Organizm człowieka funkcjonuje dzięki dostarczonej codziennie z pożywieniem określonej porcji energii, składników odżywczych i witamin. Po pieczywo większość z nas sięga co najmniej raz dziennie i chociaż część z nas ogranicza jego spożywanie, to nadal jest to niewątpliwie najpopularniejszy produkt spożywczy, który znajdziemy w naszym domu.

O to jaki chleb wybrać zapytaliśmy dietetyczkę Annę Jelonek

- Szczególnie polecany jest chleb żytni, który jest smacznym i wartościowym źródłem makro- i mikroskładników. Równie dobrym wyborem jest pieczywo pełnoziarniste, bo stanowi doskonałe źródło błonnika pokarmowego, który jest niezbędny np. do prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Niektórzy z nas błędnie odczytują wskazania dietetyków. Nie chodzi o to aby pieczywo zupełnie wyeliminować z naszej diety –skupmy się raczej na wyborze odpowiedniego rodzaju i racjonalnym wkomponowaniu go w plan naszego żywienia. Nawet w przypadku osób będących na diecie, to ważny składnik wchodzący w skład piramidy żywieniowej.

A gdzie je kupować? Na co zwracać uwagę?

- Tak jak w każdym innym przypadku – na skład. Sklep ma obowiązek poinformować nas o tym z czego składa się wędlina, którą kupujemy, tak samo jest w przypadku pieczywa i warto z tego korzystać. Wybierajmy produkty z mąki żytniej czy z pełnego przemiału, pamiętając jednocześnie, że np.; w niektórych sytuacjach pieczywo białe – pszenne jest także wskazane. Kluczem jest urozmaicona dieta, tak samo jest również w przypadku pieczywa. Korzystajmy z dobrych, wysokojakościowych produktów, kupić je możemy w bardzo wielu miejscach.

Idąc za tymi wskazaniami, sprawdziliśmy kilka miejsc i możliwości zakupu.

Pieczywo z supermarketu

W najpopularniejszych sklepach często można znaleźć tzw. pieczywo do dopieku, które powstaje w dokładnie taki sam sposób jak pieczywo, które trafia na półki w małych sklepach. Jedyna różnica to ostatni etap pieczenia. Pieczywo do dopieku jest wypiekane w 80 proc. czyli już w pełni uformowane i z zapieczoną skórką , a następnie studzone i mrożone – nie dopiekane do końca. Ten ostatni etap odbywa się już w sklepie i stamtąd trafia do naszych koszyków. Sprawdziliśmy, że proces produkcji takiego pieczywa nie wymusza stosowania żadnych dodatkowych polepszaczy czy dodatków. Ale to nie oznacza, że nie ma ich w pieczywie. Nie wymaga też stosowania konserwantów.

Okazuje się, ze ich stosowanie zależy od receptur poszczególnych piekarni czy decyzji producenta, nie zaś od wykorzystywanej technologii czy miejsca produkcji. I w małych i w dużych sklepach możemy znaleźć więc pieczywo zawierające składniki, których nie chcemy, dlatego tak jak w przypadku innych produktów warto czytać skład, który w dużych sklepach zwykle jest podany przy cenie. Dodatkowo powszechne informacje na temat tego, iż kupowane tu pieczywo jest wytwarzane z ciasta mrożonego – nie jest prawdą. Pieczywo do dopieku, czyli podpieczone i zamrożone i ciasto głęboko mrożone to dwa różne pojęcia! Stąd stosowana często nazwa "pieczywo mrożone" nie jest prawdziwa.

Bułki czy chleb z najpopularniejszych dużych sklepów powstają w dużych piekarniach, ale proces ich produkcji jest bardzo podobny do tego, jaki jest praktykowany także w mniejszych. To co powinno być ważne dla odbiorcy - nie mrozi się ciasta z którego powstaje chleb, tylko częściowo zapieczony bochenek.

Małe piekarnie i lokalne sklepiki

Składniki odżywcze jakich dostarczamy organizmowi, to klucz do naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Małe i duże piekarnie coraz częściej korzystają z tych samych surowców, a często też procesów produkcyjnych, np.: chleb z naturalnego zakwasu jest produkowany zarówno w dużych jak i małych piekarniach.

Dobre, wartościowe pieczywo może stanowić ważny element naszej diety i nie jest tak, że to przygotowane do dopieku i poddawane ostatniemu procesowi produkcji w sklepie jest złe i nieodpowiednie – proces ten nie wpływa na skład czy utratę cennych składników, np. błonnika. Mniejsze piekarnie, są równie dobrym wyborem.Ważny jest skład i mąka oraz higiena przygotowania, czyli warunki, w których powstało pieczywo. Zaufane miejsca i sprawdzeni dostawcy, to ważny element, na który również warto zwracać uwagę. Kupujmy pieczywo w miejscach, które znamy i lubimy, zwracając uwagę na skład.

Upieczony w domu

Chleb upieczony w domu to duże wyzwanie kulinarne, ale zapach i smak oraz satysfakcja mogą zrekompensować wysiłek włożony w jego przygotowanie. Tu mamy pewność składników i procesu produkcji. Duża dostępność różnego rodzaju przepisów o różnej skali trudności, także zachęca do wypróbowania swoich talentów kulinarnych w tym zakresie. Nieliczne z nas mogą sobie jednak pozwolić na spożywanie produktów przyrządzonych tylko przez siebie, tak jest też w przypadku pieczywa.

Nie eliminujmy go z diety, sięgajmy po smaczny, naturalny chleb i szukajmy go w miejscach, w których robimy zakupy. Wszelkie wartości odżywcze uzależnione są od składników używanych do wyrobu pieczywa a nie od procesu jego pieczenia. Warto również wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem w procesie produkcji pieczywa nie mogą być wykorzystywane żadne barwniki i dotyczy to zarówno pieczywa wypiekanego w małych jak i dużych piekarniach.