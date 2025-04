Krótkie dni i długie noce to obecnie zmora milionów osób na całym świecie. A problemy ze wstawaniem dotyczą chyba każdego. Więc zazwyczaj zaraz po przebudzeniu sięgamy po filiżankę gorącej kawy, która ma nam zagwarantować zastrzyk (tak bardzo potrzebnej) energii.

Oczywiście liczne badania przeprowadzone w ciągu wielu lat wykazały, że wcale nie jest to taki zły nawyk. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę 4 filiżanki małej czarnej wypijanej w ciągu dnia, to już nie jest tak kolorowo. Dlatego postanowiłyśmy poszukać zdrowych i dodających energii alternatyw dla kofeiny. Ciekawe?

1. Codziennie jedz jabłko



Owoce są fajną alternatywą dla kawy. Ich żucie dodaje energii i gwarantują szybki zastrzyk energii. Dostarczają do organizmu błonnik, witaminy i niezbędne minerały. Jeżeli nie przepadasz za jabłkami (tak jak ja), zamień je na gruszki. Miej je zawsze pod ręką i jedz, gdy czujesz nagły spadek energii.

2. Ćwicz jogę

O jej zbawiennym wpływie na zdrowie, chyba nie musimy nikogo przekonywać. Rano wystarczy 10-15 minut rozciągania, abyś poczuła zastrzyk energii. Poranna gimnastyka dostarcza tlen do mięśni i mózgu, a to sprawia, że czujesz się znacznie lepiej. Dlatego od dzisiaj MÓWIMY NIE kolejnej drzemce.

3. Woda, woda i jeszcze raz woda

Wszyscy powtarzają to do znudzenia, ale warto zdać sobie w końcu sprawę, że to jest naprawdę bardzo ważna. Mało tego... często zmęczenie jest spowodowane właśnie odwodnieniem. Dlatego, gdy w ciągu dnia masz ochotę na małą drzemkę, sięgnij po szklankę wody.

4. Zmień sposób dojeżdżania do pracy

Jeżeli masz taką możliwość, to zacznij jeździć do pracy rowerem lub chodzić na pieszo. Pamiętaj o pozytywnej i energetycznej playliście, która dodatkowo wprawi cię w dobry nastrój i pobudzi do działania.

5. Matcha daje kopa

Jest to japońska, sproszkowana zielona herbata. Na jej punkcie oszalał cały świat, a dietetycy zapewniają, że to najzdrowsza odmiana tego rodzaju herbaty. To również doskonała alternatywa dla osób, które nie są w stanie całkowicie zrezygnować z kofeiny. Matcha zawiera aminokwas L-teaninę - pobudza czujność, a jednocześnie zwiększa nasze funkcje poznawcze i łagodzi stres.

Pamiętajcie jednak żeby uważać z piciem zielonej herbaty na czczo. Wiele osób uskarża się na dolegliwości żołądkowe i nudności po porannej filiżance tego zdrowego naparu.

