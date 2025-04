Czy na pewno oczywiste? Być może dla mnie, osoby, która w zawodzie dietetyka pracuje już ponad 10 lat, ale nie dla większości moich podopiecznych. Czasem na wizycie czuję się jak w tym filmie „Dzień świstaka” i mam wrażenie, że mówię non stop to samo, ale wiesz co? Będę powtarzać najważniejsze zasady zdrowego odżywiania tak często i tak głośno jak to tylko jest potrzebne. Dziś zebrałam dla ciebie 5 najważniejszych według mnie nawyków żywieniowych. Nie są to czynności skomplikowane, nie są też trudne, ale wymagają świadomości i uważności. Mogę jednak śmiało zapewnić, że gdy uda wam się wprowadzić te nawyki będziecie na dobrej drodze do zdrowego życia.

Reklama

Najważniejsze nawyki żywieniowe

Regularność posiłków

Możesz jeść 5 posiłków dziennie, jeśli taki jest optymalny dla ciebie system funkcjonowania, ale nic się nie stanie, gdy zjesz 3 lub 4. Dbaj jednak o to, by mieć swój stały, powtarzalny rytm. Organizm nie lubi, gdy raz fundujesz mu 7 posiłków, a następnego dnia 2, bo trzeba „zacisnąć pasa”. Staraj się nie schodzić poniżej 3 posiłków dziennie, aby nie zmniejszać tempa przemian metabolicznych (fachowo podstawowa przemiana materii).

Rozważania dietetyka. 5 typów ludzi, którzy nigdy nie schudną

Dbanie o nawodnienie

Pij minimum 2 litry płynów bezkalorycznych dziennie (!). Dlaczego to takie ważne? Wszystkie procesy w ciele są zależne od wody, zaczynając od trawienia, przez pracę mózgu na regeneracji skóry kończąc. Ciało ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie „radzenia sobie” z niedostateczną ilością wody. Wszystkie mechanizmy ograniczające wydalanie wody będą działać tylko przez kilka godzin, a potem skutki odwodnienia dadzą o sobie intensywnie znać.

Unikanie przetworzonego czerwonego mięsa

Dobrej jakości czerwone mięso raz, dwa razy w tygodniu? Śmiało, to jedno z lepszych źródeł żelaza hemowego. Unikaj jednak wędlin, kiełbas, parówek, kabanosów, które mają potwierdzone działanie rakotwórcze. Już 30 g wędliny dziennie (2 plasterki szynki, mniej niż jedna parówka) może przyczyniać się do znacznego zwiększenia ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego.

Eliminacja napojów słodzonych

Pół litra słodzonego napoju jest jak pół obiadu, ale nie dostarcza żadnych wartości odżywczych. W takim napoju nie ma ani białka, ani dobrego tłuszczu, ani węglowodanów złożonych. Słodzone napoje pozbawione są także witamin i minerałów. Puste kalorie, które nie dają sytości. Nie warto! Wszystko to, co pijesz, powinno być bezkaloryczne, dlatego uważaj także na soki. Znacznie lepiej jest zjeść 2 pomarańcze i grejpfruta niż wypić sok z nich przygotowany. Zanim sięgniesz po szklankę soku wyobrażaj sobie ile owoców zostało zużytych. To da ci perspektywę tego, jak syta mogłabyś być gdybyś wybrała świeże owoce.

Rozważania dietetyka. 7 rzeczy, które warto zrobić w weekend, by żyć zdrowo przez cały tydzień

Jedzenie warzyw sezonowych, mrożonych i kiszonych...

Jedz warzywa, wszelakie dostępne gatunki, w zależności od pory roku. Latem, wiosną – wszystko, co świeże, jesienią – świeże warzywa i ich przetwory, a zimą przetwory, kiszonki, mrożonki. Spróbujcie na początek zapamiętać jedną prostą zasadę: dwa gatunki warzyw do każdego posiłku głównego.

Mniej ważny nawyk to…

Jedzenie śniadań

Pierwszy posiłek powinnaś zjeść w ciągu godziny od wstania, ale nie musi być to duże śniadanie. Możesz zacząć od małej przekąski, a właściwe śniadanie zjeść po 2-3 godzinach, gdy już się „rozkręcisz” i będziesz miała czas na spokojnie przygotowanie, bez porannego pośpiechu.

Reklama

Śledzimy trendy w zdrowym odżywianiu! Sprawdź!