Każdy rodzic chce, by jego dziecko odpowiednio się rozwijało. Na prawidłowy rozwój wpływa wiele czynników, między innymi właściwa dieta, którą tworzą pełnowartościowe posiłki. Wielu rodziców sądzi jednak, że ich przygotowywanie jest czasochłonne, wymaga dużego poświecenia, a rezultat tego jest i tak niewystarczający, bo dziecko zapewne nie będzie chciało tego jeść. Nic bardziej mylnego! Co w takim razie zrobić, by zmienić nawyki dziecka na właściwe? I dlaczego dobre nawyki żywieniowe są tak istotne?

dobre nawyki z dzieciństwa to właściwe wybory w przyszłości? Jak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia, już niemal co 5. uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Polsce ma nadwagę lub otyłość. To niepokojące statystyki. Dodatkowo, ogólnopolskie badanie Fundacji NUTRICIA oraz Instytutu Matki i Dziecka, którego wyniki znajdujemy m. in. w raporcie wpływu grupy spółek DANONE 1 mówi, że:

42% dzieci w wieku 1-3 lata ma niedobory wapnia w diecie

94% dzieci w wieku 1-3 lata ma niedobory witaminy D w diecie

aż 88% dzieci po 1. roku życia je za mało warzyw*

dzieci w wieku 4-9 lat piją tylko jedną szklankę wody dziennie na 5 zalecanych szklanek płynów pochodzących z różnych źródeł 2

Skutki wpływu żywienia obserwowane są w długim okresie czasu.

Zmiana zaczyna się od edukacji!

Prawidłowe żywienie przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia, wpływa na właściwy rozwój, pomaga zapobiegać występowaniu nadmiarów i niedoborów, w tym kluczowych witamin i składników mineralnych w diecie, a w długim okresie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia m.in. nadwagi czy otyłości.

Jak zatem zmienić nawyki żywieniowe dzieci i rodziców? Kluczowa jest edukacja. Jak potwierdza badanie zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka, a zainicjowane przez Fundację NUTRICIA3 – programy edukacyjne w znacznym stopniu rozwijają wiedzę rodziców, co korzystnie przekłada się na żywienie dzieci. Ukształtowane we wczesnym dzieciństwie prawidłowe nawyki żywieniowe to właściwe wybory w przyszłości.

1000 pierwszych dni życia dziecka, liczonych od poczęcia to bardzo ważny okres w jego rozwoju. Właśnie w tym czasie kształtują się również przyszłe nawyki i preferencje żywieniowe, na które rodzice mają nie tylko realny, ale również długotrwały wpływ. Rzetelna wiedza na temat tego, jak prawidłowo żywić dzieci w tym okresie gromadzona jest i udostępniana w ramach programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia", prowadzonego przez Fundację NUTRICIA. W działania skierowane m.in. do obecnych

i przyszłych rodziców, zaangażowani są uznani eksperci z wiodących placówek naukowych w Polsce.

Kwestie prawidłowego żywienia, to jeden z kluczowych obszarów zainteresowania grupy spółek DANONE, które realizując swoją misję niesienia zdrowia przez żywność, prowadzą liczne działania edukacyjne.

Chcemy szczególnie wspierać rodziców w kluczowym dla zdrowia ich dzieci okresie 1000 pierwszych dni. To okres najintensywniejszego rozwoju i wzrostu w ciągu całego życia, który nigdy więcej się nie powtórzy. Warto wykorzystać go jak najlepiej dla zdrowia dziecka teraz i w przyszłości. Realizując kampanie edukacyjne z udziałem ekspertów, dostarczamy rodzicom rzetelną wiedzę na temat tego, jak to robić i inspirujemy do zmiany nawyków na prawidłowe – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Zarządzający firmy NUTRICIA, producenta żywności dla dzieci, który oferuje m.in. produkty takich marek jak Bebiko2 czy BoboVita.

Oprócz "1000 pierwszych dni dla zdrowia", spółki DANONE realizują szereg innych programów edukacyjnych. Przykładem jest program "Mamo, tato, wolę wodę!" w rezultacie, którego 58% dzieci, które wzięło w nim udział piło wodę więcej i częściej, 44% dzieci ograniczyło picie słodzonych napojów na rzecz wody. Innym, realizowanym przez grupę spółek DANONE programem edukacyjnym jest: "Śniadanie daje moc", którego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, i który w ciągu wszystkich edycji dotarł aż do 900 tys. dzieci.

W naszych działaniach skupiamy się na odpowiadaniu na aktualne wyzwania żywieniowe poprzez doskonalenie produktów, ale również tworzenie programów edukacyjnych we współpracy z ekspertami w dziedzinie żywienia. – mówi Marek Wojtyna, Prezes Zarządu Danone Sp. z o.o., Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

Już teraz naucz swoje dziecko, jak mądrze jeść! Poznaj porady, które mogą pomóc zmienić żywieniowe nawyki twojego dziecka na właściwe.

Zróżnicowane posiłki to podstawa!

