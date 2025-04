Zdrowe przekąski mogą być smaczne i apetyczne, a ich przygotowanie nie musi wymagać wiele czasu. Udowadniamy to naszymi pomysłami. Skorzystaj z nich, żeby zaspokoić głód, dodać sobie energii i odżywić ciało. Pamiętaj tylko, żeby wielkość porcji dopasować do swojego zapotrzebowania na kalorie. W ten sposób uzyskasz dietetyczne przekąski poniżej 100 kcal lub zwykłe zdrowe miniposiłki do 200 kcal.

Spis treści:

Przekąska to niewielki posiłek, który zjadasz zazwyczaj 1-2 razy dziennie pomiędzy 3 posiłkami głównymi. Przyjmuje się, że zdrowa przekąska powinna dostarczać od 5 do 10% kalorii spożywanych w ciągu całego dnia. Oznacza to, że:

jeśli stosujesz dietę 2000 kcal, to twoja przekąska powinna mieć od 100-200 kcal,

jeśli stosujesz dietę 1800 kcal, to twoja przekąska powinna mieć od 90-180 kcal,

jeśli stosujesz dietę 1500 kcal, to twoja przekąska powinna mieć od 75-150 kcal.

Jednak nie tylko kaloryczność przegryzki ma znaczenie, bardzo ważny jest także jej skład. Zdrowa przekąska zapewnia sytość i pozwala funkcjonować, bez uczucia głodu, do kolejnego posiłku. Sytość zapewniają połączenia:

błonnik pokarmowy (z warzyw lub owoców) + źródło białka (np. ser, jajko, warzywa strączkowe)

błonnik pokarmowy (z warzyw lub owoców) + źródło tłuszczu (np. orzechy, pestki).

Do niektórych przekąsek możesz jeszcze opcjonalnie dodać produkt węglowodanowy (np. pieczywo, kasza, płatki zbożowe). Węglowodany złożone stabilizują poziom cukru we krwi i dodatkowo zapobiegają wystąpieniu głodu. Zobacz, jak wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce.

Zdrowa przekąska do pracy czy szkoły powinna być przede wszystkim szybka w przygotowaniu. Z tego powodu nasze propozycje oparliśmy o produkty gotowe, które możesz zabrać ze sobą z domu lub kupić po drodze.

Zdrowa przekąska z jogurtem

1 op. jogurtu naturalnego (w wersji wegańskiej jogurt kokosowy lub sojowy) – źródło białka i tłuszczu

1 mandarynka lub inny mały owoc – źródło błonnika pokarmowego

2 łyżki płatków owsianych – źródło węglowodanów złożonych

Zdrowa przekąska z hummusem

2 wafle ryżowe pełnoziarniste – źródło węglowodanów

2 łyżeczki hummusu – źródło białka i tłuszczu

pomidorki koktajlowe i kiełki brokułu – źródło błonnika pokarmowego

Zdrowa przekąska owocowo-orzechowa

1 grejpfrut – źródło błonnika pokarmowego

garść orzechów włoskich – źródło tłuszczu

Zdrowa przekąska z warzyw

słupki marchewki – źródło błonnika pokarmowego

2 łyżki hummusu – źródło białka i tłuszczu

Zdrowa przekąska z masłem orzechowym

1 banan – źródło błonnika pokarmowego i węglowodanów

2 łyżki masła orzechowego – źródło tłuszczu

Zdrowa przekąska z sokiem

szklanka soku warzywnego – źródło błonnika pokarmowego

garść orzechów nerkowca – źródło tłuszczu

Zdrowa przekąska z kefirem

szklanka kefiru – źródło białka i tłuszczu

szklanka truskawek/malin – źródło błonnika pokarmowego

Zdrowa przekąska z wędliną

2 plasterki wędliny z piersi indyka – źródło białka

słupki z ½ papryki – źródło błonnika pokarmowego

Zdrowa przekąska z czekoladą

2 kostki gorzkiej czekolady 70% – źródło tłuszczu

mała pomarańcza – źródło błonnika pokarmowego

Zdrowa przekąska z jajkiem

1 jajko na twardo – źródło białka i tłuszczu

1 ogórek kiszony – źródło błonnika pokarmowego

garść orzechów laskowych – źródło tłuszczu

Zdrowe przekąski dla dzieci to te dopasowane do ich wieku – najmłodsze dzieci przecież nie jedzą wszystkiego tego, co starsze i dorośli. W przypadku najmłodszych trzeba je dopasować do etapów rozszerzania diety niemowlaka. Na pewno sprawdzą się musy owocowe i przeciery warzywne czy warzywno-owocowe.

Ze starszymi pociechami jest łatwiej, gdyż można im podawać te same zdrowe przekąski, które powinni jadać dorośli. Natomiast warto dopasować je do preferencji dziecka i wykluczyć pokarmy, na które dziecko ma alergię.

