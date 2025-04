1. Propozycja zdrowego posiłku dla osób z niedowagą i bez apetytu

Czego ci brakuje?

Osoby, które mają problemy z apetytem lub cierpiące na zaburzenia odżywiania są najbardziej zagrożone niedoborami. To główna przyczyna osłabienia, zmęczenia, obniżenia temperatury ciała, kłopotów ze skórą, paznokciami i włosami, a także obniżenia odporności.

Co powinnaś jeść?

Zielono-pomarańczowa surówka: posiekaj 10 dużych liści kapusty pekińskiej, dodaj do niej pomarańczę obraną z białych błonek i 2 łyżki nasion słonecznika uprażonych na patelni. Na koniec skrop sokiem z cytryny i odrobiną oleju lub oliwy.

2. Propozycja zdrowego posiłku dla uczniów i studentów

Czego ci brakuje?

Testy, kartkówki to dla mózgu ciężki sprawdzian. Układ nerwowy pracuje na pełnych obrotach, a to wymaga zastrzyku substancji odżywczych, takich jak potas (niezbędny do przekazywania impulsów nerwowych), czy witamina E (wspomagająca proces zapamiętywania). Odżywcze posiłki wspomagają układ nerwowy i mózg poprawiając pamięć i szybkość uczenia się.

Co powinnaś jeść?

Sałata i łosoś: wrzuć do miski główkę sałaty rzymskiej, garść rukoli, 2 plastry wędzonego łososia (50 g), 5-6 pomidorków koktajlowych, pół grejpfruta obranego z błonek. Wymieszaj składniki

i na koniec skrop odrobiną octu balsamicznego.

3. Propozycja zdrowego posiłku dla osób żyjących w pośpiechu i stresie

Czego ci brakuje?

Jeśli pracujesz intensywnie i rzadko odpoczywasz, jesteś narażona na atak wolnych rodników. Sprzyjają one m.in. chorobom serca i układu krążenia. Powinnaś każdego dnia jeść 5 porcji antyoksydantów. Nasz organizm nie może ich magazynować!

Co powinnaś jeść?

Roladki ze szpinakiem: szklankę szpinaku wrzuć na patelnię skropioną oliwą, duś 5-10 minut na małym ogniu pod przykryciem, dodaj ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, dopraw solą i pieprzem. Pół piersi kurczaka rozbij tłuczkiem, dopraw solą i pieprzem. Mięso posmaruj masą szpinakową, zroluj. Następnie zawiń w folię aluminiową, wstaw do piekarnika na ok. 30 minut (180°C). Podawaj z sałatą wymieszaną z pomarańczą.

4. Propozycja zdrowego posiłku dla kobiet po 60

Czego ci brakuje?

Pogorszenie apetytu, kłopoty z trawieniem i przyswajaniem to główne przyczyny niedoborów żywieniowych. By złagodzić ich skutki warto zaproponować wypijanie przynajmniej 2 szklanek koktajli o wysokiej gęstości odżywczej dziennie.

Co powinnaś jeść?

Smoothie z jarmużem i jabłkiem: zmiksuj 50 g pozbawionego łodyg jarmużu, 200-300 g obranego i pokrojonego na mniejsze cząstki ananasa, duże jabłko, kawałek świeżego imbiru (1 cm). Dodaj pół szklanki soku jabłkowego, a po miksowaniu dosyp łyżkę siemienia lnianego.

5. Propozycja zdrowego posiłku dla kobiety w ciąży lub karmiącej piersią

Czego ci brakuje?

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mają większe zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Z tego powodu jak najczęściej sięgaj po produkty o wysokiej gęstości odżywczej. Najlepiej, by w każdym posiłku znalazł się przynajmniej 1-2 takie produkty.

Co powinnaś jeść?

Sałatka z rukoli i granatu: weź 2 szklanki umytej i osuszonej rukoli, wkrusz do nich 50 g chudego sera twarogowego. Owoc granatu przekrój na pół, wyjmij pestki, dodaj do reszty składników. Dopraw pieprzem i lekko wymieszaj.

