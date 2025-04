Naleśniki dla cukrzyka można przygotować na słodko i na słono – co kto lubi. Trzeba tylko pamiętać, żeby użyć zamiennika cukru, zdrowej mąki dla cukrzyka, a z solą obchodzić się ostrożnie, żeby nie przesadzić z jej ilością. Gdy dodasz do ciasta trochę oleju, możesz smażyć naleśniki bez natłuszczania patelni z nieprzywierającą powłoką. To pozwoli ograniczyć kaloryczność posiłku. Jeśli jednak chcesz natłuszczać patelnię, korzystaj z olejów roślinnych, a nie z masła, które dostarcza tłuszczów nasyconych. Zdrowszy będzie olej rzepakowy, który nie ma wyrazistego smaku i pasuje zarówno do naleśników na słodko jak i na słono. Tak szybko przygotujesz prosty obiad dla cukrzyka.

Spis treści:

Poniżej przepisy na ciasto na naleśniki dla cukrzyków w różnych wersjach. Wypróbuj je wszystkie i sprawdź, które ciasto będzie ci najlepiej smakować. Do każdego typu placków naleśnikowych możesz nakładać dowolny farsz. Niżej podajemy dwa najpopularniejsze farsze w wersji dla cukrzyka. Naleśniki dla cukrzyka przygotujesz też wdług przepisów na keto naleśniki (z mąki migdałowej lub kokosowej).

Naleśniki z mąki owsianej dla cukrzyka

Składniki:

1 szklanka mąki owsianej,

½-1 szklanka mleka (może być roślinne, np. migdałowe),

2 jajka,

1 łyżka oleju kokosowego lub oliwy,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę owsianą, proszek do pieczenia i sól. Dodaj jajka, mleko i olej, a następnie dobrze wymieszaj, aby uzyskać gładkie ciasto. Na rozgrzaną patelnię naleśnikową wylewaj cienką warstwę ciasta. Smaż naleśniki na średnim ogniu, aż będą lekko złociste po obu stronach.

fot. Naleśniki z mąki owsianej dla cukrzyka/Adobe Stock, David Pimborough

Naleśniki z mąki orkiszowej dla cukrzyka

Składniki:

1 szklanka mąki orkiszowej pełnoziarnistej,

1-1,5 szklanki mleka 0,5% (może być roślinne),

2 jajka,

1 łyżka oliwy,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W misce połącz mąkę orkiszową i sól. Dodaj jajka, mleko i oliwę, a następnie dobrze wymieszaj. Smaż naleśniki na średnim ogniu na rozgrzanej patelni.

fot. Naleśniki z mąki orkiszowej dla cukrzyka/ Adobe Stock, eva_daren

Naleśniki z mąki żytniej dla cukrzyków

Składniki:

1 szklanka mąki żytniej pełnoziarnistej,

1 szklanka mleka 0,5% (może być roślinne),

3 łyżki wody gazowanej,

2 jajka,

1 łyżka oleju rzepakowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę żytnią z solą. Dodaj jajka, mleko i olej, a następnie wymieszaj na gładkie ciasto. Smaż naleśniki na rozgrzanej patelni na średnim ogniu.

fot. Naleśniki z mąki żytniej dla cukrzyków/ Adobe Stock, Светлана Лазаренко

Naleśniki z mąki ryżowej dla cukrzyków

Składniki:

1 szklanka mąki ryżowej,

1 szklanka mleka 0,5% (może być roślinne),

2 jajka,

1 łyżka oleju rzepakowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Połącz mąkę ryżową z solą w misce. Dodaj jajka, mleko i olej, a następnie dokładnie wymieszaj. Smaż naleśniki na średnim ogniu, aż będą złociste.

fot. Naleśniki z mąki ryżowej dla cukrzyków/ Adobe Stock, Trending Now

Naleśniki z mąki gryczanej dla cukrzyka

Składniki:

1 szklanka mąki gryczanej,

1 szklanka wody gazowanej,

0,5 szklanki mleka 0,5%,

2 jajka,

1 łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę gryczaną z solą. Dodaj jajka, wodę gazowaną i olej, a następnie dobrze wymieszaj. Smaż naleśniki na średnim ogniu na rozgrzanej patelni.

fot. Naleśniki z mąki gryczanej dla cukrzyka/ Adobe Stock, Olivier Le Moal

Naleśniki bez mąki dla cukrzyka

Składniki:

3 jajka

1/2 szklanki mleka 0,5% (może być roślinne),

2 łyżki nasion chia lub siemienia lnianego (zmielone),

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Zmiel nasiona siemienia lnianego w młynku do kawy, jeśli nie są już zmielone. W misce wymieszaj jajka, mleko, nasiona siemienia lnianego, proszek do pieczenia i sól. Pozostaw ciasto na kilka minut. Smaż naleśniki na rozgrzanej patelni na średnim ogniu, aż będą złociste po obu stronach.

fot. Naleśniki bez mąki dla cukrzyka/ Adobe Stock, Arkady Chubykin

Oto 2 przepisy na farsz do naleśników. Farsz serowy możesz przygotować na słodko lub na słono. W wersji słonej idealnie skomponuje się z kawałkami łososia lub chudej wędliny drobiowej. Farsz szpinakowy koniecznie dopraw gałką muszkatołową, która zaostrzy nieco smak potrawy.

Naleśniki z serem dla cukrzyka

Wybierz dowolne ciasto z tych opisanych wyżej i usmaż naleśniki. Następnie przygotuj farsz serowy.

Składniki:

200 g twarogu (najlepiej chudy lub półtłusty)

2 łyżki jogurtu naturalnego (bez dodatku cukru)

szczypta soli

szczypta pieprzu

opcjonalnie soli i pieprzu: 1 łyżeczka słodzika np. erytrytolu (jeśli farsz ma być lekko słodki).

Sposób przygotowania:

W misce rozgnieć twaróg widelcem lub zmiksuj go, aby był gładki. Dodaj jogurt naturalny i dokładnie wymieszaj. Dodaj sól i pieprz lub erytrytol, jeśli naleśniki mają być na słodko, a następnie wymieszaj wszystko, aż składniki się połączą. Nakładaj farsz do naleśników i składaj je lub zwijaj.

fot. Naleśniki z serem dla cukrzyka/Adobe Stock, azurita

Naleśniki ze szpinakiem dlacukrzyków

Naleśniki ze szpinakiem z zasady są wytrawne, więc podajemy przepis bez alternatywy. Do przygotowania naleśników ze szpinakiem dla cukrzyka można użyć dowolnego ciasta z tych opisanych powyżej, ale szczególnie polecamy to z mąki gryczanej.

Składniki:

200 g świeżego szpinaku (lub mrożonego, dobrze odciśniętego),

1 mała cebula, drobno posiekana,

2 ząbki czosnku, drobno posiekane,

100 g sera feta (najlepiej o obniżonej zawartości tłuszczu),

1 łyżka oliwy,

szczypta soli

szczypta pieprzu,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę. Dodaj posiekaną cebulę i czosnek, smaż na średnim ogniu, aż staną się miękkie i lekko złociste. Dodaj szpinak i smaż, mieszając, aż zwiędnie. Jeśli używasz mrożonego szpinaku, upewnij się, że jest dobrze odciśnięty z nadmiaru wody przed dodaniem na patelnię. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Zdejmij patelnię z ognia i dodaj pokruszoną fetę. Wymieszaj, aż ser się połączy ze szpinakiem. Farsz jest gotowy do nadziewania naleśników.

fot. Naleśniki ze szpinakiem dla cukrzyków/ Adobe Stock, O.B.

