż ślinka cieknie!

2. Leniuchowanie

Masz wyrzuty sumienia, gdy pozwolisz sobie na chwilę oddechu? Denerwujesz się, że weekend za długo spałaś, albo bez sensu wylegiwałaś się pod kocem z kubkiem gorącej czekolady i książką? Skończ z tym!

Takie zachowanie poprawia twój nastrój i kreatywność. W czasie odpoczynku mózg jest znacznie spokojniejszy, bo dociera do niego znacznie mniej bodźców, niż podczas normalnej aktywności. Dzięki temu jesteś w stanie skuteczniej rozwiązywać problemy, wprowadzać usprawnienia w pracy i życiu osobistym, a twój mózg działa z większą wyobraźnią. Dlatego pozwól sobie na “bezmyślną przerwę” w ciągu dnia. Idź na spacer, weź długi prysznic, poczytaj książkę lub wybierz popularną w ostatnim czasie kolorowankę dla dorosłych. To będzie dobre dla ciebie i twojego otoczenia!

3. Brud jest zawsze zły

Już nie raz słyszałam opinie, że przesadna dbałość o czystość może się na nas zemścić. Nadmierna dbałość o higienę może źle wpłynąć na system immunologiczny. Wbrew pozorom to właśnie kontakt z brudem może wzmocnić naszą odporność.

Ostatnie wyniki badań sugerują, że obcowanie z brudem może wzmocnić nasz system odpornościowy, dzięki bakteriom prozdrowotnym. Sprawia to, że jesteśmy mniej narażone na działanie mikroorganizmów i pasożytów, które mają wpływa na występowanie niektórych chorób - astmy czy kataru siennego.

Umiarkowany kontakt z zarazkami i przebywanie w nie do końca sterylnym środowisku może okazać się bardzo ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Dlatego, gdy następnym razem twoja pociecha weźmie do buzi delikatnie ubrudzoną rączkę, nie biegaj z nią po lekarzach. Od brudu jeszcze nikt nie umarł :)

4. Zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę

Przyznaje się bez bicia, że to również moja zmora. Jeżeli mam na coś miesiąc, to nie jest on mi zupełnie potrzebny, bo i tak usiądę do tego ostatniego dnia. Też tak macie? Okazuje się, że nie ma w tym nic złego! Dzięki takiemu działaniu dajesz sobie czas, żeby przemyśleć sprawę lub obmyślić odpowiednią strategię i nie podejmujesz pochopnych decyzji.

Naukowcy odkryli pozytywne skutki odkładaniem wszystkie na ostatnią chwilę. Dzięki temu narażacie się na mniejszą ilość stresu i jesteście mniej podatne na depresję. Takie osoby lepiej radzą sobie w codziennym życiu i są w stanie wykonać zlecone zadanie lepiej, a do tego w krótszym czasie.

5. Picie kawy

Zła reputacja porannej kawy to przeszłość, a dowody mówią same za siebie. Ten napój jest uwielbiany przez miliony osób na całym świecie. Dlaczego? Bo jest pyszny, a do tego przyczynia się do utrzymania serca w lepszej kondycji i zmniejsza ryzyko demencji. Jest to najprawdopodobniej spowodowane przez pewne związki zawarte w kawie, ale naukowcy nie wykluczają, że może mieć z tym związek kofeina. Jest również dobrze znana ze swojego wpływu na czujność, energię, nastrój i uwagę.

Jak sama widzisz kofeina może korzystny wpływ na zdrowie. A do tego na wiele sposobów! Jakich? Zmniejsza objawy depresji, poprawia wrażliwość na insulinę i zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Większość zdrowych, dorosłych osób może spożywać ok. 400 mg kofeiny na dobę, czyli ok. 4 filiżanek dziennie. To co? Przerwa na małą czarną?

