Na pewno masz w swoim kuchennym repertuarze wiele posiłków, które robisz z „resztek” lub półproduktów, które zostały ci w lodówce po przygotowaniu innych dań. Kuchnia zero waste w Polskich domach nie jest niczym nowym. Rosół na drugi dzień przetwarza się w pomidorową, ugotowane ziemniaki przemienia się w kluski śląskie, a z czerstwego pieczywa powstają tosty w jajku smażone na patelni. Potrawy „z niczego” mogą reperować nadszarpnięty domowy budżet, ale też zmniejszać marnotrawstwo jedzenia. Przygotowałyśmy kilka zdrowych przepisów na dania wykorzystujące resztki i produkty, które trzeba szybko zużyć. Korzystaj z nich śmiało.

Zużyłaś do ciasta żółtka i zastanawiasz się co zrobić z białek? Ten zdrowy i prosty omlet sprawdzi się idealnie. Możesz zrobić go na słono lub na słodko, jednocześnie wykorzystując inne zalegające w lodówce produkty. My postanowiłyśmy na wersję na słodko.

Składniki:

2 białka jaj,

1/4 szklanki płatków owsianych,

2 łyżki mleka lub napoju roślinnego,

szczypta soli,

szczypta cynamonu,

łyżka oleju rzepakowego.

Dodatki:

2 jabłka (dowolne owoce lub warzywa zalegające w lodówce),

2 łyżki jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

Ubij białka na sztywną pianę ze szczyptą soli. W ręcznym blenderze o dużej mocy zmiel płatki owsiane na mąkę. Dodaj płatki do piany białkowej, mieszając powoli. Dodaj mleko lub napój roślinny. Wymieszaj. Usmaż omlet na niewielkiej ilości oleju. Pokrój jabłka na mniejsze kawałki. Podduś je na patelni do miękkości. Możesz posypać je cynamonem. Posmaruj omlet jogurtem i wyłóż na nim jabłka.

fot. Omlet białkowy z jogurtem i owocami/ Adobe Stock, vaaseenaa

Wszelkie zapiekanki to idealne potrawy zero waste. Możesz w ten sposób dać drugie życie ziemniakom z obiadu, ugotowanemu w nadmiernej ilości makaronowi lub zrobić zapiekankę z samymi warzywami. Jeśli nie przesadzisz z ilością sera, zapiekanka może być dietetycznym obiadem lub kolacją.

Składniki:

kilka ugotowanych ziemniaków,

puszka pomidorów,

2 ząbki czosnku,

kawałek dowolnego sera.

dowolne warzywa np. papryka, pomidor, bakłażan, brokuł, kalafior,

3 kromki czerstwego chleba razowego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka ziół prowansalskich,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Ułóż ziemniaki w naczyniu żaroodpornym. Dodaj dowolne warzywa pokrojone w kawałki. Wymieszaj pomidory z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Zalej sosem pomidorowym warzywa. Posyp tartym serem. W blenderze umieść czerstwy chleb. Przez kilka sekund zmiel go na mniejsze, nieregularne kawałki. Dodaj oliwę z oliwek, sól i zioła. Posyp zapiekankę ziołową posypką z chleba. Piecz ok. 20 minut w temperaturze 190 stopni.

fot. Zapiekanka ziemniaczana z chlebową posypką/ Adobe Stock, John

Czy wiesz, że nie tylko natka pietruszki jest jadalna? Następnym razem nie wyrzucaj natki marchwi i rzodkiewki. Są zdrowe i pyszne. Możesz jeść je w sałatkach, albo zrobić z nich naprawdę smaczne pesto. Nie musisz wykorzystywać dwóch rodzajów natki na raz, jeśli nie masz ich pod ręką. Do pesto możesz dodać też liście szpinaku lub rukoli. Pesto stosuj jako dodatek do makaronu lub zamiast masła do kanapek.

Składniki:

natka marchewki,

natka rzodkiewki,

50 ml oliwy z oliwek,

garść migdałów lub innych zdrowych orzechów, które masz pod ręką,

3 ząbki czosnku,

2 szczypty soli.

