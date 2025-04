Już jedna filiżanka zielonej herbaty dziennie może zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej, a 2 filiżanki dziennie – potrafi znacząco zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. A to tylko wyniki dwóch badań naukowych. Inne wydają się potwierdzać, że wpływ zielonej herbaty na układ krążenia jest bardzo korzystny. W tym na ciśnienie krwi – zielona herbata potrafi je obniżać.

Spis treści:

Na temat wpływu zielonej herbaty na ciśnienie krwi przeprowadzono sporo badań. Wynika z nich, że napar może obniżać ciśnienie krwi. Oto kilka przykładowych wniosków, jakie wyciągnęli badacze:

Należy jednak stwierdzić, że istnieją niewielkie badania naukowe, które nie potwierdzają takiego działania. Dlatego świat naukowy o zielonej herbacie w kontekście obniżania ciśnienia krwi mówi tak: jest prawdopodobnie skuteczna.

Warto natomiast pamiętać, że zielona herbata zawiera niewielką ilość kofeiny, która u osób na nią wrażliwych może spowodować pobudzenie, a być może i wzrost ciśnienia krwi.

Działanie obniżające ciśnienie krwi najprawdopodobniej zielona herbata zawdzięcza katechinom. Substancje te obniżają aktywność współczulnego układu nerwowego i zwiększają wrażliwość baroreceptorów w naczyniach krwionośnych. Wskutek tego może dochodzić do obniżenia ciśnienia krwi.

Ponieważ zielona herbata obniża w niewielkim stopniu ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym, nie może być jedynym sposobem na przywracanie ciśnienia do normy. Dlatego nie wolno rezygnować z przepisanych leków, jeśli lekarz stwierdził, że konieczne jest leczenie farmakologiczne.

Ciekawe jest to, że w jednym badaniu zaobserwowano, że zielona herbata pita przed treningiem zmniejsza u osób z nadciśnieniem powysiłkowy spadek ciśnienia krwi.

Aktywność fizyczna dla osób zdrowych i z nadciśnieniem jest ważnym elementem dbania o zdrowie. Zwykle w ciągu 30-40 minut od zakończenia wysiłku ciśnienie krwi spada do poziomów niższych niż przed rozpoczęciem treningu. Taki efekt może korzystnie wpływać na parametry ciśnienia krwi u osób z nadciśnieniem. Tymczasem zielona herbata pita przed wysiłkiem u nich zmniejsza ten efekt.

Nie badano wpływu zielonej herbaty na osoby, które charakteryzują się niskim ciśnieniem krwi. Badano natomiast, jak organizmy osób z prawidłowym ciśnieniem krwi, reagują na zieloną herbatę. Zaobserwowano bardzo niewielki spadek wartości ciśnienia tętniczego (skurczowego rozkurczowego).

Wygląda więc na to, że u osób z niskim ciśnieniem krwi regularne picie herbaty, jeśli w ogóle obniży ciśnienie, to nie powinno wpłynąć na samopoczucie. Takim osobom raczej nie grozi bark energii i większa senność, jeśli normalnie funkcjonują z niskim ciśnieniem.

Aby na wszelki wypadek zmniejszyć ryzyko, że ciśnienie za bardzo się obniży, do parzenia zielonej herbaty lepiej użyć wody o temperaturze 70-80 stopni, a nie wrzątku. Czas parzenia powinien wynosić 1-3 minuty. Napar będzie wtedy słabszy. Dobrze jest też ograniczyć spożycie zielonej herbaty to 3-4 filiżanek dziennie i nie pić jej na pusty żołądek.

Uwaga! Istnieją doniesienia mówiące o tym, że zielona herbata może u osób starszych zapobiegać spadkom ciśnienia krwi po jedzeniu. Może więc sprawić, że nie pojawi się u nich senność po posiłku, co będzie korzystnym działaniem.