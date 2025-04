Ozdabianie pierników to doskonała zabawa dla całej rodziny. Sklepowe gotowe dekoracje do pierników są pełne cukru, barwników i podejrzanych dodatków. Jakie są zdrowsze metody na udekorowanie świątecznych pierniczków? Oto konkretne pomysły, które pozwolą ci wyczarować piękne świąteczne pierniczki w zdrowszej wersji.

Reklama

Spis treści:

Produkty, posypki i akcesoria do dekorowania pierników dostępne w popularnych sklepach pełne są niezdrowych dodatków i cukru. Nie jesz ich na kilogramy, a okazyjnie, więc nie jest to pierwszorzędny produkt, któremu warto się przyjrzeć, jeśli chcesz poprawić jakość swojej diety.

Mimo wszystko znacznie zdrowiej sięgnąć po naturalne dekoracje pierników świątecznych, bo:

mają mniej cukru i węglowodanów prostych,

i węglowodanów prostych, nie zawierają sztucznych barwników ,

, nie zawierają dodatków do żywności o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie.

Przykładem składnika ze sklepowych produktów do dekoracji pierników, który jest niezdrowy, był dwutlenek tytanu. To biały barwnik, który występował np. w lukrze do dekoracji pierniczków. W sierpniu 2022 roku wycofano go z obrotu uwagi na coraz silniejsze dowody na szkodliwe działanie i nie zajdziesz już do w dodatkach do żywności w Europie. Szczególnie jeśli pierniczkami świątecznymi będą zajadać się dzieci, warto postawić na zdrowsze ozdoby do pierników.

Dekorowanie pierników to ciekawe zajęcie, ale także sposób na poprawę lub popsucie wartości zdrowotnych pierniczków świątecznych jako przekąski. Jeśli dekorowanie pierniczków to u ciebie głównie sposób na miłe wspólne spędzenie czasu, a nie przygotowujesz dużej porcji ciastek, możesz przymknąć oko na mniej zdrowe dodatki do dekoracji do pierników.

Szczypta kolorowego zabarwionego cukru nie zaszkodzi twojemu zdrowiu i zdrowiu twoich dzieci. Pamiętaj, że dekorowanie świątecznych pierników ma być przede wszystkim zabawą! Jeśli kolorowa posypka z cukru ma poprawić jakość i radochę z zabawy, być może nie warto z niej rezygnować. Dokonaj jednak świadomych wyborów i dostosuj je do sytuacji.

Po alternatywne (zdrowsze) ozdoby warto sięgnąć szczególnie wtedy, jeśli wiesz, że pierniczków będzie dużo, i dużo ich zjecie. Wtedy zdecydowanie warto przyjrzeć się zdrowym pomysłom na dekorowanie pierniczków.

Pomysły na zdrowe dekoracje do pierniczków przydadzą się także, jeśli zdrowie nie pozwala komuś na jedzenie cukru i trzeba szczególnie wystrzegać się lukru i cukrowych posypek. Zrezygnuj z nich całkowicie, jeśli w tworzeniu i jedzeniu pierniczków będą np. uczestniczyć cukrzycy, osoby z insulinoopornością i nie tylko.

Przygotowując zdrowe dekoracje do pierniczków, idź na kompromisy. Nie wszystkie produkty, z których skorzystasz, muszą być w 100% naturalne. Możesz np. zaproponować produkty do dekoracji z orzechów i suszonych owoców, a do tego dodać spożywczy brokat. Zamiast kupować barwiony sklepowy lukier do pierników, zrób go w domu. Wykorzystaj do dekoracji słodkie płatki śniadaniowe: lepsze niż posypki cukrowe. To wszystko nie są idealne rozwiązania, ale czasem są wystarczające, by stworzyć miłą atmosferę dekorowania świątecznych pierników bez poczucia „rezygnacji” z czegoś, gdy unikasz sztucznych dodatków.

Zdrowe dekoracje do pierniczków, które możesz wykorzystać do ozdoby świątecznych ciasteczek to np.:

kruszone orzechy,

migdały w całości lub migdały blanszowane,

przekrojone orzechy laskowe (mogą przypominać bombki),

rodzynki,

świeża lub suszona żurawina,

suszone figi,

kawałki kory cynamonu,

gwiazdki anyżu,

suszone śliwki,

suszone morele,

płatki migdałowe,

wiórki kokosowe (świetnie imitują śnieg),

płatki śniadaniowe np. w okrągłe z dziurką lub czekoladowe kulki (nawet te z cukrem, w małej porcji nie ma go dużo),

orzechy pekan,

suszone kiwi,

kokosowe płatki (chipsy),

gorzka czekolada,

precelki i paluszki,

pistacje,

ksylitol i erytrol w pudrze,

cynamon w proszku,

kakao w proszku,

daktyle,

ziarna kakaowca,

liofilizowane maliny i truskawki,

cienkie plasterki marchewki np. w kształcie serduszek,

jadalne kwiaty (np. fiołki, płatki róży, kawenda),

ziarenka kawy,

pestki granatu.

fot. Naturalne dekoracje do pierników/ Adobe Stock, golubovy

Wymienione elementy mają różne kolory i faktury, które dadzą dużo zabawy przy dekorowaniu pierników. Korzystaj śmiało z podpowiedzi, tworząc idealne świąteczne pierniczki.

Oprócz naturalnych posypek masz zamiar przygotować też domowy lukier do pierników? Przejdź o krok wyżej i przygotuj lukier barwiony naturalnymi barwnikami. Sama baza lukru: cukier, nie jest zdrowy. Domowy barwiony naturalnie lukier będzie jednak zdrowszy (i tańszy), niż kolorowe pisaki z lukrem dostępne w sklepach. Oto produkty, które przydadzą się w domowym barwieniu lukru do pierników świątecznych:

sok z buraków,

cynamon,

sok marchewkowy,

sok z jagód,

sok ze szpinaku,

spirulina,

kurkuma,

niebieska herbata butterfly pea tea.

Wystarczy, że podmienisz wodę w przepisie na lukier na wybrany dodatek. Uzyskasz kolorowy lukier do dekoracji świątecznych pierników i nie tylko.

Reklama

Czytaj także:

Zdrowe bezglutenowe pierniczki świąteczne. 3 sprawdzone i szybkie przepisy

Na tropie dobrego składu: wybieramy twaróg sernikowy w wiaderku bez dodatków – 10 propozycji

Przyprawa do piernika z dobrym składem - 6 polecanych produktów. Nie przepłacaj za cukier i mąkę w ładnym opakowaniu