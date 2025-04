O tym, dlaczego warto stawiać na produkty BIO, pisaliśmy w tekście pod tytułem „Jedzenie BIO – co to znaczy". W telegraficznym skrócie: taka żywność jest wytwarzana w ekologiczny sposób (a więc bez „chemii” i antybiotyków), co służy i nam, i planecie.

Czy BIO jedzenie jest drogie?

Cóż, bywa i tak, zwłaszcza jeśli szukamy go w małych, wyspecjalizowanych sklepikach. Na szczęście są miejsca, gdzie można je kupić w przyzwoitych cenach. W sklepach Carrefour, gdzie możesz przebierać pośród ponad 2600 (liczba wciąż rośnie) produktów tego rodzaju, ceny są bardzo rozsądne i często niższe niż sądzisz! Ekologiczne produkty są oznaczone symbolem zielonego listka z gwiazdek.

Oto garść przykładów: jogurt naturalny Bio kosztuje 1,69/140 g, jajka od kur z chowu ekologicznego (10 sztuk) – 9,99 zł, ekologiczny ser w plastrach Gouda – 3,45 zł/100g, a ekologiczny makaron spaghetti – 3,99 zł/500g.*

Jak to możliwe, że ceny produktów ekologicznych w Carrefourze nie zwalają z nóg?

Najważniejszym powodem jest filozofia sieci. Carrefour wychodzi z założenia, że ekologiczne jedzenie dobrej jakości nie powinno być luksusem przeznaczonym wyłącznie dla garstki najbogatszych klientów. Bo przecież od tego, co jemy, zależy nasze zdrowie, samopoczucie i kondycja.

Na rozsądną cenę towarów wpływa także to, że większość oferowanych w Carrefourze produktów z symbolem zielonego listka powstała w Polsce, a więc odpada ogromny koszt związany z transportowaniem żywności z drugiego końca świata.

By produkty BIO były jeszcze szerzej dostępne, sieć oferuje na nie rabaty, które dostępne są w aplikacji Mój Carrefour.

To jeszcze nie wszystko: warto wiedzieć, że dostępne w Carrefourze certyfikowane produkty BIO mają gwarancję najniższej ceny – jeśli znajdziesz je taniej gdzie indziej, sklep zwróci ci podwójną różnicę w cenie.

Wszystko to oznacza, że możemy jeść zdrowo bez wydawania góry pieniędzy.

Zaoszczędzimy jeszcze więcej, jeśli nie będziemy jedzenia marnować. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, wyrzucamy do śmieci 1/3 produkowanej na świecie żywności! Połowa niszczy się zanim trafi do naszych domów, jednak drugą połowę niszczymy my sami, np. dlatego, że nie zjadamy jej przed upływem terminu ważności.

Robiąc zakupy z listą produktów w dłoni i kupując tylko to, co na pewno zjemy, zamrozimy lub przetworzymy, wydamy mniej niż dotąd nawet, jeśli sięgniemy po produkty z wyższej, ekologicznej półki!

Warto dodać, że szeroka oferta produktów BIO w rozsądnych cenach to tylko część działań Carrefoura na rzecz zdrowego jedzenia. W ramach programu Act For Food sieć oferuje także mnóstwo konwencjonalnych produktów bez niepotrzebnych, budzących kontrowersje składników oraz uczestniczy w działaniach promujących zdrowe odżywianie i zapobieganie marnowaniu żywności.

* Ceny obowiązujące na dzień 15.01.2020 r.

