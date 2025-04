Picie zielonej herbaty w ciąży w niewielkich ilościach uważane jest za bezpieczne. Niektórzy lekarze mogą jednak ciężarnym odradzać jej spożywanie – należy wtedy zrezygnować z jej picia. Wpływ zielonej herbaty na rozwój ciąży badano jedynie na zwierzętach, a ich wyników nie można bezpośrednio przekładać na ludzi. Pokazały one, że bardzo duże ilości zielonej herbaty mogą stwarzać ryzyko dla prawidłowego rozwoju płodu. Jednak w badaniach zastosowano ekstrakty z zielonej herbaty, a nie zwykły napar.

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Ale z umiarem. Zanim jednak zbadamy sprawę dogłębniej, przypominamy: w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Głównym powodem, dla którego istnieją zastrzeżenia dotyczące picia zielonej herbaty w ciąży, jest kofeina. Podobnie jak wszystkie rodzaje herbaty, zielona herbata zawiera ten stymulujący związek chemiczny. Warto jednak zaznaczyć, że zielona herbata nie zawiera dużo kofeiny. Poniżej pokazujemy, ile kofeiny znajduje się w filiżance herbaty i kawy:

Do 3 filiżanek zielonej herbaty dziennie w ciąży to dozwolona dawka. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek nie należy też przesadzać z mocą naparu ani ze zbyt długim czasem parzenia – zwiększają zawartość kofeiny i polifenoli w napoju. Tymczasem nadmiar ani kofeiny ani polifenoli nie jest w ciąży wskazany.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi kawy w ciąży – ciężarna może spożywać do 200 mg kofeiny dziennie. To oznaczałoby, że kobieta w ciąży może wypić 6 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Ponieważ jednak pewne badania naukowe prowadzone na szczurach wykazały, że spożywanie zielonej herbaty w ciąży może niekorzystnie wpływać na rozwój płodu i jego masę urodzeniową, limit zielonej herbaty dla ciężarnych zmniejszono.

Są jeszcze dwa powody, aby nie przesadzać z ilością zielonej herbaty w ciąży. Jej nadmiar utrudnia wchłanianie kwasu foliowego w ciąży, który jest niezmiernie ważny zwłaszcza na wczesnych jej etapach. Po drugie – zbyt duże dawki zielonej herbaty mogą sprawiać, że otwór tętniczy w sercu dziecka zamknie się zbyt wcześnie.

Przy tych powodach ryzyko urodzenia dziecka ze zbyt niską masą ciała (w badaniach na zwierzętach taki wpływ zaobserwowano), utrudnione wchłanianie żelaza i podwyższone ryzyko anemii u ciężarnej wydają się mniej ważne. Ale i takie efekty może dać picie zielonej herbaty w ciąży.

Zieloną herbatę w ilości do 3 filiżanek dziennie można pić na każdym etapie ciąży. Jeśli jednak chcesz zrobić absolutnie wszystko, aby zminimalizować wszelkie ryzyko dla płodu, to możesz na czas pierwszego trymetru lub całej ciąży zrezygnować z picia zielonej herbaty i każdej innej herbaty (białej, czerwonej, czarnej, niebieskiej itp.). To najbardziej newralgiczny czas ciąży, kiedy kształtuje się cały organizm dziecka, w tym jego układ nerwowy. To wtedy szczególnie ważna jest prawidłowa suplementacja kwasem foliowym i unikanie wszystkich czynników, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na rozwój zarodka, a potem płodu.

W 2. i 3. trymestrze ryzyko dla dziecka jest już znacznie mniejsze i jeśli płód rozwija się prawidłowo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawiać sobie przyjemność filiżanką zielonej herbaty. Chyba że lekarz stwierdzi inaczej.

Do przedwczesnego zamknięcia się otworu w sercu (przewodu tętniczego) może dojść właśnie w 3 trymestrze ciąży. Podobno jest to skutek działania zawartych w zielonej herbacie polifenoli, które w dużej dawce (1000 mg) mogą działać jak leki o działaniu przeciwzapalnym. Jednak 1-3 filiżanki zielonej herbaty dziennie nie powinny dostarczyć zbyt dużej dawki polifenoli.