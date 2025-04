Wraz z rosnącą świadomością konsumentów na temat ogromnej roli zdrowego odżywiania, rośnie też wybór zdrowych przekąsek. Na rynku pojawia się coraz więcej alternatyw dla kalorycznych batonów, które nie wnoszą do jadłospisu wiele poza szybkim zastrzykiem energii.

Wybrałyśmy 8 zdrowych batonów o dobrym składzie, które warto polecić. Przeglądając półki sklepowe i wyszukując zdrowe batony, kierowałam się przede wszystkim tym, by były one możliwe naturalne i nie zawierały zbędnych dodatków.

Spis treści:

Pamiętaj, że te zdrowsze batony wcale nie muszą być mniej kaloryczne. Jeśli stosujesz dietę odchudzającą, musisz zachować umiar w jedzeniu nawet najzdrowszych batoników. Wybieraj wtedy mniejsze porcje. Twoim sprzymierzeńcem są wszystkie batoniki w mini opakowaniach. Większość wybranych batoników to niewielkie opakowania, idealne jako jedna porcja na II śniadanie lub przekąskę.

Choć zdrowe batony nie są słodzone cukrem, nie brakuje w nich prostych węglowodanów pochodzących ze skoncentrowanych owoców. Uważać muszą tu cukrzycy i osoby z insulinoopornością.

Dlaczego wybrane batony są zdrowsze od klasycznych wersji tych słodyczy?

Zawierają więcej błonnika pokarmowego, który wpiera pracę jelit i syci.

pokarmowego, który wpiera pracę jelit i syci. Są pozbawione jednych z najbardziej szkodliwych składników żywności: tłuszczów trans .

. Mają o wiele więcej minerałów , nie są typowymi „pustymi kaloriami”, którymi można nazwać większość klasycznych batonów.

, nie są typowymi „pustymi kaloriami”, którymi można nazwać większość klasycznych batonów. Mają lepiej wyważony stosunek makroskładników. Mniej w nich słabej jakości tłuszczów, a zazwyczaj trochę więcej białka.

Poznaj 8 zdrowszych batonów o dobrym składzie i to po nie sięgaj w przypadku zachcianek na słodkości.

Energia na 100 g: 359 kcal/ 100 g

Energia w porcji: 144 kcal (40 g)

Białko: 7,8 g

Tłuszcz: 9,5 g w tym 1 g tłuszczów nasyconych

Węglowodany: 55,2 g

Błonnik: 11,6 g

Baton jest tak naprawdę koncentratem z suszonych warzyw i owoców. To coś zupełnie innego niż klasyczny batonik zbożowy. 80% składu to skompresowane warzywa i owoce: daktyle, rodzynki, suszone jabłka, sok jabłkowy, suszony burak i czarna porzeczka. Oprócz tego ziarna słonecznika i papier waflowy ze skrobi, wody i oliwy z oliwek.

To typowo węglowodanowa przekąska, która sprawdzi się dla dzieci i aktywnych dorosłych. Cukrzycy, osoby ze stanem przedcukrzycowym i problemami z gospodarką cukrową raczej powinni omijać ten produkt ze względu na wysoką zawartość prostych węglowodanów i wysoki ładunek glikemiczny.

fot. Archiwum prywatne

Energia na 100 g: 366 kcal

Energia w porcji: 124 kcal (34 g)

Białko: 2,9 g

Tłuszcz: 7,7 g (w tym 4,6 g nasyconych)

Węglowodany: 65 g

Błonnik: 12 g

Baton wyprodukowany przez firmę Wedel to kompromis pomiędzy dobrym smakiem a zdrowszym składem. Zamiast tłuszczowej masy, środek batonika wypełniają owoce: daktyle, suszone banany i brzoskwinie. Nadzienie oblane jest klasyczną gorzką czekoladą, baton nie jest więc całkowicie pozbawiony cukru, ale mimo wszystko jest jak najbardziej godny polecenia. W składzie obecny jest też błonnik akacjowy, dodatek poprawiający sytość po takiej przekąsce.