Sposób przygotowania:

Oczyść natkę i oddziel liście od łodyg. Przełóż liście do blendera. Dodaj oliwę, migdały i czosnek. Zblenduj do uzyskania masy o pożądanej konsystencji. Możesz dodać do pesto odrobinę wody. Dopraw solą. Przechowuj w słoiku w lodówce, zalewając wierzch oliwą.

fot. Pesto z natki marchewki i rzodkiewki/ Adobe Stock, Robert Ruidl

Z mięsa z rosołu możesz zrobić potrawkę, pasztet lub po prostu je zjeść. Prezentujemy przepis na ciekawsze wykorzystanie gotowanego mięsa drobiowego: chicken tinga. To meksykańskie danie, które służy często jako wypełnienie tacos.

Składniki:

ok. 300 g kurczaka z rosołu,

4 pomidory lub puszka pomidorów,

cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżeczki przyprawy chili lub meksykańskiej przyprawy chipotle,

szczypta pieprzu,

szklanka bulionu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Podziel mięso z rosołu na mniejsze części. Pokrój pomidory lub otwórz puszkę. Przełóż pomidory do blendera. Dodaj paprykę chili, ząbek czosnku, bulion i czarny pieprz. Zblenduj. Pokrój cebulę w piórka, dodaj czosnek pokrojony w plasterki. Na patelni rozgrzej olej. Dodaj cebulę i podsmaż do zeszklenia. Dodaj czosnek i podsmażaj przez ok. minutę. Zalej zawartość patelni pomidorami z dodatkami. Gotuj ok. 5 minut. Dodaj kurczaka i gotuj na słabej mocy pod przykryciem przez ok. 20 minut. Dopraw potrawę solą.

fot. Chocken tinga na plackach tacos/ Adobe Stock, Clara

O bulionie warzywnym z resztek na pewno słyszeli wszyscy zainteresowani ruchem zero waste. Jeśli jeszcze nie słyszałaś o pomyśle gotowania bulionu z resztek, koniecznie musisz nadrobić. Do resztkowego bulionu wykorzystuje się najczęściej obierki, skórki, korzenie i inne kuchenne odpadki. Najlepiej zbierać resztki na bulion w zamrażalniku: nie psują się i uzbierasz ich więcej. Ciężko podać dokładny przepis, gdyż składniki na bulion zero waste zależą od tego, jakie uzbierasz resztki. Na pewno zachowaj:

łupiny cebuli,

obierki marchewki,

obierki pietruszki,

obierki selera,

wszystkie twardsze części warzyw,

natki i liście,

kości,

wszystkie nadwiędłe warzywa,

łodygę z natki pietruszki,

twardsze liście pora.

Gdy uzbierasz już wystarczającą ilość resztek, dodaj składniki podkręcające smak bulionu:

rozgniecione w moździerzu nasiona ziela angielskiego,

pomidora,

cebulę opaloną na ogniu,

kilka grzybów,

suszoną śliwkę,

kawałek imbiru,

sól,

pieprz.

Zalej wszystkie składniki bulionu wodą, dodaj przyprawy i gotuj przez kilka godzin na małym ogniu. Taki bulion możesz zamrozić lub umieścić w lodówce. Możesz potraktować go jako zupę i zjeść z dodatkami, albo wykorzystywać do risotto i innych dań wymagających bulionu.

fot. Resztki kuchenne gotowe do ugotowania bulionu/ Adobe Stock, okolaa

Jeśli masz w domu zapomnianą kiść bananów, które zrobiły się już zbyt brązowe, by czerpać przyjemność z ich jedzenia, zrób z nich pyszny deser. Brązowe banany nadają się idealnie do zdrowych placków bananowych, chlebków bananowych lub koktajli. Można zrobić z nich też naprawdę smaczne i szybkie domowe fit lody.

Składniki:

2 brązowe banany (pokrojone i zamrożone),

2 łyżki jogurtu naturalnego,

2 łyżki masła orzechowego.

