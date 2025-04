Zdrowe tłuszcze? Tak, to możliwe!

Czy tłuszcz może mieć korzystny wpływ na zdrowie? Oczywiście, że tak! Musimy tylko pamiętać, aby w naszym jadłospisie znalazły się wartościowe tłuszcze, czyli takie, które są bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w skrócie: NNKT), bo to właśnie one pozytywnie wpływają na nasz organizm.

Fot. Depositphotos

Wielu z nas tłuszcz kojarzy z niezdrową dietą oraz ciężkimi daniami, które nie wpływają dobrze

ani na stan naszego zdrowia, ani na wagę naszego ciała. Jednak trzeba pamiętać, że tłuszcz

jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który pełni wiele istotnych funkcji w prawidłowym

funkcjonowaniu organizmu. Między innymi utrzymuje narządy wewnętrzne w stabilnej pozycji, chroni przed utratą ciepła, bierze udział we wchłanianiu i transporcie witamin A, D, E i K, a także stanowi budulec błon komórkowych i hormonów. Dlatego nie możemy go wyeliminować z naszego menu. Ponieważ tłuszcze różnią się między sobą, ważne jest jaki ich rodzaj wybieramy. Eksperci dowodzą, że trzeba wybierać tłuszcze, które są bogatym źródłem tłuszczowych (NNKT).

NNKT to kwasy, które nie są wytwarzane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane wraz

z pożywieniem. Najbardziej znane to omega-3 i omega-6. W Polsce i większości państw Europy

spożycie kwasów omega-3 jest zbyt niskie i zalecana jest ich suplementacja. Kwasy omega – 3 są wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i odpowiadają za wiele ważnych funkcji, decydując o prawidłowym przebiegu różnorodnych procesów życiowych.

Wspomagają pracę serca i działanie układu krążenia

Kwasy omega-3 i omega-6 wpływają korzystnie na wzrost poziomu „dobrego cholesterolu”(HDL),

obniżając równocześnie poziom „złego cholesterolu”(LDH). Dzięki czemu chronią nasze żyły i tętnice przed miażdżycą oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia różnych chorób układu krążenia. Spożywając kwasy omega, szczególnie omega-3, korzystnie wpływamy na pracę serca i układu krążenia.

Usprawniają rozwój dzieci oraz niemowląt

Kwasy ALA (omega-3) oraz LA (omega-6) stanowią bardzo istotny element diety najmłodszych,

ponieważ wpływają na ich prawidłowy wzrost i rozwój. Zgodnie z rekomendacją Światowej

Organizacji Zdrowia (WHO) tłuszcze powinny dostarczać ok. 30-45 % całodobowego zapotrzebowania na energię dziecka. Kwasy linolowy LA (omega-6) i alfa-linolenowy ALA (omega-3) należące do grupy NNKT, znakomicie spełniają tą rolę, jednocześnie wspomagając w prawidłową pracę mózgu oraz wzroku.

Gdzie szukać NNKT?

Bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych jest olej rzepakowy, którego mała porcja (tylko 2 łyżki dziennie) pozwala pokryć zapotrzebowanie fizjologiczne człowieka na kwas ALA z rodziny omega-3. Olej rzepakowy stanowi bogate źródło kwasu omega-3 gdyż zawierago aż 10%. Nie tylko jednak to decyduje o jego prozdrowotności. W przypadku NNKT ważne są również proporcje. Stosunek omega-6 do omega-3 w diecie nie powinien przekraczać 4:1. W oleju rzepakowym wynosi on 2:1, co z punktu widzenia potrzeb żywieniowych człowieka jest idealne. Olej jest nazywany oliwą północy gdyż zawiera prawie tyle samo kwasu oleinowego (omega-9) co oliwa.

Natomiast dodatkowo przewyższa oliwę poprzez zawartość omega-3 (zawiera go 10 razy więcej). Z powodzeniem może być stosowany w kuchni do smażenia, pieczenia oraz na surowo jako składnik sosów lub surówek.

Dlatego chcąc włączyć do naszej diety wartościowe tłuszcze, warto sięgnąć po olej rzepakowy!

Źródło: Materiały prasowe