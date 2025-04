Myślisz, że chodzenie na siłownię w celu zwiększenia wydolności oddechowej i siły mięśni zapewni Ci zdrowie na długie lata? Niestety, to nie wystarczy. Aby cieszyć się dobrym samopoczuciem, powinnaś zatroszczyć się także o zdrowie swoich jelit. Choć rzadko się o tym mówi, to właśnie ich kondycja ma decydujący wpływ na nasze samopoczucie!

Za co odpowiadają jelita?

Jelita to niezwykły organ, którego powierzchnię szacuje się na nawet 500 m2! Znajdujące się na ich powierzchni liczne pofałdowania i kosmki pozwalają na wchłanianie z pożywienia wszelkich składników odżywczych. Wraz z nimi do krwioobiegu mogą jednak trafić również szkodliwe substancje, ale to czy tak się dzieje, zależy od nas samych (a właściwie od tego, co jemy).

Dzięki jelitom pozyskujemy energię pozwalającą na funkcjonowanie wszystkich organów wewnętrznych. Dodatkowo to właśnie tutaj znajdują się miliony bakterii, które budują naszą odporność. Szacuje się, że w przewodzie pokarmowym znajduje się ich ok. 2 kg! Mikrobiota (czyli właśnie bakterie, grzyby, wirusy i archeony, znajdujące się w naszym organizmie) umożliwia trawienie posiłków, produkcję witamin i kwasów tłuszczowych, detoksykację w przypadku wchłonięcia szkodliwych substancji, a także współtworzy układ odpornościowy i zwiększa wchłanianie wapnia i żelaza.

Jak stwierdzić, czy nasze jelita są w dobrej kondycji?

Najważniejszym sygnałem wysyłanym do nas przez ten organ jest częstotliwość i jakość wypróżnień. Jeśli załatwiasz się regularnie i nie borykasz się z biegunkami lub zaparciami, to znaczy, że z twoim układem trawiennym jest wszystko okej. Dodatkowo kondycję jelit możesz sprawdzić poprzez szereg badań. Należą do nich kolonoskopia, USG jamy brzusznej, czy tomografia komputerowa. Wykonanie ich jest jednak wskazane zwykle dopiero wtedy, gdy pojawią się problemy ze strony układu pokarmowego, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

Czego nie lubią jelita?

Odpowiedź jest bardzo prosta - przede wszystkim stresu i śmieciowego jedzenia. Ruchy perystaltyczne jelit przesuwające treść pokarmową na całej ich długości są sterowane przez układ nerwowy i hormony. Jeśli więc doświadczasz silnego stresu, to w pierwszej kolejności jego wpływ odczujesz właśnie w obrębie tego organu.

Śmieciowe jedzenie z kolei stanowi dla jelit nie lada wyzwanie, ponieważ muszą rozłożyć taki posiłek na czynniki pierwsze. A niestety w fast foodach nie znajdziemy zbyt dużej ilości dobrych składników odżywczych - głównie obfitują one w cukier i tłuszcz, które z kolei zaburzają równowagę wewnątrz mikrobioty. Z tego samego powodu jelita nie znoszą również alkoholu. Jego picie sprzyja namnażaniu się bakterii wytwarzających gazy, co może skutkować bólami brzucha, wzdęciami oraz biegunką.

Wrogiem jelit są również antybiotyki. Choć najczęściej są one niezbędne w procesie leczenia, to dotkliwie zaburzają równowagę wewnątrz mikrobioty, niszcząc zarówno złe, jak i dobre bakterie bytujące w jelitach. Zaledwie 5 dni brania antybiotyku może zmniejszyć ich populację aż o 30%! Z tego powodu pamiętaj, by w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii zażywać probiotyki. Najlepiej, jeśli taka terapia rozciągnie się nawet do 3-4 tygodni.

Za to twoje jelita ci podziękują!

Aby wspierać w prawidłowym działaniu ten organ, przede wszystkim bądź aktywna fizycznie. Spacer, marsz, czy bieganie mają bardzo korzystny wpływ na ruchy perystaltyczne jelit i przyspieszają trawienie posiłków. Bardzo ważne jest również zdrowe odżywianie. Przyjrzyj się swojej codziennej diecie i wyklucz z niej szkodliwe potrawy. Alkohol, słone i pikantne przekąski, słodycze, czerwone mięso, dania smażone w głębokim tłuszczu, fast foody - jeśli nie potrafisz z nich zrezygnować, to ogranicz ich spożycie do jednego razu w miesiącu.

W zamian włącz do diety produkty sprzyjające utrzymaniu równowagi wewnątrz mikrobioty. Należą do nich naturalne probiotyki, czyli kiszonki (kapusta, ogórki, rzodkiewki), kefiry, maślanki i jogurty.

fot. Materiały prasowe

