Zdrowe przekąski na sylwestra najlepiej komponować z wykorzystaniem warzyw i owoców, a do tego dodawać inne ciekawe produkty urozmaicające smak. Sylwestrowa uczta nie musi oznaczać objadania się tłustymi przekąskami, które często są kaloryczne, a wcale nie odżywcze. Przetestuj nasze pomysły na zdrowy zestaw przekąsek sylwestrowych - zdrowszą wersję klasycznych przekąsek na sylwestra.

Spis treści:

Zdrowe przekąski sylwestrowe to nie tylko dietetyczne sałatki na sylwestra. Przekąski na sylwestra powinny być przede wszystkim smaczne i różnorodne, w drugiej kolejności zdrowe, a niektóre z nich można nazwać nawet dietetycznymi.

Nie czekaj do nowego roku, zacznij zdrowe odżywienie już w sylwestra. Przygotuj zdrową ucztę sylwestrową i poczęstuj domowników lub gości pysznymi przekąskami.

Przygotowując zdrowe przekąski, warto zadbać o kilka elementów.

Warzywa i owoce - konieczne w zdrowych przekąskach sylwestrowych

Staraj się wykorzystywać warzywa i owoce jako bazę dla swoich przepisów. Zrób kilka sylwestrowych sałatek. Oprócz klasycznych sylwestrowych przekąsek, umieść na stole warzywa i owoce w klasycznej formie: w kawałkach lub słupkach.

Kaloryczne dodatki w zdrowych przekąskach sylwestrowych

Zdrowe przekąski urozmaicaj serami i wędlinami, ale niech nie grają one głównej roli: są kaloryczne, tłuste i mają dużo soli.

Tłuszcz jest oczywiście nośnikiem smaku, staraj się jednak zadbać o to, by zdrowe przekąski miały w sobie zdrowy tłuszcz. Wykorzystuj awokado, dressingi na bazie olejów roślinnych i różne pasty orzechowe.

Postaw na roślinne przepisy w przekąskach sylwestrowych

Dieta wegetariańska i wegańska są coraz popularniejsze. Częściowo przez chęć dbałości o środowisko ludzie coraz częściej decydują się na ograniczanie mięsa: dietę fleksitariańską. Pamiętaj, by przygotować wegetariańskie wersje przekąsek, które zadowolą gości na roślinnej diecie. Stosuj np. różne zamienniki mięsa.

Wykorzystuj aromatyczne dodatki, by podkręcić smak zdrowych przekąsek sylwestrowych

Smak potraw podkręcą sosy i dipy: przygotuj kilka zdrowych domowych sosów i zaserwuj je gościom.

Poprawiaj też smak przystawek, dodając do nich aromatyczne, a zdrowe dodatki:

świeże zioła,

przyprawy,

płatki drożdżowe,

kakao,

suszone pomidory,

czosnek,

marynowany pieprz,

kapary,

oliwki,

cebulę w proszku.

Niech przekąski sylwestrowe zapewniają sytość

Impreza sylwestrowa to nie tylko jedzenie i fajerwerki, ale też koktajle i inny alkohol. Przekąski sylwestrowe mają więc ważne zadanie: sycą i opóźniają wchłanianie alkoholu, by goście nie kończyli imprezy zbyt wcześnie z powodu złego samopoczucia.

Zdrowe przekąski sylwestrowe to oczyścicie dobry pomysł, ale część z nich powinna być kaloryczna. Zastosuj treściwe, zdrowe dodatki do przystawek sylwestrowych:

orzechy i pasty orzechowe,

hummus i wszystkie pasty warzywne,

awokado i guacamole,

twaróg i farsz z twarogu,

pasty warzywne.

To jasne, że możesz nie mieć czasu na przygotowanie wszystkich przekąsek sylwestrowych w domu. Sięgnij wtedy po zdrowsze gotowce. Czytaj uważnie etykiety produktów spożywczych i zwracaj uwagę na te elementy wybierając zdrowe przekąski sylwestrowe:

skład - w uproszczeniu im krótszy skład przekąsek, tym lepszy.

- w uproszczeniu im krótszy skład przekąsek, tym lepszy. zawartość cukru w produkcie - w składzie cukier kryje się pod różnymi nazwami, a dokładną ilość cukrów prostych odczytasz w tabelce z makroskładnikami pod nazwą „węglowodany, w tym cukry". Im mniej dodanego cukru, tym lepiej.

w produkcie - w składzie cukier kryje się pod różnymi nazwami, a dokładną ilość cukrów prostych odczytasz w tabelce z makroskładnikami pod nazwą „węglowodany, w tym cukry". Im mniej dodanego cukru, tym lepiej. tłuszcze w produkcie - jeśli sięgasz po gotowy hummus lub pastę z awokado, naturalne, że będzie zawierać ona sporo tłuszczu. To jednak zdrowy tłuszcz. Mimo wszystko warto zwracać uwagę na jego zawartość w produktach. Jeśli wybierasz np. chipsy, im mniej tłuszczu, tym lepiej.

- jeśli sięgasz po gotowy hummus lub pastę z awokado, naturalne, że będzie zawierać ona sporo tłuszczu. To jednak zdrowy tłuszcz. Mimo wszystko warto zwracać uwagę na jego zawartość w produktach. Jeśli wybierasz np. chipsy, im mniej tłuszczu, tym lepiej. zawartość soli - wszyscy Polscy jedzą za dużo soli. To nie tylko nadciśnienie, ale też wiele innych zaburzeń. Jeśli nie chcesz obudzić się w Nowy Rok opuchnięta i cięższa o kilka kilo, wybieraj produkty z mniejszą zawartością soli.