W domu można szykować przekąski na ciepło w postaci placuszków z owocami, zup, tostów zapiekanych z chudą wędliną i dodatkiem warzyw. Sprawdzą się też małe zdrowe kanapki dla dzieci.

Zawsze dobrym pomyłem jest też podanie dziecku pokrojonych owoców lub owoców drobnych (dla starszych dzieci, żeby młodsze się na zadławiło) – truskawek, winogron, czereśni, jogurtu naturalnego z owocami, pokrojonych surowych warzyw.

fot. Zdrowe przekąski na wieczór/ Adobe Stock, Katecat

Zapewne większości osób, które szukają pomysłów na zdrowe wieczorne pojadanie, chodzi o przekąski, które mają zastąpić czipsy czy ciasteczka zajadane przy okazji oglądania seriali, czy filmów. Dlatego skupimy się na takich zdrowych przekąskach, po które często się sięga i je malutkimi porcjami. Wiele z nich apetycznie chrupie.

Nasze propozycje to:

koreczki z pomidorków koktajlowych, mozzarelli i bazylii,

niesolony lub mało solony popcorn bez tłuszczu,

mieszanka suszonych owoców z orzechami,

słupki warzywne (papryka, marchewka, ogórki) z dipem jogurtowym,

chrupkie pieczywo maczane w 3 sosach – jogurtowo-keczupowym, jogurtowo-imbirowym, jogurtowo-czosnkowym,

koreczki z winogron, mozzarelli i sera feta,

ciasteczka owsiane,

keto granola,

cząstki świeżych owoców: jabłek, gruszek, mandarynek, grejpfrutów, arbuza, czereśnie, truskawki,

pestki dyni jadane na przemian z cząstkami melona.

W sklepach można znaleźć wiele gotowych produktów, które wpiszą się na listę zdrowych przekąsek. Trzeba jednak pamiętać, że rzadko kiedy jeden produkt dostarcza jednocześnie znaczących ilości węglowodanów, białka, tłuszczu i błonnika. W dodatku niektóre z nich są wysokokaloryczne, więc trzeba ograniczać się z wielkością porcji.

Dlatego najlepiej łączyć w jednej przekąsce przynajmniej 2 różne produkty, np. jogurt z migdałami czy pestkami nasion, owoce czy warzywa z hummusem lub owoce z orzechami. W ten sposób nasycisz się na dłużej i dostarczysz organizmowi więcej cennych składników. Pozostaje tylko kontrolowanie kaloryczności, aby przekąski „zmieściły się” pod tym względem w kaloryczności całego dziennego menu.

Gotowe zdrowe przekąski ze sklepu:

ciasteczka zbożowe bez cukru i tłuszczu utwardzonego,

suszone owoce,

orzeszki pistacjowe,

mieszanka orzechów,

czipsy z owoców i warzyw,

minimarchewki + hummus,

pestki dyni,

pestki słonecznika,

migdały,

musy owocowo-zbożowe,

soki warzywno-owocowe,

jogurty naturalne, np. skyr,

jogurty owocowe z dobrym składem.

Możesz także szukać gotowych przekąsek w postaci np. batoników zbożowych. Zawsze jednak dokładnie sprawdzaj skład takich produktów i ich kaloryczność. Wiele pozornie zdrowych przekąsek zawiera mnóstwo łatwoprzyswajalnych cukrów i niewiele białka czy zdrowego tłuszczu. Takich lepiej unikać, bo nie nasycą na zbyt długo.

fot. Zdrowe przekąski ze sklepu/ Adobe Stock, mizina

Do pracy można zabrać gotowe zdrowe przekąski ze sklepu lub przygotować sobie przegryzki w domu i je ze sobą zabrać. Sprawdzą się:

kanapki z pieczywa razowego z pastą z awokado i jaja + jabłko,

makaron z pomidorami, bazylią, mozzarellą i oliwą,

słupki warzyw (marchew, seler naciowy, ogórek) z hummusem,

sałatka z sałaty, pomidorków koktajlowych, ogórka, sera feta, z dodatkiem sosu winegret i pestek dyni,

chrupkie razowe pieczywo i pasta z białego chudego sera z rzodkiewkami, kiełkami i pestkami słonecznika,

porcja winogron, słupki marchewki, jogurt naturalny z pokruszonymi orzechami,

banan, duża garść borówek amerykańskich, porcja migdałów, kulki mozzarelli,

czerwona papryka pokrojona w słupki, podgotowane różyczki brokułów + dip hummusowo-jogurtowy z sezamem,

plastry pomidorów z 2 plastrami cheddara, listkami bazylii i oliwą + chrupkie pieczywo,

mus jabłkowy z pokruszonymi orzechami i nasionami oraz jogurtem naturalnym.

Wszystkie te zdrowe przekąski szykuje się bardzo szybko i zjada na zimno. Są więc nie tylko odżywcze, ale i bardzo praktyczne.

Artykuł pierwotnie opublikowała Barbara Dąbrowska dnia 10.02.2010 r.

