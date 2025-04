1. Zjedz śniadanie do godziny po wstaniu

Ty wstajesz a twój żołądek dalej śpi? To sprawka mózgu, który potrzebuje czasu na pobudkę, czyli wydzielanie hormonów istotnych w ciągu dziennego funkcjonowania. Nie musisz zjadać śniadania tuż po tym jak uchyliłaś powieki. Pierwszy posiłek powinnaś jednak przygotować do godziny po wstaniu. Jeśli ubierasz się i wybiegasz do pracy zabierz śniadanie w lunchboxie lub zrób zakupy w drodze do pracy. W większości sklepów spożywczych uda ci się kupić zdrowy zestaw np. bułka grahamka, serek wiejski, pomidorki koktajlowe, ogórek kiszony i nasiona słonecznika. Dla chcącego nie ma nic trudnego!

2. Włącz owoce nie pij soku

Rano budzisz się z niskim stężeniem glukozy we krwi. Śniadanie to ten moment, gdy bez obaw możesz zjeść naturalne źródło cukrów prostych. Naturalne, czyli jakie? Cukry proste w naturze występują przede wszystkim w owocach. Na śniadanie jedz owoce w całości, zrezygnuj z soku. W soku nie ma błonnika pokarmowego, który znacząco zwiększa sytość.

3. Uważaj na kofeinę

Wczesny poranek to wbrew pozorom wcale nie jest optymalny czas na kawę. Gdy wstajesz gwałtownie podnosi się w twoim ciele stężenie kortyzolu, hormonu odpowiadającego za pobudzenie do działania. W efekcie przyspiesza akcja serca, wzrasta ciśnienie. Najlepszą porą na dawkę kofeiny jest godzina 10-11, kiedy naturalnie spada wydzielanie kortyzolu.

4. Wpuść światło

Światło słoneczne pobudza i poprawia humor. Słońce wywołuje efekt ograniczenia wydzielania melatoniny (która działa usypiająca), zwiększa zaś stężenie serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. Gdy tylko możesz podnieś rolety, popatrz chwilę w słońce. Co zrobić, gdy budzisz się tak wcześnie, że za oknem wciąż panuje zmrok? W takiej sytuacji warto kupić niewielkich rozmiarów lampę, która emituje światło podobne do słonecznego. Taki sprzęt nie tylko doda sił do działania, ale także pobudzi apetyt. Dzięki temu nie pominiesz śniadania.

5. Bądźcie dla siebie mili

Budzisz dzieci do szkoły? Zrób to delikatnie. Dzwoni budzik? Wyłączcie jego dźwięk i poświęćcie minutę na rodzinne przytulanie. Dobry nastrój i życzliwość pozwolą cieszyć się śniadaniem i najeść do syta, a to sprawi, że łatwiej będzie ci utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe przez cały dzień. Pośpiech, poganianie, złośliwości nie sprzyjają jedzeniu śniadania.