Batonik „Na dobre” może zasmakować osobom, dla których typowe przekąski wyłącznie z suszonych owoców są zbyt odległe w smaku od klasycznych słodyczy.

fot. Archiwum prywatne

Energia na 100 g: 401 kcal

Energia w porcji: 201 kcal (50 g)

Białko: 5 g

Tłuszcz: 18 g (w tym 16 g nasyconych)

Węglowodany: 48,3 g

Błonnik: 12,7 g

Wegański i bezglutenowy baton o niezwykle prostym składzie. W nim tylko daktyle, wiórki kokosowe i kakao. Brak stabilizatorów i dodatkowych aromatów. Dodatek wiórków kokosowych obniża ładunek glikemiczny takiej przekąski. Można ją więc polecić każdemu, wpisze się nawet w zasady diety cukrzycowej. Z batonem polubią się dorośli i dzieci. Zawiera on dokładnie 200 kcal, a to duże ułatwienie dla osób liczących kalorie.

fot. Archiwum prywatne

Energia (wersja kokos i orzech) na 100 g: 380 kcal

Energia w porcji: 133 kcal (35 g)

Białko: 5,7 g

Tłuszcz: 12 g (w tym 6,4 g nasyconych)

Węglowodany: 57 g

Błonnik: 10 g

Polska firma Dobra Kaloria nigdy nie rozczarowuje składami wydawanych produktów. Klasyczny baton występuje w kilku wersjach smakowych, mnie udało się dotrzeć do wersji kokos & orzech i chrupiący orzech.

Obydwa batony mają czysty, naturalny skład oparty na daktylach. Nazwa batona dokładnie odzwierciedla to, co znajdziesz w środku. W wersji chrupiący orzech w składzie są też orzechy arachidowe i chrupki zbożowe. W wersji kokos i orzech to po prostu wiórki kokosowe i orzechy. Właśnie takiej prostoty odczekujemy od zdrowych batonów!

fot. Archiwum prywatne

Energia (wersja cherry party) na 100 g: 392 kcal

Energia w porcji: 196 kcal (50 g)

Białko: 3,6 g

Tłuszcz: 17,2 g (w tym 14,8 g nasyconych)

Węglowodany: 51 g

Błonnik: 10 g

Klasyczne owocowe batony z bardzo dobrym, prostym składem. Na początku składu (czyli w większości) występują daktyle i kokos, do tego koncentrat soku z cytryny i aromat dopasowany do wersji smakowej. Ostrożnie przy diecie z niskim ładunkiem glikemicznym, to w większości proste węglowodany!

fot. Archiwum prywatne

Energia (wersja peanut butter) na 100 g: 402 kcal

Energia w porcji: 162 kcal (40 g)

Białko: 9 g

Tłuszcz: 13 g (w tym 2 g nasyconych)

Węglowodany: 63 g

Błonnik: 13 g

Bardzo popularne i faktycznie zdrowe batony od Ewy Chodakowskiej mogą szczycić się składem. To tylko daktyle, orzechy arachidowe i pasta orzechowa. Skład batona zależy od jego wersji smakowej, ale wszystkie są proste i naturalne. Dzięki całkiem pokaźnej, jak na mały batonik, zawartości białka, jest polecany jako posiłek potreningowy. Popij go jogurtem pitnym o dobrym składzie, a dostarczysz porcję białka wymaganą do budowy mięśni.

fot. Archiwum prywatne

Energia na 100 g: 312 kcal

Energia w porcji: 100 kcal (32 g)

Białko: 3,6 g

Tłuszcz: 1 g (w tym 0,26 g nasyconych)

Węglowodany: 66,8 g

Błonnik: 10,7 g

Kolejny typowy baton owocowy w zestawieniu. Tym razem w składzie oprócz owoców (daktyli, jabłek, czarnej porzeczki) też inne składniki: olej słonecznikowy, wafel i glicerol. Żaden z nich nie jest jednak szkodliwy, więc mimo to czeski batonik fit smoothie wylądował na liście polecanych batonów owocowych.

Taki batonik to czyste węglowodany, najlepiej jedz go więc przed treningiem. Jeśli masz insulinooporność, wybierz raczej inny produkt, który ma więcej białka i orzechy w składnikach.

fot. Archiwum prywatne

Energia na 100 g: 447 kcal

Energia w porcji: 76 kcal (17 g)

Białko: 9,3 g

Tłuszcz: 23 g (w tym 3,8 g nasyconych)

Węglowodany: 48 g

Błonnik: 4,9 g

Dobra kaloria po raz drugi ląduje w zestawieniu polecanych batonów, tym razem z innym produktem. To mini batoniki sprzedawane w opakowaniach po 6 sztuk. W jednym (małym, bo 17-gramowym) batoniku o smaku sernikowym jest tylko 76 kcal. Może być to idealna okazja na przemycenie słodyczy do niskokalorycznej diety redukcyjnej.

Skład sernikowych batoników z nerkowca jest niemal modelowy: to przede wszystkim nerkowce, rodzynki i daktyle. Jest też niewielki dodatek naturalnej laski wanilii naturalny aromat waniliowy.

fot. Archiwum prywatne

Zdrowe batony owocowe i owocowo-orzechowe - tabela z podsumowaniem

