Jestem w stanie się założyć, że w ciągu zaledwie 10 minut spędzonych na przeglądaniu internetu znajdziesz co najmniej 5 zaskakująco różnych sposobów na zdrowe odżywianie. Nie łącz białek z węglowodanami, jedz produkty bogate w tłuszcz, ale zaraz, to przecież białko jest najważniejsze. Bierz pod uwagę fazy księżyca, odchudzaj się tylko w weekendy, nie jedz śniadań, jedz śniadania itd. Kakofonia opinii wygłaszanych przez specjalistów.

Zdrowe odżywianie – definicja dietetyka

Mam świadomość tego, że nawet doświadczeni dietetycy nie mówią jednym głosem. Do chaosu informacyjnego swoje 3 grosze dorzucają jeszcze samozwańczy dietetycy.

Nie będę pisać o kaloriach, składnikach odżywczych, suplementach diety, godzinach posiłków. Nie to jest sednem tego artykułu. Zdrowe odżywianie to tak naprawdę stan, w którym twój organizm potrafi funkcjonować na pełnych obrotach, masz energię, siłę by pracować, bawić się z dziećmi i chodzić na randki. Zdrowe odżywianie to spokój psychiczny, skupienie, energia witalna. W zdrowym odżywianiu najważniejszy jest efekt, jaki żywność wywołuje w twoim ciele!

TOP 10 zasad zdrowego odżywiania

Wiesz jak do tego dochodzę pracując z pacjentem? Metodą prób i błędów. Nie ma jednej, odpowiedniej diety i jednej odpowiedzi na pytanie jak jeść zdrowo? Od czegoś trzeba jednak zacząć, prawda? Właśnie dlatego przygotowałam dla was listę 10 najważniejszych nawyków żywieniowych.

Jedz regularnie. Jedz warzywa - świeże- sezonowe, mrożone, kiszone. Dbaj o nawodnienie, pij płyny bezkaloryczne. Zrezygnuj z soków na rzecz owoców. Odstaw napoje słodzone. Ogranicz wędliny, czerwone mięso przetworzone. Nie dosalaj! 2-3 razy w tygodniu jedz obiad wege! Urozmaicaj posiłki, próbuj nowości. W okresie wrzesień-kwiecień suplementuj witaminę D.