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia. Po 6. m.ż dieta powinna zostać rozszerzona o m.in. owoce i warzywa, które stanowią posiłki uzupełniające. Karmienie piersią należy kontynuować do ukończenia przez dziecko 2 lat lub dłużej. Tylko warzywa i owoce? A może głównie białko? Dieta dziecka powinna być zróżnicowana i zawierać składniki odżywcze ze wszystkich grup, a więc zarówno warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty mleczne, produkty białkowe i tłuszcze. Te wszystkie grupy produktów zawierają składniki odżywcze niezbędne małemu organizmowi do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Warzywa i owoce, czyli źródło witamin

Warzywa i owoce są smaczne i wartościowe. Zawierają składniki odżywcze niezbędne w naszej diecie – witaminy, składniki mineralne i błonnik, dlatego warto je jeść regularnie. Niestety dzieci wciąż jedzą ich zbyt mało. Co zatem zrobić, kiedy nasz maluch nie chce jeść lub jada zbyt rzadko te produkty? Jest na to kilka sposobów!

Przede wszystkim zacznij od podawania dziecku małych porcji – wystarczy zacząć od jednego warzywa i owocu dziennie, następnie stopniowo zwiększaj ich ilość. Nie rezygnuj po jednej czy dwóch nieudanych próbach. Dziecko potrzebuje czasami więcej czasu, aby zaakceptować nowość w swojej diecie. Proponuj je w różnych formach, zwracając na umiejętności dziecka.

Pamiętaj, że dla każdego dziecka to właśnie rodzice są pierwszym wzorem do naśladowania. Bądź więc wartościowym wzorcem. Postaraj się też dać swojemu dziecku dobry przykład i sama też jedz warzywa i owoce, najlepiej w tym samym czasie, w którym podajesz je dziecku.

Pamiętaj o wodzie

Dorosły człowiek powinien wypijać ok. 2 litrów wody dziennie. A dziecko?

Według zaleceń żywieniowych dziecko w wieku przedszkolnym powinno codziennie otrzymywać około 1300 ml w dobę. Zrezygnuj z podawania dziecku słodzonych napojów czy słodkich herbatek. Zamiast tego postaw przede wszystkim na wodę niegazowaną, czasami możesz przygotować na jej bazie domowe napoje lub lemoniady, bez dodatku cukru. Właściwe nawodnienie pomaga nie tylko w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała, ale też wpływa na funkcje poznawcze – koncentrację, zapamiętywanie a także samopoczucie.

Wapń i witamina D dla rozwoju kości

Pewnie wiesz o tym, że głównym budulcem kości jest wapń. Jego niedobór w diecie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Problem z łamliwością kości to tylko niektóre z negatywnych skutków. Wartościowym źródłem wapnia jest mleko oraz produkty mleczne. Szklanka mleka dostarcza ok. 260 mg tego składnika, dlatego mleko i produkty mleczne, w tym kefiry i jogurty naturalne powinny być stałym elementem diety każdego dziecka (wyjątkiem są tylko sytuacje alergii lub nietolerancji pokarmowej).

Mniej znaczy lepiej! Szczególnie w przypadku cukru

Dzieci, jak wszyscy wiemy, są małymi wulkanami energii, dlatego ważne jest, aby ich dieta składała się z wartościowych produktów, które pozwolą im utrzymać energię do całodziennej aktywności – nauki, zabawy, czy sportu. Produkty te oprócz energii powinny dostarczać również witaminy i składniki mineralne, słodycze nie należą do takich produktów.

Mówi się, że jemy oczami! Pamiętaj więc o atrakcyjności

Na koniec warto zaznaczyć, że posiłek dla dziecka znacznie zyskuje na atrakcyjności, kiedy jest odpowiednio podany. Kolorowe jedzenie, ułożone dodatkowo w nietypowe i atrakcyjne dla dziecka kształty, na przykład zwierzątek, zachęci dziecko do jedzenia.

Twórz dobre nawyki - to zaprocentuje

Zaplanuj codzienny jadłospis tak, by Twoje dziecko zjadło pełnowartościowe posiłki – śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację. Odstęp między posiłkami powinien wynosić ok. 3-4 godziny.

Śniadanie – czy konieczne?

Śniadanie powinno być zjedzone przed wyjściem z domu, ponieważ umożliwia prawidłowe funkcjonowanie mózgu i skupienie uwagi podczas zajęć szkolnych. Brak śniadania może spowodować obniżenie poziomu cukru we krwi, co z kolei powoduje ospałość, problemy z koncentracją i złe samopoczucie. Śniadanie powinno zawierać węglowodany złożone (płatki zbożowe, pieczywo), pełnowartościowe białko (mleko, mleczne napoje fermentowane, mięso, jaja), składniki mineralne

i witaminy.

Drugie śniadanie – co przygotować?

Rodzice także muszą zadbać o drugie śniadanie dziecka w szkole. Wartościowe śniadanie może zawierać na przykład:

• kanapkę z pieczywa pełnoziarnistego z dodatkiem chudej wędliny, sera i warzyw,

• warzywa pokrojone w słupki, owoce, orzechy

• produkt mleczny np. jogurt lub serek,

• wodę.

A co na rodzinny obiad?

Wartościowy obiad składa się z:

• pełnowartościowego białka (jajko, chude mięso, ryby, warzywa strączkowe),

• węglowodanów (kasze gruboziarniste, makarony, ryż, ziemniaki),

• dużej ilości warzyw (mogą być gotowane, choć bardziej zalecane surowe).

Lekka i pyszna kolacja

Kolacja powinna być lekkostrawna i dla komfortu snu warto podać ją dziecku 2-3 godziny przed snem.