Sposób przygotowania:

Dobrze zmrożone banany przełóż do blendera. Dodaj jogurt naturalny i masło orzechowe. Miksuj do uzyskania gładkiej struktury lodów.

fot. Domowe fit lody bananowe zero waste/ Adobe Stock, Maria

To przepis, który przyjmie naprawdę wiele składników. Do frittaty, czyli czysto jajecznego omleta, możesz dodać większość nadwiędłych warzyw, starszą szynkę, ale też podeschły ser. Przepis na frittatę to nic komplikowanego: musisz roztrzepać jajka i wymieszać je z dodatkami.

Składniki:

2-3 jajka,

dowolne warzywa: papryka, szczypior, rzodkiewki, cebula, pieczarki,

szynka lub ser,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka musztardy,

łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Roztrzep jajka. Pokrój dodatki w drobną kostkę. Dodaj je do jajek. Dopraw solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej olej. Wylej masę jajeczną na patelnię i smaż do ścięcia jajek. Przełóż na druga stronę i smaż jeszcze chwilę. Podawaj z musztardą.

fot. Frittata czyszcząca lodówkę/ Adobe Stock, kuvona

Pewnie wiesz, że jeśli na owocach lub warzywach zobaczysz nawet najmniejszy ślad pleśni, musisz koniecznie taki produkt wyrzucić. Spleśniałe owoce i warzywa rujnują wątrobę i działają rakotwórczo. Czy wiesz jednak, że nie dotyczy to obitych i lekko gnijących owoców? Jeśli nie ma na nich pleśni, dalej można je zjeść. Najlepiej poddać je jednak obróbce termicznej, by były smaczniejsze. Nasz przepis na owoce pod kruszonką przyjmie wszystkie rodzaje owoców, które trzeba szybko zużyć i zamieni je w smaczny i zdrowy deser.

Składniki:

dowolne owoce np. jabłka, gruszki, maliny, śliwki, brzoskwinie, rabarbar,

2 łyżki płatków owsianych,

łyżka wiórków kokosowych

łyżeczka cukru lub ksylitolu,

łyżka masła,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Pokrój owoce w mniejsze kawałki. Zagnieć kruszonkę, mieszając masło z płatkami owsianymi, wiórkami, cukrem i cynamonem. Przełóż owoce do naczynia żaroodpornego. Posyp je kruszonką. Piecz w temp. 190 stopni do zarumienienia kruszonki.

fot. Owoce pod zdrową kruszonką/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Jeśli zainteresowały cię dania kuchni zero waste, na pewno ucieszysz się z tego dodatku. Firma Too Good To Go przygotowała darmowego ebooka z przepisami resztkowymi - Wielką Księgę Remixów.

fot. Materiały prasowe

Wielka Księga Remixów, czyli książka typu „gotuj z tego, co znajdziesz w lodówce”, to luźny przewodnik poświęcony tajnikom gotowania zero waste oraz eksperymentowaniu w kuchni na cały rok. Każdy przepis podsuwa pomysł na przemienienie najczęściej wyrzucanego jedzenia w pyszne przekąski, dania, desery, a nawet drinki. W pięknie przygotowanej księdze w wersji online na ponad 80 stronach znajduje się kilkadziesiąt oryginalnych przepisów, również wegeteriańskich i wegańskich, w tym autorstwa Aleksandry Juszkiewicz z MasterChef. Cel jest prosty: wykorzystać maksymalnie resztki jedzenia. Można dowolnie dopasowywać pomysły, by pasowały do składników, które aktualnie znajdują się pod ręką. W ten sposób powstawały największe kulinarne arcydzieła - może czas na własne?

W ebooku znajdziesz wiele inspirujących przepisów na pyszne i kreatywne potrawy. Nas najbardziej urzekły przepisy na:

sfermentowane końcówki szparagów,

zupę bananowe curry,

croquetas z resztek,

luksemburskie skrawki ziemniaków,

ciastka z fusami z kawy.

fot. Zupa bananowe curry z Wielkiej Księgi Remixów/ Materiały prasowe