Talerz zdrowych przekąsek na sylwestra

Doskonałym pomysłem na sylwestrowe przekąski, jest deska lub stół z tzw. fingerfoods, czyli małymi przekąskami, które łatwo chwycić. Klasyczna deska serów lub deska wędlin, choć kuszące i wykwintne, nie są najzdrowsze. Skomponuj zdrowszy talerz przekąsek, umieszczając na nim:

oliwki,

piklowane ogórki,

świeże winogrona,

wędzonego łososia w plastrach,

ser dobrej jakości np. ser kozi,

kabanosy o dobrym składzie,

orzechy,

suszone pomidory,

razowe pieczywo,

faszerowane papryczki,

pokrojone w słupki warzywa.

Z wybranych dodatków możesz stworzyć też zdrowe koreczki imprezowe.

fot. Zdrowe przekąski na sylwestra/ Adobe Stock, Holley





Zdrowe przekąski na sylwestra z tortillą

Tortilla to świetny produkt, wokół którego można zbudować ciekawe kompozycje smakowe. Przekąski na sylwestra z tortilli to nie tylko klasyczne wrapy. Możesz przygotować też roladki, pizzę, czy meksykańską quesadillę. Przetestuj wybrane przez nas kompozycje smakowe:

serek twarogowy do smarowania + rzodkiewka + kapary,

chrzan + drobiowa szynka + ogórek + rukola,

hummus + suszone pomidory,

serek śmietankowy + wędzony łosoś + koperek + czerwona cebula,

kozi ser + miód + figa,

kalarepa + pasta z pieczonej papryki,

ostra papryczka chili + ser żółty + pomidory,

musztarda + szynka wołowa + papryka + ogórek kiszony,

serek śmietankowy + tarta rzodkiewka + kapary,

twarożek + maliny + mięta.

Wystarczy, że posmarujesz tortille wybraną pastą lub nadzieniem, wyłożysz resztę dodatków i warzyw, a potem ją zwiniesz. Możesz pokroić tortillę na małe paski lub podzielić każdą na 3 części, by otrzymać większą porcję.

Zdrowe mini kanapki na sylwestra

Kanapki na sylwestra jako przekąska to może oklepany pomysł, ale taki, który zadowoli wszystkich. Jeśli skomponujesz kanapki z niebanalnymi dodatkami, możesz naprawdę zaskoczyć swoich gości ich smakiem. Przygotuj kanapki na razowym pieczywie, by były zdrowsze. Dobierz smaczne dodatki, a do każdej kanapki dołącz owoc lub warzywo, by dorzucić do przekąski witamin.

Nasze propozycje to:

hummus + kapary,

camembert + jeżyny,

ser kozi + figa,

musztarda + szynka drobiowa + pomidor,

wędzony łosoś + świeży ogórek,

pasta z pieczonej dyni + ser feta.

fot. Zdrowe przekąski na sylwestra - kanapki/ Adobe Stock, sveta_zarzamora

Warzywa z różnymi dipami jako zdrowa sylwestrowa przekąska

Pokrój warzywa w słupki i zaserwuj je z kilkoma różnymi dipami, a uzyskasz klasyczną dietetyczną przekąskę. Z warzyw wybierz na przykład:

paprykę,

ogórki,

kalarepę,

surową cukinię,

surowego kalafiora,

marchewkę.

fot. Zdrowe przekąski na sylwestra z dipem/ Adobe Stock, Anna Puzatykh

Dobry dip stanowić będzie na przykład:

hummus,

domowy sos czosnkowy,

pasta z dyni,

pasta z suszonych pomidorów,

domowe guacamole,

salsa z pomidorów i kolendry,

domowa salsa mango na ostro,

sos tzatziki.

fot. Warzywa w formie przekąsek na sylwestra/ Adobe Stock, Shcherbyna

Sałatka owocowa na sylwestra

Jeśli chcesz zrobić słodką przekąskę sylwestrową, postaw na sałatkę z owoców. Wykorzystaj na przykład:

jabłka,

gruszki,

mandarynki,

kiwi,

arbuza,

melony,

mandarynki,

pomarańcze,

mango.

Podaj owoce z miodem lub jogurtem naturalnym. Możesz też pokusić się o polanie sałatki owocowej rozpuszczoną czekoladą.

fot. Zdrowe przekąski na sylwestra - sałatka owocowa/ Adobe Stock, svetlanaz

Mini zdrowy grill z przekąskami na sylwestra

Jeśli nie będziesz mieć zbyt wielu gości na sylwestra, możesz uraczyć ich smacznymi i zdrowymi potrawami z grilla. Oczywiście grilla elektrycznego lub grilla wbudowanego w twój piekarnik.

Przygotuj na nim:

kukurydzę,

szaszłyki drobiowe,

ser halloumi,

grillowane warzywa,

grillowane bataty,

grillowane ziemniaki.

fot. Zdrowe przekąski sylwestrowe z grilla/ Adobe Stock, Shcherbyna

Zdrowe słodkości na sylwestra

Sylwestrowa impreza to też obowiązkowe ciasta i słodkości. Przygotuj je w zdrowszej wersji. Skorzystaj z przepisów na ciasta dla cukrzyków, które nie zawierają cukru, lub przepisów na fit ciasta świąteczne.

